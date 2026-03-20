坂角はじめてのスイーツ〈B.sable（ベー・サブレ）〉が20万枚を突破！

株式会社坂角総本舖〈B.sable（ベー・サブレ）〉イメージ

株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）が、代表商品である海老せんべい〈ゆかり〉を使ったはじめてのスイーツ〈B.sable（ベー・サブレ）〉を発売して以降の累計販売枚数が、20万枚を突破（※1）いたしました。

※1：2025年7月1日～2026年2月28日の累計211,879枚

バターの芳醇なコクと香り、上品な甘さのサブレ生地に、海老せんべい〈ゆかり〉とフランス産ゲランドの塩を加えてさっくりと焼き上げた〈B.sable〉は、伝統の海老せんべい〈ゆかり〉のおいしさをもっと身近に、もっと日常に、もっとたくさんのシーンで楽しんでほしいという想いから誕生した、坂角ならではのスイーツです。

通常は「BANKAKU KITCHEN葵店」「坂角総本舖公式オンライン」の2店舗のみの限定販売ですが、名古屋市内を中心に期間限定のポップアップ出店も行っています。

■展開アイテム：

[プレーン/塩]、[オニオン]、[トマト]の3種類

・5枚入/648円（税込）

・10枚入/1296円（税込）

・スリーブセット5枚入×2箱/1,296円（税込）

・スリーブセット10枚入×2箱/2,592円（税込）

[プレーン/塩]5枚入[プレーン/塩]10枚入[オニオン]5枚入[オニオン]10枚入[トマト]5枚入[トマト]10枚入スリーブセット5枚入×2箱スリーブセット10枚入×2箱

■ポップアップ出店予定：星ヶ丘三越

開催期間：2026 年3 月18 日（水）～31 日（火）

開催場所：星ヶ丘三越 1階パーク（飲食コミュニティスペース）

■ポップアップ出店予定：名古屋駅

開催期間：2026年4月30日（木）～5月6日（水）

開催場所：名古屋駅 PLUSTA名古屋中央（旧・グランドKIOSK）

BANKAKU KITCHEN

「BANKAKU KITCHEN」のあゆみ

名古屋栄のLACHICで2021年に期間限定開催し、初めて「海老せんべい」ではなく、海老の専門家として「海老を使ったフードメニュー」を販売。翌年からジェイアール名古屋タカシマヤで期間限定販売を累計5回開催し、メニューを見直し・改良を重ねました。2024年10月に、創業135周年事業のひとつとして、東区に初の常設店「BANKAKU KITCHEN葵店」をオープンいたしました。

坂角総本舖

株式会社坂角総本舖（ばんかくそうほんぽ）

坂角総本舖は、始祖・坂 角次郎（ばん かくじろう）の姓と名をとり、1889年（明治22年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業しました。江戸時代に徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。2025年4月に、おかげさまで創業137周年を迎えました。