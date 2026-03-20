韮崎駅前広場では、春の訪れにあわせて「タカトウコヒガンザクラ ライトアップ2026」を実施します。









韮崎駅前広場の小彼岸桜は、昭和53年に駅前広場の落成を記念して、長野県上伊那郡高遠町（現・伊那市高遠町）より寄贈されたものです。以来、毎年春になると韮崎市文化協会が「小彼岸桜を愛でる会」として提灯の飾りつけを行い、市民に親しまれてきました。

平成25年度からは、桜の開花時期に合わせてLEDによるライトアップを実施しており、駅前広場をやさしい光で照らす夜桜が春の風景を彩ります。

JR韮崎駅から徒歩すぐの場所で楽しめる夜桜スポットとして、多くの方に親しまれているライトアップです。

春のひとときに、幻想的に浮かび上がるタカトウコヒガンザクラをぜひご覧ください







開催概要

■期間

2026年3月14日（土曜日）～桜が散り始める頃まで

■点灯時間

18時～22時（予定）

■会場

韮崎駅前広場 （山梨県韮崎市若宮1-1）

■駐車場

韮崎駅前市民駐車場（約20台）

※最初の45分無料、以後有料

■アクセス

車の場合

中央自動車道 韮崎ICから約10分

電車の場合

JR中央本線 韮崎駅から徒歩約1分

■お問い合わせ

韮崎市文化協会事務局

（武田の里文化振興協会）

TEL：0551-30-0510

※平日 8時30分～17時15分

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/event_schedule/event_info/9013.html

開花状況はこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/sangaku_outdoor/kaika/7228.html

韮崎市の魅力を紹介｜ 徳島堰沿いの桜（円野町） ♪









徳島堰 （とくしませぎ） は釜無川を用水源とする、江戸時代に造られた灌漑用水路の総称です。

韮崎市円野町から南アルプス市曲輪田新田までの山地沿いに切り拓かれた水路で、その距離は全長約17kmに及びます。

日本三大椻のひとつでもある徳島堰沿いは、春になると堰沿いに植えられた桜並木が一斉に咲きだし、春の訪れを教えてくれます。

4月上旬から中旬にかけてが見頃です。

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/shizen/shizen_dousyokubutsu/7613.html