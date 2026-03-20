一般社団法人Japan Innovation Network 、TCIネットワークに加盟

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一般社団法人Japan Innovation Network



一般社団法人Japan Innovation Network（JIN）は、クラスターおよびイノベーション・エコシステムの発展を推進する世界的ネットワークであるTCI Network（本部：スペイン・バルセロナ）との戦略的パートナーシップを締結し、同ネットワークに正式加盟したことを発表します。



本提携により、JINはTCI Networkのアジア地域における拠点（アジアチャプター）としての役割を担い、日本およびアジア地域におけるイノベーションマネジメント、クラスター開発、エコシステム形成の推進を主導していきます。



背景と目的


グローバル経済の競争が激化するなか、企業単体の取り組みを超え、地域や産業を横断するイノベーション・エコシステムの構築が重要になっています。



その中核となるのが「クラスター」です。クラスターとは、相互に関連する企業、専門サプライヤー、研究機関、サービスプロバイダーなどが地理的に集積し、知識や技術の交流を通じて競争力を高める地域的な産業ネットワークを指します。


TCI Networkは、クラスター開発に取り組む実務家、政策立案者、研究者が参加する世界最大級のグローバルコミュニティです。



今回のパートナーシップでは、


・ JINの イノベーションマネジメント（ISO56000）に関する専門知識


・ TCI Networkの グローバルなクラスター開発ネットワーク



を統合することで、アジアにおける越境型イノベーションエコシステムの創出と発展を加速することを目指します。



主な協力分野


本提携のもと、両組織は以下の分野で連携を進めます。



1. アジアチャプターの強化


JINがTCI Networkのアジア地域における公式窓口となり、地域クラスターとグローバルネットワークとの連携を促進します。



2. イノベーションエコシステムの加速


アジア各国の政府、企業、大学・研究機関を結び、越境型のオープンイノベーションプロジェクトを推進します。



3. 知識共有と国際的発信


ワークショップ、カンファレンス、トレーニングなどを共同開催し、イノベーションマネジメントおよびクラスター形成に関する国際的知見の共有と普及を進めます。



今後のロードマップ


JINとTCI Networkは、今後以下の取り組みを共同で展開していきます。


・ イノベーションおよびクラスター開発に関するトレーニングプログラムの実施


・ 国際カンファレンスやイベントの共同開催


・ エコシステムおよびクラスターのイノベーション開発手法の共同研究・開発




JINについて


日本イノベーションネットワーク（JIN）は、企業や組織におけるイノベーションマネジメントの実践と普及を目的とする専門組織です。



経済産業省（METI）や国際機関と連携し、ISO56000シリーズ（イノベーションマネジメント）に関連する活動を推進するとともに、企業が組織内に「イノベーションマッスル」を構築するための実践的プログラムを提供しています。


https://ji-network.org/