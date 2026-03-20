【新宿エリア】「TOKYO CREATIVE SALON 2026」会期中レポート

東京クリエイティブサロン実行委員会

国内最大級のクリエイティブの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2026（東京クリエイティブサロン 2026）」（以下、TCS 2026）が2026年3月13日（金）に開幕しました。新宿エリアは、多様な価値観が混在する街の魅力を活かし、新宿から未来に繋ぎたいクリエーションを発信しています。TCS 2026では、染物とヴィンテージにフォーカスしたプログラムを展開。新宿でファッションを学ぶ学生たちが、サステナブルかつクリエイティブな未来を創造して、作品を制作し、新宿から世界に発信しています。またスタイリスト原田学氏が選りすぐったヴィンテージマーケットを開催しています。

開幕後初の週末となった3月14日（土）には、新宿駅東南口駅前広場に組まれた特設ステージでファッションイベント「SHINJUKU SO/ME/RU RUNWAY」を開催。新宿の地場産業である染色業と学生の創造性をつなぐ企画として、国際ファッション専門職大学と東京モード学園の学生が、新宿区内の工房で染色された素材と古着をミックスさせ、「さくら」をテーマに作品を制作。新宿のランウェイで披露しました。サステナブルで創造的な未来を楽しめる一日となりました。

「新宿ヴィンテージマーケット」では、ヴィンテージファッションの第一人者・原田学がディレクションを行い、〈GLEEFUL〉〈PATINAS VINTAGE CLOSET〉〈dracaena〉〈TREDICI〉の4店舗の出店し、希少性と歴史的価値の高いウェアやファニチャーが一堂に集います。新宿ヴィンテージマーケットは、3月24日（火）まで開催中。

ぜひ“染色文化とヴィンテージファッションが交差する街”新宿に足をお運びください。

■新宿エリアで現在開催中のコンテンツ概要

＜Re:Vintage Shinjuku ～時代が交差する、新宿発ヴィンテージ～「新宿ヴィンテージマーケット＞

貴重な名品が集う新宿ヴィンテージマーケット

開催日：3月18日（水）～3月24日（火）10:30～19:30

会 場：新宿高島屋2階 ザ・メインスクエア

TOKYO CREATIVE SALON 2026 開催概要

名称: TOKYO CREATIVE SALON 2026（東京クリエイティブサロン2026）

開催期間: 2026年3月13日（金）～22日（日）

開催エリア: 赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木

入場料: 無料

主催: 東京クリエイティブサロン実行委員会

公式HP: https://tokyo-creativesalon.com/

公式Instagram: https://www.instagram.com/tokyocreativesalon/

公式X: https://x.com/tokyo_c_s