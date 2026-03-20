一般社団法人Japan Innovation Network 、TCIネットワークに加盟

一般社団法人Japan Innovation Network

一般社団法人Japan Innovation Network（JIN）は、クラスターおよびイノベーション・エコシステムの発展を推進する世界的ネットワークであるTCI Network（本部：スペイン・バルセロナ）との戦略的パートナーシップを締結し、同ネットワークに正式加盟したことを発表します。

本提携により、JINはTCI Networkのアジア地域における拠点（アジアチャプター）としての役割を担い、日本およびアジア地域におけるイノベーションマネジメント、クラスター開発、エコシステム形成の推進を主導していきます。

背景と目的

グローバル経済の競争が激化するなか、企業単体の取り組みを超え、地域や産業を横断するイノベーション・エコシステムの構築が重要になっています。

その中核となるのが「クラスター」です。クラスターとは、相互に関連する企業、専門サプライヤー、研究機関、サービスプロバイダーなどが地理的に集積し、知識や技術の交流を通じて競争力を高める地域的な産業ネットワークを指します。

TCI Networkは、クラスター開発に取り組む実務家、政策立案者、研究者が参加する世界最大級のグローバルコミュニティです。

今回のパートナーシップでは、

・ JINの イノベーションマネジメント（ISO56000）に関する専門知識

・ TCI Networkの グローバルなクラスター開発ネットワーク

を統合することで、アジアにおける越境型イノベーションエコシステムの創出と発展を加速することを目指します。

主な協力分野

本提携のもと、両組織は以下の分野で連携を進めます。

1. アジアチャプターの強化

JINがTCI Networkのアジア地域における公式窓口となり、地域クラスターとグローバルネットワークとの連携を促進します。

2. イノベーションエコシステムの加速

アジア各国の政府、企業、大学・研究機関を結び、越境型のオープンイノベーションプロジェクトを推進します。

3. 知識共有と国際的発信

ワークショップ、カンファレンス、トレーニングなどを共同開催し、イノベーションマネジメントおよびクラスター形成に関する国際的知見の共有と普及を進めます。

今後のロードマップ

JINとTCI Networkは、今後以下の取り組みを共同で展開していきます。

・ イノベーションおよびクラスター開発に関するトレーニングプログラムの実施

・ 国際カンファレンスやイベントの共同開催

・ エコシステムおよびクラスターのイノベーション開発手法の共同研究・開発

JINについて

日本イノベーションネットワーク（JIN）は、企業や組織におけるイノベーションマネジメントの実践と普及を目的とする専門組織です。

経済産業省（METI）や国際機関と連携し、ISO56000シリーズ（イノベーションマネジメント）に関連する活動を推進するとともに、企業が組織内に「イノベーションマッスル」を構築するための実践的プログラムを提供しています。

https://ji-network.org/