【日本橋エリア】「TOKYO CREATIVE SALON 2026」会期中レポート

東京クリエイティブサロン実行委員会

国内最大級のクリエイティブの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2026（東京クリエイティブサロン 2026）」（以下、TCS 2026）が2026年3月13日（金）に開幕しました。日本橋エリアでは、古くから多様なクラフトの工房やメーカーが集い、人々の生活に呼応しながら更新。老舗の伝統技術と新しい感性が交差し、ものづくりの知恵が街全体に息づいています。2026年は、そんな日本橋に根付くクラフトに改めてフォーカスし、「Nihonbashi Open Craft」をテーマにしたコンテンツを展開中です。街を歩きながら、日本のクラフトがどのように受け継がれ、いまの時代へとアップデートされているのかを体感できます。

開幕後初の週末となった3月14日（土）・15日（日）には、日本橋高島屋S.C.やCOREDO室町などの商業施設を中心に展示や体験型コンテンツを実施。老舗文化が息づく日本橋の街を巡りながら、ファッション、クラフト、デザインなどのクリエイティブに触れられるイベントとして、多くの来街者でにぎわいました。

また、日本橋エリアの拠点となる総合案内所「Open Craft Park」では、テキスタイルデザイナー・須藤玲子さんによるインスタレーションを設置。呉服や和紙、手拭いなど、日本橋のものづくりに携わる企業と協働し、制作したスペシャルなこいのぼり約50匹が空中を彩っています。

江戸時代から続く商業文化と現代クリエイティブが交差する日本橋から、東京の創造力を発信する「TOKYO CREATIVE SALON 2026」は3月22日（日）までまで開催中。ぜひ、“日本のクラフトがどのように受け継がれ、いまの時代へとアップデートされる街”日本橋に足をお運びください。

■日本橋エリアで現在開催中のコンテンツ概要

＜Open Craft Park＞

須藤玲子×手工芸。カラフルな鯉のぼりが舞う

開催日時：3月13日（金）～3月29日（日）10:00～18:00

会 場：日本橋三井タワーアトリウム

TOKYO CREATIVE SALON 2026 開催概要

名称: TOKYO CREATIVE SALON 2026（東京クリエイティブサロン2026）

開催期間: 2026年3月13日（金）～22日（日）

開催エリア: 赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木

入場料: 無料

主催: 東京クリエイティブサロン実行委員会

公式HP: https://tokyo-creativesalon.com/

公式Instagram: https://www.instagram.com/tokyocreativesalon/

公式X: https://x.com/tokyo_c_s