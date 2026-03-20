韓国の肌バリア専門ブランド「リアルバリア（Realbarrier）」、アンバサダーにSEVENTEEN JOSHUAが就任！

NeoPharm CO.,LTD

韓国のスキンケアブランドである肌バリア専門のブランド「リアルバリア（Realbarrier）」が、13人組グループSEVENTEENのメンバーとしてグローバルに活躍するJOSHUAさんをブランドアンバサダーに迎えいたします。

（株）ネオファームは、バイオテクノロジーと皮膚科学の技術を基に、皮膚生理活性物質であるセラミドを開発し、皮膚の各層に存在する脂質のラメラ構造と同じ MLE（マルチラメラエマルジョン）技術を独自的に開発しました。

ネオファームは独自のMLE技術を応用し、肌の保護機能が弱まることに関連する乾燥肌、敏感肌専用製品を開発し、人類の肌を守り健康に守る使命を実践しています。

また、韓国産業のブランドパワー（K-BPI）敏感肌スキンケア部門で19年連続1位に選ばれ、その技術力を認められました。

リアルバリアは、そのネオファームの独自技術と独自開発セラミドを配合した肌バリア専門のブランドです。

リアルバリアの代表製品

<*1：2015年ランチング~2025年2月期間販売集計基準 *2：ミリストイル／パルミトイル）オキソ（ステアラミド／アラカミド）ＭＥＡ、ジヒドロキシイソプロピルパーモイルパームアミド、ビスカプリロイルオキシパルミタミドイソプロパノール(全て保湿成分)、*3：アセチルヘプタペプチド-４(整肌成分)>リアルバリアエクストリームクリーム（オリジナル）

累計販売数250万個*1を突破した、ブランドのロングセラーアイテムです。コックリと固めの質感なのに、肌に溶け込むように馴染む高保湿フェイスクリーム。肌の脂質成分であるセラミドをそのまま再現したトリプルセラミド*2を配合。リアルバリア独自開発のMLE(R)技術を採用し、肌のバリア機能をしっかりと補い、うるおいに満ちたふっくらハリ肌に導きます。また、肌のバリア機能を支えるバイオームペプチド*3が肌を贅沢なうるおいで満たし、すこやかな肌状態を保ち続けます。

＜*1：加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Ｎａ（全て保湿成分）、*2：パンテノール、マデカッソシド、アラントイン（全て整肌成分）＞リアルバリアエクストリームエッセンストナー（オリジナル）

美容液と化粧水の機能を兼ね備えたエッセンストナー。肌なじみのよい、とろみのある質感が肌に素早く浸透し、肌の油分と水分のバランスを整え、キメの整った肌に仕上げます。保湿成分のセラミドNPと3種のヒアルロン酸*1が、肌にうるおい膜を形成し、しっとりとみずみずしく、うるおいに満ちた肌へと導きます。カーミングコンプレックス*2が肌にうるおいを与え、揺らぎやすい肌をやさしくいたわります。

SEVENTEEN JOSHUAさんのインタビュー

◆リアルバリアとご一緒にすることになった理由は？

リアルバリアは、実際使ってみたら、肌が心地よく、落ち着く感じがはっきり実感できます。それで、自然に信頼感ができ、ご一緒にすることになりました。とても嬉しいです。

◆一番お気に入りのリアルバリア製品は？

一番お気に入りの製品は、「エクストリームクリームオリジナル」です。

塗ったとたん、「肌に保護膜をまとった」ような感覚があって、前日の夜にたっぷり塗った後寝ると、翌日長時間の撮影後でもつっぱらないです。僕のスキンケアルーティンに欠かせない存在になりました。

◆最後に一言

肌はその日のコンディションを一番正直に映し出すと思います。そして、その肌の核心となるものが肌バリアだと思います。これからリアルバリアと一緒に「本当の肌バリアケア」を始めてみませんか？

SEVENTEEN JOSHUAさんのプロフィール

◇JOSHUA

◇1995年12月30日生まれ。

◇13人組グループSEVENTEEN。VOCAL TEAM所属。

肌バリア専門のブランド、リアルバリア（Realbarrier）とは

リアルバリア、ブランド名のように「本当の肌バリア」について27年以上肌バリアについて研究を続いている肌バリア専門のブランドです。独自開発のセラミド、独自技術MLE(R)処方で敏感肌の方々が毎日快適に肌のバリアを守れるように、科学的で検証されたソリューションを提供しております。

お問い合わせ先

リアルバリア公式Instagram：https://www.instagram.com/realbarrier_jp_official/

Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/realbarrier