お風呂を愛する皆様へ感謝を込めて無料でもらえる・体験できる大放出イベント『ドドド祭』開催！

日本一株式会社

温浴施設特化型メディア「マッパ！」を運営する日本一株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：高橋大成）は、2026年3月20日（金）～4月19日（日）の期間、千葉県浦安市の「SPA&HOTEL 舞浜ユーラシア」にて、有名企業・ブランドと連携した体験型イベント『ドドド祭』を開催します。

◆『ドドド祭』とは？

温浴施設に来てくれるお客様への感謝と、お風呂文化への愛を込めて、楽しさも、体験も、驚きも「ドドド」っと大放出するお祭りです。

館内各所で、毎日の入浴やサウナをさらに熱狂させるさまざまなアイテムを「無料でもらえる！」「体験できる！」特別な1ヶ月間を提供します。

◆イベント背景

2025年11月に「サウナ&カプセルホテル北欧」で実施した第一弾の取り組みでは、サウナやお風呂を利用される方々に向けた商品の認知拡大および、メンズグルーミング（男性の身だしなみ）の促進に一定の効果がありました。

来場者の皆さまにはさまざまな商品を実際に体験いただき、思わず手に取り、誰かに話したくなるようなリアルな体験機会から、ブランドとの新たな出会いを創出いたしました。

こうした取り組みの成果を踏まえ、第二弾として2026年1月15日に「スパエリア」フルリニューアルした「SPA&HOTEL 舞浜ユーラシア」にて本イベントを実施いたします。

◆イベント概要

開催期間：2026年3月20日（金）～4月19日（日）

会場：SPA&HOTEL 舞浜ユーラシア（千葉県浦安市千鳥13-20）

主催：日本一株式会社

協賛企業：アース製薬株式会社、レキットベンキーザー・ジャパン株式会社、株式会社Nova Clearly、株式会社Produet、パナソニック株式会社、ロート製薬株式会社（順不同）

◆展示・体験内容

期間中、サウナやお風呂とともにお楽しみいただける企業各社の商品を館内各所でご体験・ご覧いただけます。

※各商品の在庫や設置数には限りがございます。ご来場のタイミングによっては、配布終了や商品をご体験いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【展示商品】

・ラムダッシュ パームイン ES-PV70（パナソニック株式会社）

https://panasonic.jp/shaver/products/ES-PV70.html

・ボディトリマー ER-GK83（パナソニック株式会社）

https://panasonic.jp/mens/products/ER-GK83.html

・SAUNA NOVA（株式会社Nova Clearly）

https://saunanova.shop/products/vaceous-saunahat-ver3-black

【お試しできる商品】

サウナ後の「保湿」「清潔感」「香り」「肌触り」を体感できる企業各社の商品も期間中に体験いただけます。

・メラノCC集中対策薬用ミスト化粧水

「メラノCC」について（ロート製薬株式会社）

https://jp.rohto.com/melanocc/

・ボタニカルbyミューズ ボディソープ デオドラントクリアモイスト（レキットベンキーザー・ジャパン株式会社)

https://musejapan.jp/products/botanical/Body-Wash-Deodorant-Clear-Moist-Orange-Blossom-and-Fresh-Citrus-Scent/

・アースコロイダルシリカ123(アース製薬株式会社)

https://www.earth.jp/colloidalsilica/

※5階SPA+フロントにてテスター設置中

・オールインワン（スキンケア）ジェル「NELJAS After Sauna」（株式会社product）

https://neljas.net/

【アンケート回答でオリジナルグッズプレゼント！】

期間中にご来場のうえ、アンケートにて商品を体験した感想などを回答！

回答いただいた方の中から抽選で、本イベント限定のオリジナルグッズをプレゼントいたします。

※参加方法などの詳細は、館内掲示のポスターをご確認ください。

◆SPA&HOTEL 舞浜ユーラシアについて

2026年1月15日に「スパエリア」フルリニューアル。多様なサウナや露天風呂、岩盤浴などを備え、心身ともにととのう至福の時間を提供するスパ施設です。

◆協賛企業

所在地：〒279-0032 千葉県浦安市千鳥13-20

「アース製薬株式会社」

ちょっとリッチな、水分補給。

大自然の恵みに“熟成”というアプローチ。地中深くから汲み上げた天然水にひと手間かけて、ミネラルフレンドリーな飲料水に仕上げました。

含有ミネラルのひとつ“シリカ”は、ナノサイズ（通常比1/166）※。常温でも、冷やしても、お白湯としても、透き通った一滴があなたにおいしく沁みわたります。

スポーツの後、食事のお供、毎朝の一杯に。アースコロイダルシリカでちょっとリッチな水分補給を。

※参照元：食品添加物公定書、自社調べ

アースコロイダルシリカ123［ミネラル成分表］

・シリカ（123mg/L） ・サルフェート（65.2mg/L） ・カルシウム（36.6mg/L） ・ナトリウム（12mg/L） ・マグネシウム （8.4mg/L） ・カリウム（15.4mg/L）＞

