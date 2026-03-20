【ノボテル奈良】美容ブランド「ReFa」とのビューティステイプランが実現

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

ノボテル奈良（所在地：奈良県奈良市）は、美容ブランド【ReFa】が体験できる宿泊プラン

「ノボテル奈良 × ReFa 特別ステイプラン」を販売いたします。

本プランは、ReFaの人気美容アイテムを客室内で実際に体験できる“体験型ステイ”をコンセプトとした特別プランです。

ご滞在中は、シャワーヘッドやドライヤー、ヘアアイロンなどのReFa製品を自由にご利用いただけるほか、ご自宅でもReFaの使用感を楽しめる限定アメニティのお土産をご用意しています。

ホテルステイと美容体験を融合させた、ノボテル奈良ならではの新しい滞在スタイルをご提案します。

■ プラン内容

1．ReFa製品を備えた客室でのご宿泊

ご滞在中、以下のReFa製品を客室内に設置し、自由にご利用いただけます。

・ReFa シャワーヘッド

・ReFa ドライヤー

・ReFa ヘアアイロン（ストレート用・カール用）

・ReFa インバスアメニティ

（シャンプー／トリートメント／ボディウォッシュ）

※通常設置のアメニティから切り替え

■ReFa商品のお土産付き

・リファ オリジナルスリッパ

（大人の宿泊人数分／ReFa特製タオルスリッパ）と

・リファ ビューテックシャンプー / トリートメント / ボディウォッシュ

リファ ビューテック ミニボトルセット50mL ポーチ付（1予約につき1セット）をお土産としてご用意いたします。

ご自宅でもReFaの使用感をお楽しみいただけます。

リファ オリジナルスリッパリファ ビューテック ミニボトルセット50mL ポーチ付[表: https://prtimes.jp/data/corp/52177/table/797_1_d70b73829f6ce4363af2c35944613968.jpg?v=202603200351 ]

ご予約はこちら :https://all.accor.com/booking/ja/accor/hotel/C166?dateIn=2026-03-02&compositions=1&stayplus=false&snu=false&accessibleRooms=false&hideWDR=false&productCode=null&hideHotelDetails=true&utm_campaign=hotel_website_search&_gl=1*1t4qxn6*_ga*MTkwMzE5MTYxNy4xNzQ1OTE4NDIy*_ga_VTQMMK2CFP*czE3NjgzMDQwOTAkbzEyNiRnMSR0MTc2ODMwNDY0MCRqNjAkbDAkaDA.*_ga_XRX5QGRZ0J*czE3NjgzMDQwOTAkbzk0JGcxJHQxNzY4MzA0NjQwJGo2MCRsMCRoMA..&utm_medium=accor_regional_websites&utm_source=hotelwebsite_C166&dateOut=2026-03-03

◆ノボテル奈良 施設概要

・名称：ノボテル奈良

・開業予定：2024年9月4日(水)

・ホテル運営：アコー

・所在地：奈良県奈良市大宮町7-1-45

・交通：新大宮駅から徒歩8分／奈良駅からバスで10分／車で6分

・客室数：264 室

・付帯施設：ロビー・ウェルカムエリア、ソーシャルラウンジ、レストラン、ウェルネスエリア、大浴場、ジム、2つの宴会場とミーティングルーム、エグゼクティブラウンジ、屋外テラス＆バー

・HP：https://www.novotelnara.com/

・建築面積：2,173.55平方メートル

・延べ面積：13,497.16平方メートル （4,082.89坪）

・構造：鉄筋地上9階

ノボテルについて

ノボテルは、より長く、充実した人生をサポートすることを目指し、「睡眠」「食」「運動」「つながり」を大切にした滞在体験を提供するホテルブランドです。日常から離れるすべての旅行者に向けて、ウェルビーイングを身近なものとし、ビジネス利用からご家族・ご友人とのレジャーまで、幅広いニーズに応える質の高いホテル、スイート、リゾートを展開しています。2024年には、環境保全団体であるWWF（世界自然保護基金）とパートナーシップを締結し、科学的根拠に基づく取り組みや保全プロジェクトを通じて、世界の海洋環境の保護と再生を推進しています。ノボテルのホテルでは、自然で機能的なデザインを取り入れた広々としたモジュール式客室、栄養バランスに配慮したメニューを揃えるリラックス感のあるレストラン、柔軟に利用できるワークスペース、きめ細やかで心配りの行き届いたサービス、キッズ向けエリア、多目的に活用できるロビー空間、使いやすいフィットネス施設など、多彩な設備とサービスを備えています。ノボテルは、60か国以上に600軒以上のホテルを展開しており、110以上の国と地域で5,800軒を超えるホテルやリゾートを展開する世界有数のホスピタリティ・グループ、アコーの一員です。また、宿泊予約や多彩な特典・サービス・体験へのアクセスを提供する統合型ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110カ国以上で5,800を超えるホテルやリゾート、10,000を超えるレストラン＆バー、ウェルネス施設、フレキシブルワークスペースなどを提供する、世界をリードするホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで45以上のホテルブランド、さらにEnnismore（エ二スモア）と共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたホスピタリティエコシステムを展開しております。ALL Accor（オール アコー）は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、地域社会への貢献、多様性と包括性を通じて、前向きな行動を推進することに焦点を当てています。アコーのミッションは、グループの理念「心を込めたケアで文化をつなぎ、責任あるホスピタリティの芸術を切り拓く」に反映されています。1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、CAC 40指数に採用されています。また、米国のユーロネクスト・パリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）および米国OTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細は、https://group.accor.com(https://group.accor.com)またはX、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTokでご覧ください。

＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞

ノボテル奈良 担当：佐久間 弘一

メール：Koichi.SAKUMA@accor.com TEL：0742-32-3020