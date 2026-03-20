【CxM、岩橋玄樹、NOA出演】日韓クロスオーバーライブ「CROSS GENERATION LIVE」Kアリーナ横浜にて開催
株式会社KOLLECTION（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：金 賢秀）は、韓国と日本のカルチャーが交差するライブイベント 『CROSS GENERATION LIVE』 を、2026年4月20日（月）・21日（火）の2日間、Kアリーナ横浜にて開催いたします。
本イベントでは、世代・ジャンル・国境を越えて活躍するアーティストが同じステージに立ち、それぞれの音楽と個性を交差させることで、新しいライブ体験を創出します。
出演アーティストとして、CxM、岩橋玄樹、NOAの参加が決定しました。
【CROSS GENERATION LIVEについて】
CROSS GENERATION LIVEは、
韓国と日本のカルチャーが交差し、
世代やジャンルの垣根を越えて
新しい音楽体験を生み出すライブイベントです。
国籍や世代の違いにとらわれず、
さまざまな背景を持つアーティストが同じステージに立ち、
それぞれの個性やスタイルを交差させることで、
ここでしか体験できない特別なライブ空間を創り出します。
音楽だけでなくカルチャーやファンダムなど、
多様な要素が融合することで、次世代のライブシーンを象徴するイベントとして展開していきます。
【出演アーティスト】
CxM
CxMは、世界的な人気を誇る13人組グループ SEVENTEEN のメンバー
S.COUPS（エスクプス） と MINGYU（ミンギュ） によるユニットです。
SEVENTEENはグローバルに活躍するK-POPグループとして高い人気を誇り、数々のワールドツアーや大型公演を成功させています。
S.COUPSはグループの統括リーダーとして圧倒的なカリスマ性と安定したパフォーマンス力を持ち、
MINGYUは高いステージ存在感と世界中のファンから支持を集める人気メンバーとして知られています。
2025年には1st Mini Album『HYPE VIBES』をリリースし、ユニットとしての新たな魅力を発信しています。
岩橋玄樹
岩橋玄樹は2021年よりソロアーティストとして活動を開始。
シングル「My Lonely X’mas」はインディーズ年間ランキング1位を記録し、
2026年にはメジャー1stシングル「Dangerous Key」をリリース。
音楽活動に加え、ブランドアンバサダーやジュエリーブランドのプロデュースなど多方面で活躍しています。
NOA
NOAは、韓国での練習生経験を経て、作詞・作曲・振付まで自ら手がけるトリリンガルのソロアーティスト。
2021年にUniversal Musicよりメジャーデビューし、楽曲「TAXI」はSpotifyバイラルチャート（タイ）で1位を獲得。
有明アリーナ公演やアジアツアーを成功させるなど、国内外で注目を集めるアーティストです。
【チケット情報】
チケット料金
全席指定
\16,000（税込）
【チケット販売スケジュール】
＜オフィシャル1次最速先着先行＞
【ローチケ】オフィシャル1次最速先着先行
2026年3月20日（金）18:00 ～ 3月25日（水）22:30
（入金期間：予約日含む2日間 / 最終入金日：3月25日（水）23:00）
ローソンチケット受付URL
https://l-tike.com/cross-generation-live/
※販売開始日の当日よりアクセス可能
＜オフィシャル2次先行 ※抽選＞
【ローチケ】オフィシャル2次先行
2026年3月26日（木）12:00 ～ 3月29日（日）23:59
（当落・入金期間：4月1日（水）15:00 ～ 4月3日（金）23:00）
ローソンチケット受付URL
https://l-tike.com/cross-generation-live/
※販売開始日の当日よりアクセス可能
＜プレイガイド最終先行 ※枚数限定＞
ローチケ・ぴあ・イープラス
2026年4月1日（水）19:00 ～ 4月8日（水）
各プレイガイド受付URL
※後日公開
※枚数限定のため、上限数に達し次第終了となる場合がございます
＜一般販売 ※先着＞
2026年4月12日（日）10:00～
販売URL
※後日公開
＜発券表示開始＞
2026年4月17日（金）
【開催概要】
イベント名
CROSS GENERATION LIVE
会場
Kアリーナ横浜
日時
2026年4月20日（月）
開場 17:00 / 開演 18:30
2026年4月21日（火）
開場 17:00 / 開演 18:30
【公演に関する注意事項】
公演に関する注意事項の詳細は公式サイトをご確認ください。
【公式情報】
公式サイト
https://crossgenerationlive.jp
公式X
https://x.com/Crossgen_Live
公式Instagram
https://www.instagram.com/crossgen_live/
【お問い合わせ】
本件に関するお問い合わせ
KOLLECTION PR事務局
TEL：050-1725-9165
Mail：contact@kollection.me
取材申請はメールでご連絡ください。
【公演に関するお問い合わせ先】
SOGO TOKYO
03-3405-9999
月-土 12:00～13:00 ／ 16:00～19:00
※日曜・祝日を除く