「パナソニック株式会社」

- 5枚刃を、手のひらに。新しいシェービング体験を。-

パナソニックが展開する「ラムダッシュ」シリーズから、革新的な新モデル「パームイン」が登場。

従来のハンドルをなくし、手のひらに収まるデザインを採用することで、“なでるように剃る”という新しい体験を実現しました。

5枚刃システムと高速リニアモーターを搭載し、深剃りとスピードを両立。素材には海水由来のミネラルから生まれた新素材「NAGORI(R)」を使用し、質感とデザイン性にもこだわっています。USB Type-C充電や防水仕様にも対応し、浴室や出張先でも快適に使用可能。

「ラムダッシュ パームイン」は、ひげ剃りを“整う時間”へと昇華させる、新しいパーソナルケア体験を提案します。

【関連情報】

・ラムダッシュ パームイン（ES-PV6A） 製品サイト

https://panasonic.jp/shaver/products/ES-PV6A.html

・ラムダッシュ パームイン70th ANNIVERSARY EDITION 製品サイト

https://panasonic.jp/shaver/products/ES-PV70.html

「レキットベンキーザー・ジャパン株式会社」

『ニオイケアとうるおいをたった１本で』をコンセプトに、薬用せっけんミューズからボディウォッシュ『ボタニカルby ミューズ デオドラントクリアモイスト』が新登場。

・ニオイの原因菌を殺菌。1.5倍＊1の殺菌成分配合

・植物由来成分を配合（洗浄成分＊2 、保湿成分＊3 ）

・体臭・汗臭・足臭＊4・加齢臭＊4の予防

（ワキ、足、背中、耳の裏などのニオイ、毛穴の皮脂汚れも洗浄）

・背中やデコルテのニキビも予防

＊1 当社販売品「ミューズ泡ハンドソープ」との配合量比

＊2 洗浄剤として

＊3 湿潤剤として濃グリセリン

＊4 体臭の一つ

清潔感を引き立てる爽やかなシトラスの香りで、汗やニオイが気になるこれからの季節にぴったりの製品です。ボディウォッシュでニオイの原因菌から殺菌できるだけではなく、保湿成分も配合しているため、男女問わず毎日のケア取り入れていただけます。サウナの新定番アイテムとして、１日の汗を流して整いたい人にもおすすめです。

【Amazon公式サイト】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT7G8J2Q?th=1

「ロート製薬株式会社」

「メラノCC」は、ロート製薬独自の技術で、壊れやすいビタミンCを肌の奥まで届けることにこだわったスキンケアブランドです。

効き目にこだわった「薬用しみ集中対策美容液」をはじめ、毎日のケアで「しみ・ニキビ」を予防し、透明感のある肌へと導くラインナップを展開しております。

メラノＣＣ集中対策薬用ミスト化粧水はこの春全国発売になります。

お顔はもちろん、全身に使える商品ですので、ぜひ入浴後にお試しください。

公式HP：https://jp.rohto.com/melanocc/

「株式会社Nova Clearly」

- 最高のひとときを、身にまとう。 -

SAUNA NOVAは、サウナをもっと自由に、自分らしく楽しむためのプロダクトを提案するブランドです。

ひとりでも、仲間とでも。朝でも、夜でも、旅先でも。

サウナは、誰かと比べるものではなく、自分のためにある時間です。

正解のない自由なサウナ時間を、邪魔しないデザインと心地よさでそっと支える。

使うたびに気持ちが整い、自分らしく過ごす時間に寄り添う体験を届けます。

サウナを、ただの習慣ではなく、自分を整え、深く向き合うための時間へ。

SAUNA NOVAを代表するアイテム、Vaceous Sauna Hat Ver.3は、

高断熱3層構造で頭部を熱からやさしく守り、快適なサウナ時間をサポートします。

主張しすぎず、サウナ時間にそっと寄り添うデザインと、深く被れる設計、心地よい着用感で、

自分だけの整い時間へと導きます。

【関連情報】

・Vaceous Sauna Hat 製品サイト

https://saunanova.shop/collections/sauna-hat

・SAUNA NOVA 公式サイト

https://saunanova.shop/

「株式会社product」

ようこそ、潤いの原生林へ。

オールインワン（スキンケア）ジェル

「NELJAS After Sauna」

一般的に3セットすると言われてるサウナにおいて、フィンランド語で「4番目」を意味する「neljas」に由来。

化粧品・乳液・美容液を１つで兼ね備えた設計と、原生林の林道を彷彿させる香りによって、サウナ愛好家に「4セット目の整い」を提案します。

ネルジャスアフターサウナの３つの特徴

１.サウナ後の肌状態に基づいた保湿・美容液成分

２.持ち運びしやすいカラビナ付き薄型軽量容器

３.人の手が加わっていない原生林の香り

【公式HP】

https://neljas.net/

#あなたに良い整いが訪れますように。

◆温浴施設特化型メディア「マッパ！」について

「マッパ！」とは、日本一株式会社が運営とサポートを行っております"広告代行サービス"です。

主に、温浴施設や宿泊施設を利用したPR企画、サポートを行なっております。

リアル体験型広告をメインとしたPR認知やSNS連動・施設との連動を主に展開しております。

関連プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000118810.html

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