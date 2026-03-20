2026年3月28日(土）信州塩尻農業公園 チロルの森にて「シルバニアファミリーin Tirolean Forest」がオープンいたします。

株式会社ワールドインテック

長野県塩尻市にある信州塩尻農業公園 チロルの森に、シルバニアファミリーの体験型屋内施設が誕生いたします。メインとなる「シルバニアファミリー あそびのお部屋」では、塩尻市の特産品であるブドウをイメージしたおおきなフォトスポットや、クリエイターによるオリジナル作品、大型ジオラマなどがシルバニアファミリーの歴史と一緒にご覧いただけます。

■シルバニアファミリー あそびのお部屋

入館料 ：4歳以上 おひとり500円

営業時間：10:00～17:00(最終受付16:00)

同日「シルバニア森のキッチン ちいさなスイーツショップ」や「シルバニアファミリー 森のマーケット」もオープンし、エリア全体でシルバニアの世界観を楽しむことができます。

■シルバニア森のキッチン 小さなスイーツショップ

店内には、シルバニアファミリーの仲間たちが皆様をお迎えし、一緒に過ごすことができます。

焼きたてふわふわのフレンチトーストプレート(1,300円税込）は、濃厚ミルクソフトクリームも一緒に堪能することができるお子様にも人気のプレートです。

■シルバニアファミリー クラフト体験では、チロルの森オリジナルデザインの木のぬりえキーホルダーなど、ここだけのアイテムづくりがお楽しみいただけます。

■シルバニアファミリー森のマーケットは、商品を購入できるショップで、思い出とともにお買い物を楽しむことができます。シルバニアファミリーくじ(800円税込)も実施！

3月28日(土)は、オープンを記念して、シルバニアファミリーわくわくステージショーも実施いたします。かわいいシルバニアの仲間たちが踊る歌とダンスを、ご家族みんなで一緒に観覧いただけます。

■イベント情報

イベント名：シルバニアファミリー わくわくステージショー

時 間 ： １.11:30 ２.13:30 ※雨天の場合は、あそびのお部屋前

会 場 ：野外ステージ

料 金 ：観覧無料※チロルの森の入園料が必要

【送迎バスの運行決定！】

3月28日（土）のみ、塩尻駅発無料送迎バスも運行します。

【時刻】

塩尻駅発 9:00 10:45 12:15

チロルの森発 14:00 15:30 17:15

【施設紹介】

オーストリア・チロル地方をモチーフにした総合テーマパークです。標高約1,000mの美しい自然の中で、動物とのふれあい体験や多彩な遊具、地元食材を使ったレストランでのお食事をお楽しみいただけます。お子様から大人まで、家族みんなでゆったりと過ごせる自然豊かな公園です。

施設名 ：信州塩尻農業公園 チロルの森

所在地 ：〒399-0651 長野県塩尻市大字北小野相吉5050

電話番号：0263-88-9034

営業時間：10:00～17:00 (最終入園 16:00)

休園日：火曜日、水曜日

入園料 ：おとな(中学生以上) 1,000円

こども(4歳以上) 500円※3歳以下無料

公式HP：https://www.shiojiri-tirol.jp/

https://www.shiojiri-tirol.jp/sylvanianfamilies/