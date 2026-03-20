中村橋吾出演のドラマ・リーディングに追加キャストが決定！

六本木トリコロールシアター

Societe Le Theatre Elysee 企画・Roppongi Tricolore Theaterにて上演される中村橋吾主演 原作ギィ・フォワシィ『動機』に追加キャストとして石崎なつみが決定いたしました。

世界各国で上演されているギィ・フォワシィの「美しくも 恐ろしい物語」を 皆さまにお届けいたします！

近年ブロードウェイミュージカルでも採用されつつある「ポエトリーリーディング」＜朗読や独白に音楽が寄り添い 言葉と音楽が融合してひとつの芸術作品となる表現方法＞ 静かな語りから高揚感のあるリズムへ展開し 感情や物語をより深く届けるこの手法… ル・テアトル・エリゼのこの作品もこの手法を彷彿とさせます

ピアノと共に🎹…研ぎ澄まされた舞台-――

俳優たちのあの台詞と一瞬一瞬に魅入って頂きたいのですけれど…

でも終演後 結末だけはどなたにもヒ・ミ・ツとお約束くださいます様

お願い申し上げまます。。。。。。。

出演：

中村橋吾

山形県鶴岡市出身。歌舞伎役者。成駒屋。八代目 中村芝翫 一門。

歌舞伎座 をはじめ全国の劇場で活躍。伝統芸能を基盤に、現代演劇などジャンルを越えた舞台にも挑み、独自の表現で舞台芸術の可能性を広げている。

無形文化財「歌舞伎」保持者（団体）。

天瀬はつひ

2013年より2020年まで宝塚歌劇団にて娘役として活動。

【舞台】 東宝「天保十二年のシェイクスピア」飯盛女 町娘 役／10・Quatre公演『昏の将星 朱の罪人』ヒロイン／朗読パンダ『牡丹灯籠』主演

【映像】 縦型ショートドラマ 「ガラケーハーモニー」エリカ役

等、幅広く活躍している。

石崎なつみ

神奈川県出身。 2014年に映画『リュウグウノツカイ』（ウエダアツシ監督）のヒロイン役で女優デビュー。同作品でゆうばり国際映画祭北海道知事賞受賞。『ぐちゃぐちゃ』（山岸綾監督）では映画初主演を務める。 以後、確かな演技力でドラマ、映画で活躍中。

特技はソングリーディング（チアダンス）で、 学生時代に全国大会1位、世界大会出場2位の実績。

演出 白樹 栞

吉永小百合相手役で映画デビュー。舞台女優として また数々の舞台のプロデューサーとしても活躍，演出は『庭の木と四つの物語』『Fallait pas le dire』『動機』など好評を得ている。また オーナー兼事務局長として 日本初の「本格的なクラブ」日仏フォーラムを1981年創設，現在870回を超える。 フランス共和国よりシュヴァリエ勲章受賞。

＜ストーリィ＞

完成された大人の女と まだ未熟な若い女……

この美しくも恐ろしい物語は この二人の女の出逢いから始まる。

結末はヒ・ミ・ツ！！！ お約束くださいませ。。。。。

＜公演概要＞

公演名 『動機』～ドラマ・リーディング～

原作 ギィ・フォワシィ

翻訳 利光哲夫

演出 白樹 栞

出演

中村橋吾 主演 ソフィア

天瀬はつひ 相手役 ソフィ

石崎なつみ 相手役 ソフィ（5/23 ソワレ 16:30）

作曲・ピアニスト 金田龍二

照明 新井海翔

企画製作 Societe Le Theatre Elysee

協力 著作権代理 フランス著作権事務所

公式サイト http://tricolore-theater.com/

ホームページ ラムズデザイン 菊池歩

会場 Roppongi Tricolore Theater

東京都港区六本木6-8-15

日程 2026年5月22日（金）～24日（日）

(ハート)：天瀬はつひ ♪：石崎なつみ

※開場は開演の30分前 ※未就学児入場不可

チケット料金 前売 8,300円／当日 8,800円

チケット取り扱い

チケットぴあ

※5/22(金)公演対象

受付期間：3/28(土)10:00～4/5(日)23:59

◎URL：https://w.pia.jp/p/douki26nh22/

※5/23(土)・5/24(日)公演対象

受付期間：4/3(金)10:00～4/12(日)23:59

◎URL：https://w.pia.jp/p/douki26nh2324/

※全公演対象

受付期間：4/17(金)10:00～各公演前日23:59まで

◎URL：https://w.pia.jp/t/douki/

★受付プレイガイドに変更がありました。

Membre Club TRICOLORE

A列 No.5～No.15 はシアター会員席

お問合せ：03-3796-7771 11:30～13:00／21:30～22:30

～お電話が混み合い繋がりにくい場合がございますがご了承くださいませ｡～

◆チケットお買い求めの際はホームページにてご確認くださいます様

お願い申し上げます。

(C)Roppongi Tricolore Theater

https://prtimes.jp/a/?f=d114292-31-c6cc8f1aeeeff8a90ab3c4467fda33ce.pdf