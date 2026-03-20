「新規事業立ち上げとスタートアップ連携の最強ノウハウ」と題して、株式会社TCコンサルティング 代表取締役社長 博士(政策・メディア) 冨田 賢氏によるセミナーを2026年4月22日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────

今、ビジネスリーダーが身につけるべきスキルはこれだ！

新規事業立ち上げとスタートアップ連携の最強ノウハウ

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26226

[講 師]

株式会社TCコンサルティング

代表取締役社長 博士(政策・メディア)

冨田 賢 氏

[日 時]

２０２６年４月２２日（水） 午後２時～５時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

ロングセラー（第４刷まで増刷）となっている『新規事業立ち上げの教科書 ～ビジネスリーダーが身につけるべき最強スキル』の著者の冨田賢氏によるセミナーです。当セミナーは、好評を得てきた大人気セミナーを、改良し、パワーアップさせた内容となります。企業は今、速い環境変化の中、常に継続して新規事業を立ち上げていく必要があります。どこに一歩を踏み出すか？ビジネス・チャンスをどう見つけるか？競合の中でいかに勝ち抜くか？資金投入をどうするか？新規事業チームの運営など、様々な新規事業立ち上げのスキルについて解説します。

また、講師の冨田氏は、“アライアンスの専門家”でもあり、外部との提携やスタートアップ投資（ＣＶＣ）などについても、お話します。同氏の『ＩｏＴ時代のアライアンス戦略』や『新規事業のためのＣＶＣ活用の教科書』の内容も、改良・拡充してお届けします。とりわけ、大企業とスタートアップの協業による新しいイノベーションの生み出し方について、解説します。冨田氏が研究を進めているミドルサイズ企業のＣＶＣ投資の有効性についても、先行研究のサーベイの結果をお話します。

新規事業立ち上げのノウハウは、普段の仕事の中でだけで身につけることには限界があります。当セミナーへの参加を通じて、ノウハウを網羅的に習得することをおススメします。新規事業立ち上げにおいて課題をお持ちの皆様は、是非、ご参加ください！



１．新規事業立ち上げの必要性と新規事業のタイプ分け

２．新規事業でどこに一歩を踏み出すかの戦略立案

３．ビジネス・チャンスの見つけ方と競合の中で勝つという発想

５．資金投入の仕方と撤収条件設定の大切さ、新規事業チームの運営

６．新規事業の成否は結局、営業力で決まる！大企業向け営業の秘訣

７．アライアンスの定義と有用性、アライアンスのパターン

８．ＣＶＣ投資とスタートアップとのアライアンス。協業による新規事業立ち上げ

９．“知の探索”と“知の深化”の「両利き経営」。コンピテンシー・トラップからの脱却

１０．ミドルサイズ企業のＣＶＣ投資の有効性（先行研究から）。“遠方探索”の意義

１１．質疑応答／名刺交換



【ご参加いただきたい方々】

◆新規事業を立ち上げようとしている新規事業部門や経営企画部門の管理職や御担当者様

◆新規事業を立ち上げようとしている中小ベンチャー企業の経営者様

◆アライアンスやＣＶＣについての知識やノウハウを得たい方

◆冨田賢氏の著書数冊の内容を、３時間でまとめて習得してしまいたい方



【会場受講者特典】

冨田賢氏の著書 『新規事業のためのＣＶＣ活用の教科書』 （総合法令出版 １，８００円）を無料進呈

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。