「にぶんのいち夫婦」黒沢明世最新作！電子コミック『今夜、秘密のキッチンで』3月20日より配信開始

株式会社マガジンハウス

株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、コミックレーベル『SHURO』(https://shuro.world/)より、2026年3月20日（金）に電子コミック『今夜、秘密のキッチンで』【単話】1話・2話を各電子書店にて配信開始いたします。

本作は、累計500万部を突破した『にぶんのいち夫婦』の漫画家・黒沢明世（原案：共同テレビ）による最新作。さらに、4月からフジテレビ系にてTVドラマの放送も決定しています。

また、配信開始とドラマ化決定を記念し、電子書店にて「『にぶんのいち夫婦』黒沢明世最新作！『今夜、秘密のキッチンで』配信スタート＆TVドラマ化決定記念フェア」を3月20日より開催いたします。

累計500万部突破の人気漫画家の最新作は夫のモラハラに苦しむ主婦がヒロイン。

『今夜、秘密のキッチンで』は、累計500万部を突破した『にぶんのいち夫婦』の漫画家・黒沢明世（原案：共同テレビ）の最新作。地方局のアナウンサーだったあゆみはスポンサー企業の社長との結婚を機に引退して専業主婦に。けれど、誰もが憧れるセレブ婚の実態は夫のモラハラ、セックスレス、義母の過干渉など問題だらけで──。パントリーにしか居場所がない日々に疲弊し次第にお酒に溺れる様になったあゆみだが、ひょんなことから出会った年下のイタリアンシェフ・Keiが作る優しい味わいの料理に、少しずつ本来の自分を取り戻していく──。モラハラ夫に制裁は下るのか!?あゆみとKeiの想いの行方は？華やかな結婚生活の裏側を取り巻く人間関係から眼が離せない注目作です！

4月よりTVドラマ放送スタート

本作は、同時開発されるドラマの原作に位置付けられる作品で、フジテレビ系にて2026年4月より放送予定です。ヒロイン・あゆみ役は木南晴夏さん、シェフ・Kei役は高杉真宙さんが務めます。

シェフであるKeiが作る料理があゆみを救うのは共通ですが、ドラマとコミックでは違った料理が登場。ヒロインのバックグラウンドなどドラマとの違いを合わせて楽しめる一粒で２度美味しい作品になっています。

『今夜、秘密のキッチンで』は、マガジンハウスと共同テレビ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石原隆）の共同開発により生まれた作品で、根本のテーマは同じですが、ドラマとコミックそれぞれの持ち味を生かす形で、違ったストーリーが地上波放送とコミック配信によって同時並行で展開していきます。

配信スタート＆TVドラマ化決定記念フェア開催

2026年3月20日より、電子書店にて「『にぶんのいち夫婦』黒沢明世最新作！『今夜、秘密のキッチンで』配信スタート＆TVドラマ化決定記念フェア」を開催いたします。フェア期間中は、第1話：無料公開、第2話：半額にてお楽しみいただけます。本作の世界観をぜひこの機会にお楽しみください。

漫画家・黒沢明世さんよりコメント

通常は原作があり、その後にドラマ化のお話をいただくことが多いのですが、本作は2年前からプロデューサーの方と往復を重ねながら育ててきた作品です。ドラマでの表現、漫画での表現、その違いを前提に何度も模索してきました。連載開始直後のドラマ化は、ひとつの節目のように感じています。主演が木南晴夏さん、シェフ役が高杉真宙さんと伺い、この物語を託せることをうれしく思っております。原作としても、作品の芯を大切にしながら描き続けてまいります。

■書誌情報

書名 ：今夜、秘密のキッチンで【単話】１～２話

著者 ：黒沢明世（原案：共同テレビ）

発売日：2026年3月20日

発行 ：株式会社マガジンハウス