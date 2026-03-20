【CxM、岩橋玄樹、NOA出演】日韓クロスオーバーライブ「CROSS GENERATION LIVE」Kアリーナ横浜にて開催

株式会社KOLLECTION

株式会社KOLLECTION（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：金 賢秀）は、韓国と日本のカルチャーが交差するライブイベント 『CROSS GENERATION LIVE』 を、2026年4月20日（月）・21日（火）の2日間、Kアリーナ横浜にて開催いたします。

本イベントでは、世代・ジャンル・国境を越えて活躍するアーティストが同じステージに立ち、それぞれの音楽と個性を交差させることで、新しいライブ体験を創出します。

出演アーティストとして、CxM、岩橋玄樹、NOAの参加が決定しました。

【CROSS GENERATION LIVEについて】

CROSS GENERATION LIVEは、

韓国と日本のカルチャーが交差し、

世代やジャンルの垣根を越えて

新しい音楽体験を生み出すライブイベントです。

国籍や世代の違いにとらわれず、

さまざまな背景を持つアーティストが同じステージに立ち、

それぞれの個性やスタイルを交差させることで、

ここでしか体験できない特別なライブ空間を創り出します。

音楽だけでなくカルチャーやファンダムなど、

多様な要素が融合することで、次世代のライブシーンを象徴するイベントとして展開していきます。

【出演アーティスト】

CxM

CxMは、世界的な人気を誇る13人組グループ SEVENTEEN のメンバー

S.COUPS（エスクプス） と MINGYU（ミンギュ） によるユニットです。

SEVENTEENはグローバルに活躍するK-POPグループとして高い人気を誇り、数々のワールドツアーや大型公演を成功させています。

S.COUPSはグループの統括リーダーとして圧倒的なカリスマ性と安定したパフォーマンス力を持ち、

MINGYUは高いステージ存在感と世界中のファンから支持を集める人気メンバーとして知られています。

2025年には1st Mini Album『HYPE VIBES』をリリースし、ユニットとしての新たな魅力を発信しています。

岩橋玄樹

岩橋玄樹は2021年よりソロアーティストとして活動を開始。

シングル「My Lonely X’mas」はインディーズ年間ランキング1位を記録し、

2026年にはメジャー1stシングル「Dangerous Key」をリリース。

音楽活動に加え、ブランドアンバサダーやジュエリーブランドのプロデュースなど多方面で活躍しています。

NOA

NOAは、韓国での練習生経験を経て、作詞・作曲・振付まで自ら手がけるトリリンガルのソロアーティスト。

2021年にUniversal Musicよりメジャーデビューし、楽曲「TAXI」はSpotifyバイラルチャート（タイ）で1位を獲得。

有明アリーナ公演やアジアツアーを成功させるなど、国内外で注目を集めるアーティストです。

【チケット情報】

チケット料金

全席指定

\16,000（税込）

【チケット販売スケジュール】

＜オフィシャル1次最速先着先行＞

【ローチケ】オフィシャル1次最速先着先行

2026年3月20日（金）18:00 ～ 3月25日（水）22:30

（入金期間：予約日含む2日間 / 最終入金日：3月25日（水）23:00）

ローソンチケット受付URL

https://l-tike.com/cross-generation-live/

※販売開始日の当日よりアクセス可能

＜オフィシャル2次先行 ※抽選＞

【ローチケ】オフィシャル2次先行

2026年3月26日（木）12:00 ～ 3月29日（日）23:59

（当落・入金期間：4月1日（水）15:00 ～ 4月3日（金）23:00）

ローソンチケット受付URL

https://l-tike.com/cross-generation-live/

※販売開始日の当日よりアクセス可能

＜プレイガイド最終先行 ※枚数限定＞

ローチケ・ぴあ・イープラス

2026年4月1日（水）19:00 ～ 4月8日（水）

各プレイガイド受付URL

※後日公開

※枚数限定のため、上限数に達し次第終了となる場合がございます

＜一般販売 ※先着＞

2026年4月12日（日）10:00～

販売URL

※後日公開

＜発券表示開始＞

2026年4月17日（金）

【開催概要】

イベント名

CROSS GENERATION LIVE

会場

Kアリーナ横浜

日時

2026年4月20日（月）

開場 17:00 / 開演 18:30

2026年4月21日（火）

開場 17:00 / 開演 18:30

【公演に関する注意事項】

公演に関する注意事項の詳細は公式サイトをご確認ください。

【公式情報】

公式サイト

https://crossgenerationlive.jp

公式X

https://x.com/Crossgen_Live

公式Instagram

https://www.instagram.com/crossgen_live/

【お問い合わせ】

本件に関するお問い合わせ

KOLLECTION PR事務局

TEL：050-1725-9165

Mail：contact@kollection.me

取材申請はメールでご連絡ください。

【公演に関するお問い合わせ先】

SOGO TOKYO

03-3405-9999

月-土 12:00～13:00 ／ 16:00～19:00

※日曜・祝日を除く