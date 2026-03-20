一年中使いやすい「オーガニックコットン混敷パッド」がお求めやすい新価格に！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年2月下旬からニトリ店舗およびニトリネットにて販売している「オーガニックコットン混敷パッド」が新価格になりました。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/7566395s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/7566395s/)

ニトリでご好評いただいている「オーガニックコットン混 敷パッド」が、このたびお求めやすい価格になりました。

春から夏にかけて汗をかきやすい季節には、天然素材ならではのやさしい肌ざわりが心地よく、睡眠をサポートします。また吸水性に優れたオーガニックコットン混素材で、汗ばむ時期はもちろん、一年を通して心地よくお使いいただけます。

※パッドの表面に綿の天然素材が使用されています。それ以外の部分の素材・組成は商品概要をご覧ください。

暮らしに取り入れることで毎日の生活が快適になる、季節にぴったりな商品を多く取り扱っております。ぜひお近くのニトリで、商品の肌ざわりを体感してください。

ニトリでは、今後も暮らしを快適かつ楽しく彩る新商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】敷きパッド シングル(オーガニックコットン混 OG2 T01)

【価格】2,990円 新価格：1,990円

【サイズ（約）】幅100×奥行200×高さ2cm

【カラー】グレー、ベージュ

【組成】表生地：綿55％(オーガニックコットン100％使用)、ポリエステル45％

充填物：ポリエステル100％

裏生地：ポリエステル100％

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/7566395s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。

■関連商品 ※価格は全て税込み表記

【商品名】BOXパッド オーガニックコットン混 シングル(OG2 S T01 NF)

【価格】3,990円 新価格：2,990円

【サイズ（約）】幅100×奥行200

【カラー】グレー、ベージュ

【組成】表生地：綿55％(オーガニックコットン100％使用)、ポリエステル45％

充填物：ポリエステル100％

裏生地：ポリエステル100％

マチ：ポリエステル94％、ポリウレタン6％

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/7566771s/

【商品名】ピローパッド(オーガニックコットン混 OG2 GY T01)

【価格】799円 新価格：599円

【対応まくらサイズ（約）】30×50cm・43×63cm・50×70cm

【カラー】グレー、ベージュ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/7524681s/

【商品名】すっぽりピローパッド(OG2 GY T01 NF)

【価格】1,290円 新価格：999円

【対応まくらサイズ（約）】43×63cm、50×70cm

【カラー】グレー、ベージュ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/7525538s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。