韓国の実力派ミュージカル俳優兼歌手 エノク（ENOCH）がb.stageにてオフィシャルファンクラブを3月20日（金）にオープン！

株式会社bemyfriends Japan

ファンダムプラットフォーム「b.stage（ビーステージ）」を運営する株式会社bemyfriends Japan（本社：東京都港区 代表取締役社長：イ・ギヨン）は、ミュージカル俳優兼歌手エノク（ENOCH）のオフィシャルファンクラブを2026年3月20日（金）にオープンしました。

b.stageでオープンする「ENOCH JAPAN OFFICIAL FANCLUB」では、ファンクラブ専用コンテンツ、イベント・コンサート開催時のチケット優先申し込みなど様々なコンテンツを提供予定です。

本サイトは多言語対応プラットフォームとなっており、オフィシャルコンテンツを世界中のファンと一緒に楽しむことができます。

【プラットフォーム情報】

■サービス名

ENOCH JAPAN OFFICIAL FANCLUB

■URL

https://enoch-jp.bstage.in/

■会費

ENOCH JAPAN OFFICIAL FANCLUB 550円（税込）／月額

■オープン日

2026年3月20日（金）15:00

■コンテンツ

ファンクラブ専用コンテンツ、イベント・コンサート開催時のチケット優先申し込み、ファンクラブ限定Story、デジタルリワードの発行（不定期）、デジタル会員証の発行

【関連サイト】

ENOCH オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/official__enoch

ENOCH オフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@official__enoch.youtube

●会社概要

会 社 名 ： 株式会社bemyfriends Japan

代 表 者 ： イ・ギヨン

設 立 ： 2023年10月27日

事業概要： 顧客会社とグローバルファンダムの成長を支援する「ファンダムビジネストータルソリューション」で、グローバルファンダムビジネスに特化したすべての機能とサービス「b.stage」を支援する。全世界のアーティスト、IPおよびブランドが独自のファンダムプラットフォームを構築し、ファンダムと直接コミュニケーションし、全世界にファンダムを拡張させることができるようにサービスを持続的に強化している。

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://bstage.in/(https://bstage.in/?hl=ja)

●本件に関するお問い合わせ先

株式会社bemyfriends Japan

E-mail: contact@jp.bemyfriends.com