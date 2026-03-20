2025シーズン日本一に輝いたチームのホーム戦始球式を飾るライバーが決定！「福岡ソフトバンクホークス ～17LIVEスペシャルマッチ～ 始球式争奪戦」本日スタート！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、2026年5月10日（日）に「みずほPayPayドーム福岡」で開催される「福岡ソフトバンクホークス」公式戦の始球式を行うライバーを決定するイベント、「今年はピンクフルデー! 日本一のチームふたたび!!福岡ソフトバンクホークス ～17LIVEスペシャルマッチ～ 始球式争奪戦」を、2026年3月20日（金）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

このたび開催する「今年はピンクフルデー! 日本一のチームふたたび!!福岡ソフトバンクホークス ～17LIVEスペシャルマッチ～ 始球式争奪戦」は、昨シーズンには5年ぶり12度目（ソフトバンクホークスとして8度目）となる日本一を達成するなどリーグ屈指の常勝軍団として人気を集める「福岡ソフトバンクホークス」とコラボレーションのうえ実施するイベントで、2025年に開催した『「福岡ソフトバンクホークス」～17LIVE スペシャルマッチ～始球式争奪戦』がライバーおよびリスナー（ライブ配信視聴者）の皆さまに大変好評だったため、野球をはじめスポーツを愛する方々はもちろん、より多くの方にライブ配信の面白さや親しみやすさを知っていただきたいという思いから、2回目となるコラボレーションイベントとして実施に至りました。

本イベントは、「17LIVE」で活躍中の認証ライバーの方であれば、誰でも参加が可能です。本日より開催するアプリ内イベントで上位に入賞した計5名のライバーには、2026年5月10日（日）に「みずほPayPayドーム福岡」で“ピンクフルデー”として開催される「福岡ソフトバンクホークス」公式戦（対 千葉ロッテマリーンズ）の始球式に登壇する権利や、チーム代表選手への花束贈呈、球場内のビジョンで放映予定の「17LIVE CM」や広告モデルとしての出演権、球場で配布するマッチデープログラム（冊子）への出演、試合観戦チケット、選手のサイン入りグッズなど、多数のプライズ（賞品）を贈呈いたします。

昨シーズン日本一という輝かしい成績をおさめた大人気球団のホーム戦の始球式で、大役を務めるイチナナライバーを決定する本イベントに、ぜひご注目ください。

「今年はピンクフルデー! 日本一のチームふたたび!!福岡ソフトバンクホークス ～17LIVEスペシャルマッチ～ 始球式争奪戦」の概要は、以下の通りです。

■開催期間：

2026年3月20日（金）～4月2日（木）

■参加条件：

17LIVEアカウント（認証ライバー）をお持ちの方

※Vライバーやキャラクター・着ぐるみなど、顔を出していない方は対象外となります

■プライズ（賞品、一部）

・始球式での投球権

・チーム代表選手への記念品贈呈権

・スタジアム内メインビジョンへの掲載権

・球場内コンコースビジョンへの掲載権

・会場配布マッチデープログラム（冊子）で紹介

・試合前マスコットとの記念撮影権

・会場配布うちわへの掲載権

・プレミアムルームでの試合観戦権

・選手サイン入りグッズプレゼント

・福岡ソフトバンクホークスユニフォームプレゼント

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

「福岡ソフトバンクホークス」について

福岡ソフトバンクホークスとは、パシフィック・リーグに所属するプロ野球球団。本拠地は福岡のみずほPayPayドーム。

2024年～2025年の2年連続パシフィック・リーグ優勝、2025年に5年ぶり通算12回目の日本一達成（前身球団を含む）。

公式HP： https://www.softbankhawks.co.jp/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X（旧Twitter）： https://twitter.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw