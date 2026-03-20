【CxM、岩橋玄樹、NOA出演】日韓クロスオーバーライブ「CROSS GENERATION LIVE」Kアリーナ横浜にて開催

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株式会社KOLLECTION

株式会社KOLLECTION（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：金 賢秀）は、韓国と日本のカルチャーが交差するライブイベント 『CROSS GENERATION LIVE』 を、2026年4月20日（月）・21日（火）の2日間、Kアリーナ横浜にて開催いたします。


本イベントでは、世代・ジャンル・国境を越えて活躍するアーティストが同じステージに立ち、それぞれの音楽と個性を交差させることで、新しいライブ体験を創出します。


出演アーティストとして、CxM、岩橋玄樹、NOAの参加が決定しました。




【CROSS GENERATION LIVEについて】


CROSS GENERATION LIVEは、


韓国と日本のカルチャーが交差し、


世代やジャンルの垣根を越えて


新しい音楽体験を生み出すライブイベントです。


国籍や世代の違いにとらわれず、


さまざまな背景を持つアーティストが同じステージに立ち、


それぞれの個性やスタイルを交差させることで、


ここでしか体験できない特別なライブ空間を創り出します。


音楽だけでなくカルチャーやファンダムなど、


多様な要素が融合することで、次世代のライブシーンを象徴するイベントとして展開していきます。



【出演アーティスト】


CxM


CxMは、世界的な人気を誇る13人組グループ SEVENTEEN のメンバー


S.COUPS（エスクプス） と MINGYU（ミンギュ） によるユニットです。


SEVENTEENはグローバルに活躍するK-POPグループとして高い人気を誇り、数々のワールドツアーや大型公演を成功させています。


S.COUPSはグループの統括リーダーとして圧倒的なカリスマ性と安定したパフォーマンス力を持ち、


MINGYUは高いステージ存在感と世界中のファンから支持を集める人気メンバーとして知られています。


2025年には1st Mini Album『HYPE VIBES』をリリースし、ユニットとしての新たな魅力を発信しています。





岩橋玄樹


岩橋玄樹は2021年よりソロアーティストとして活動を開始。


シングル「My Lonely X’mas」はインディーズ年間ランキング1位を記録し、


2026年にはメジャー1stシングル「Dangerous Key」をリリース。


音楽活動に加え、ブランドアンバサダーやジュエリーブランドのプロデュースなど多方面で活躍しています。





NOA


NOAは、韓国での練習生経験を経て、作詞・作曲・振付まで自ら手がけるトリリンガルのソロアーティスト。


2021年にUniversal Musicよりメジャーデビューし、楽曲「TAXI」はSpotifyバイラルチャート（タイ）で1位を獲得。


有明アリーナ公演やアジアツアーを成功させるなど、国内外で注目を集めるアーティストです。




【チケット情報】


チケット料金


全席指定


\16,000（税込）



【チケット販売スケジュール】


＜オフィシャル1次最速先着先行＞


【ローチケ】オフィシャル1次最速先着先行


2026年3月20日（金）18:00 ～ 3月25日（水）22:30


（入金期間：予約日含む2日間 / 最終入金日：3月25日（水）23:00）


ローソンチケット受付URL


https://l-tike.com/cross-generation-live/


※販売開始日の当日よりアクセス可能



＜オフィシャル2次先行 ※抽選＞


【ローチケ】オフィシャル2次先行


2026年3月26日（木）12:00 ～ 3月29日（日）23:59


（当落・入金期間：4月1日（水）15:00 ～ 4月3日（金）23:00）


ローソンチケット受付URL


https://l-tike.com/cross-generation-live/


※販売開始日の当日よりアクセス可能



＜プレイガイド最終先行 ※枚数限定＞


ローチケ・ぴあ・イープラス


2026年4月1日（水）19:00 ～ 4月8日（水）


各プレイガイド受付URL


※後日公開


※枚数限定のため、上限数に達し次第終了となる場合がございます



＜一般販売 ※先着＞


2026年4月12日（日）10:00～


販売URL


※後日公開



＜発券表示開始＞


2026年4月17日（金）



【開催概要】


イベント名


CROSS GENERATION LIVE


会場


Kアリーナ横浜


日時


2026年4月20日（月）


開場 17:00 / 開演 18:30


2026年4月21日（火）


開場 17:00 / 開演 18:30



【公演に関する注意事項】


公演に関する注意事項の詳細は公式サイトをご確認ください。



【公式情報】


公式サイト


https://crossgenerationlive.jp


公式X


https://x.com/Crossgen_Live


公式Instagram


https://www.instagram.com/crossgen_live/



【お問い合わせ】


本件に関するお問い合わせ


KOLLECTION PR事務局


TEL：050-1725-9165


Mail：contact@kollection.me


取材申請はメールでご連絡ください。



【公演に関するお問い合わせ先】


SOGO TOKYO


03-3405-9999


月-土 12:00～13:00 ／ 16:00～19:00


※日曜・祝日を除く