ポーカー人口急増中！ポーカーを始めるなら『EDGE POKER』！

株式会社ディー・エヌ・エー

株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村信悟、以下 DeNA）は、日本のポーカーブームを牽引するプロポーカープレイヤー「世界のヨコサワ」が率いる株式会社POKER ROOM（本社：東京都渋谷区、代表：名和 大貴。以下POKER ROOM社）と協業し提供している、スマートフォン向けポーカーゲームアプリ『EDGE POKER』において、期間限定で全員必ずもらえるゲーム内アイテムプレゼント企画とラグジュアリーなポーカーチップセット 『deal me チップセット』が当たる特別企画を開催します。

現在、日本国内ではポーカーの競技人口が急増しており、新たなマインドスポーツ・エンターテインメントとして大きな盛り上がりを見せています。

『EDGE POKER』は、現在リリース約2ヶ月で約2億ハンド以上遊ばれており、全プレイヤーの約4割以上はこのアプリをきっかけにポーカーを始めています。「流行のポーカーを始めてみたい！」という方に、『EDGE POKER』は最適のアプリです。

本作は、本格的な雰囲気を損なわず誰でも直感的に操作できる洗練されたゲーム画面を実現しています。さらに、数千万のシチュエーションを用いて学習したオリジナルAI「EDGE AI」がその局面での最適なアクションを教えてくれる「AIガイド」機能などを搭載しており、初心者でも迷わず遊びながら自然と上達できるサポート環境が充実しています。

ポーカーデビューするなら今！

『EDGE POKER』では期間限定で、全員必ずもらえるゲーム内アイテムプレゼント企画や高品質でラグジュアリーなポーカーチップセット『deal me ポーカーセット』が当たる特別企画を開催しています。

■この春始めなきゃ損！「踏みだせ！EDGE POKER」キャンペーン開催！

これから『EDGE POKER』でポーカーを始める方を応援する企画、「春だ！桜だ！ポーカーだ！踏みだせ！EDGE POKER」を開催します。キャンペーン期間までに新規ダウンロードいただいた方全員に「スキンアイテムガチャ100連分」などをプレゼントするほか、ゲーム内のユーザー全員に日替わりでゲーム内アイテムをプレゼントします。 さらに、公式X（@edgepoker_info）では、公式Xをフォロー&対象の投稿のリポストで「生ずわいがに(400g)」を30名様に、プロフィール（スキン）のスクリーンショットを引用リポストしてくれた方の中から「飛騨牛 すき焼き肉(500g)」を30名様にプレゼントするなど、期間限定の特大プレゼントキャンペーンを開催します。

実施期間：2026年3月20日(金・祝) 15:00 ～ 3月29日(日) 14:59

アプリダウンロードはこちら：https://edge.go.link/dS4EM

＜各SNSでもキャンペーン開催中！＞

公式Xはこちら：https://x.com/edgepoker_info

公式Discordはこちら：https://discord.gg/35skMPb5hU

■総額100万円相当！『deal me ポーカーセット』プレゼント開催中

期間中に『EDGE POKER』内でランクゲーム（シーズン2）を5回以上プレイしていただいた方の中から抽選で30名様に、3万円相当の『deal me ポーカーセット』（総額100万円相当）をプレゼントする企画を開催中です。1回のプレイあたりのスタミナ消費量は関係なく、ダウンロード時にランクゲーム5回分はどなたでも遊べる仕様となっておりますので、初心者の方でもインストール後すぐにチャレンジが可能です。

実施期間：2026年3月7日(土) 18:00 ～ 3月29日(日) 14:59

■『EDGE POKER』について

『EDGE POKER』は、日本のポーカーブームを牽引するプロポーカープレイヤー「世界のヨコサワ」が率いる株式会社POKER ROOMと協業し、2026年1月27日に配信開始したポーカーゲームアプリです。数千万に及ぶシチュエーションを用いて学習したオリジナルポーカーAI「EDGE AI」を搭載し、初心者でも迷わない「AIガイド」などにより、誰でも本格的なポーカー体験を楽しむことができます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13971/table/177_1_2fd8c6bffce4aad0d97f8d5ea9bb53cf.jpg?v=202603201051 ]

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