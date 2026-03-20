バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」(4,950円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年3月20日(金)16時に開始いたします。(発売元:株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000246085/?rt=pr





Special Memorize ミニモニ。テレフォン





■商品特長

ミニモニ。結成25周年を記念し、「ミニモニ。テレフォン」が大人のためのなりきり仕様で商品化いたします。





本商品の外観は、つやつや塗装を施し、MVに登場する商品の可愛らしさを豪華に再現。全長約21cmの片手で持てるサイズ感で、手に取るたびにあの頃のワクワクした気持ちが蘇ります。





待ち受け画面はレンチキュラー仕様で、見る角度によって絵柄が変化する遊び心あふれるギミックを搭載しました。





さらに、ボタンを押すと『ミニモニ。テレフォン！リンリンリン』のフルバージョンや着信メロディを搭載しております。その他操作音やメール受信音、電話音やツーツー音など、さまざまな懐かしいメロディを楽しむことができます。ボタンを押してさまざまな音声を楽しむことができます。





ミニモニ。ファンはもちろん、当時を知る大人世代へ贈る特別なコレクションアイテムです。





Special Memorize ミニモニ。テレフォン(イメージ)





Special Memorize ミニモニ。テレフォン(本体メージ4)





■商品概要

・商品名 ：Special Memorize ミニモニ。テレフォン

( https://p-bandai.jp/item/item-1000246085/?rt=pr )

・価格 ：4,950円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：ミニモニ。テレフォン本体…1

・商品サイズ：本体開時…約約W65mm×約H210mm×約D41mm

本体閉時…約約W65mm×約H120mm×約D44mm

・対象年齢 ：15才以上

・電池 ：LR44×2(付属)

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年3月20日(金)16時～2026年5月20日(水)23時予定

・商品お届け：2026年9月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





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■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

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