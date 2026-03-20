2026年3月28日(土）信州塩尻農業公園 チロルの森にて「シルバニアファミリーin Tirolean Forest」がオープンいたします。

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株式会社ワールドインテック

長野県塩尻市にある信州塩尻農業公園 チロルの森に、シルバニアファミリーの体験型屋内施設が誕生いたします。メインとなる「シルバニアファミリー あそびのお部屋」では、塩尻市の特産品であるブドウをイメージしたおおきなフォトスポットや、クリエイターによるオリジナル作品、大型ジオラマなどがシルバニアファミリーの歴史と一緒にご覧いただけます。







■シルバニアファミリー あそびのお部屋


入館料　：4歳以上　おひとり500円


営業時間：10:00～17:00(最終受付16:00)



同日「シルバニア森のキッチン ちいさなスイーツショップ」や「シルバニアファミリー 森のマーケット」もオープンし、エリア全体でシルバニアの世界観を楽しむことができます。





■シルバニア森のキッチン 小さなスイーツショップ


店内には、シルバニアファミリーの仲間たちが皆様をお迎えし、一緒に過ごすことができます。


焼きたてふわふわのフレンチトーストプレート(1,300円税込）は、濃厚ミルクソフトクリームも一緒に堪能することができるお子様にも人気のプレートです。






■シルバニアファミリー クラフト体験では、チロルの森オリジナルデザインの木のぬりえキーホルダーなど、ここだけのアイテムづくりがお楽しみいただけます。



■シルバニアファミリー森のマーケットは、商品を購入できるショップで、思い出とともにお買い物を楽しむことができます。シルバニアファミリーくじ(800円税込)も実施！



3月28日(土)は、オープンを記念して、シルバニアファミリーわくわくステージショーも実施いたします。かわいいシルバニアの仲間たちが踊る歌とダンスを、ご家族みんなで一緒に観覧いただけます。




■イベント情報


イベント名：シルバニアファミリー　わくわくステージショー


時　間　： １.11:30　２.13:30　※雨天の場合は、あそびのお部屋前


会　場　：野外ステージ


料　金　：観覧無料※チロルの森の入園料が必要



【送迎バスの運行決定！】


3月28日（土）のみ、塩尻駅発無料送迎バスも運行します。


【時刻】


　塩尻駅発　　　9:00 10:45 12:15


チロルの森発　14:00　15:30　17:15



【施設紹介】


オーストリア・チロル地方をモチーフにした総合テーマパークです。標高約1,000mの美しい自然の中で、動物とのふれあい体験や多彩な遊具、地元食材を使ったレストランでのお食事をお楽しみいただけます。お子様から大人まで、家族みんなでゆったりと過ごせる自然豊かな公園です。





施設名　：信州塩尻農業公園 チロルの森


所在地　：〒399-0651　長野県塩尻市大字北小野相吉5050


電話番号：0263-88-9034


営業時間：10:00～17:00 (最終入園 16:00)


休園日：火曜日、水曜日


入園料　：おとな(中学生以上) 1,000円


　　　　　こども(4歳以上) 500円※3歳以下無料


公式HP：https://www.shiojiri-tirol.jp/


https://www.shiojiri-tirol.jp/sylvanianfamilies/