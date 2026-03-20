【台湾貿易センター共催セミナー】国際展示会を“視察”で終わらせない。売れる最先端商品の見極め方と調達戦略を学ぶ無料セミナーを4月1日に開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguE（本社：東京都、代表取締役：武智 翔太郎）は、台湾貿易センターとの共催により、2026年4月1日（水）13:00～14:00に無料ウェビナー「台湾国際展示会×売れる最先端商品調達攻略セミナー」を開催いたします。

直接申込みはこちら

https://league-jp.com/seminar/20260401_computex_taipei/#submit

セミナー概要

海外展示会は、新規事業のきっかけとなる有望商材や最新技術と出会える一方で、「どう回ればよいか分からない、商談や契約につながらない、日本市場に合う商品を見極められない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

そこで本セミナーでは、展示会を単なる視察で終わらせず、成果につなげるための考え方と具体的な進め方を分かりやすくお伝えします。

本セミナーで得られること

・海外市場×日本市場の違いから見る“勝ち筋”と最新トレンド

・海外市場で成果を出す企業に共通する「現地理解力・交渉力・実行力」

・展示会を「見に行くだけ」で終わらせないための実践フレーム

・クラウドファンディングや独占代理店契約を活用した収益拡大の考え方

こんな方におすすめ

・海外展示会に興味はあるが、どのように回ればよいか分からない方

・良い製品を見つけても商談や契約までつなげられていない方

・海外ビジネスを新規事業として始めたいが、具体策が分からない方

・日本市場に合う商材の選び方を学びたい方

株式会社LeaguEは、これまで200件以上の独占販売権契約を獲得した実績を背景に、展示会を視察ではなく投資へと変える実践的なノウハウを持つ専門企業です。

本セミナーでは、海外市場と日本市場の違いから見える勝ち筋、海外ビジネスで成果を出す企業に共通する「現地理解力・交渉力・実行力」、さらに展示会後のビジネス展開を見据えた収益化の方法まで、実務に活かせる内容をお届けします。

プログラム

1：海外展示会攻略セミナー（株式会社LeaguE 代表取締役 武智 翔太郎）

2：「2026 COMPUTEX TAIPEI」展示会のご案内

開催概要

日時：2026年4月1日(木)、日本時間13時00分～14時00分

場所：ウェビナー/Zoom方式

参加費：無料

参加特典：ご希望の方には「無料相談会」を個別で実施します。

登壇者：台湾貿易センター、武智 翔太郎（株式会社LeaguE）

登録方法:https://league-jp.com/seminar/20260401_computex_taipei/#submit

注意点など：イヤホン着用でのご視聴を推奨しております。

本セミナーは競合企業様のご参加をお断りさせていただく場合がございます。

登壇者について

台湾貿易センター

台湾貿易センター(TAITRA）は、1970年に台湾の対外貿易促進を目的に、台湾政府と業界団体の支援により設立された日本のジェトロに相当する非営利公的貿易振興機構です。

TAITRA本部は台北にあり、国内では他に5拠点（桃園、新竹、台中、台南、高雄）、日本においては東京、大阪、福岡の3ヵ所に事務所を設けています。更に世界各地にある63ヵ所の事務所をネットワーク化し、台湾企業の国際競争力の強化、海外企業とのビジネスマッチング、世界市場への進出 、外国企業の台湾調達、投資及び技術協力提携などをサポートしています。

株式会社LeaguE 代表取締役 武智 翔太郎（たけちしょうたろう）

大学在学中に専門商社にて輸出入業務に従事。その後、IT事業の新規立ち上げに参画し、新規顧客の開拓、市場調査、イスラエルのスタートアップ企業との業務提携を進めた。その後 株式会社LeaguEを創業し、自ら物販事業の運営に奔走する傍らで、海外メーカーと総代理独占販売契約獲得のサポートを年間100件ベースで成約させる。

約10年に渡る海外経験に基づく国際的な感覚と常識に縛られない発想によるマーケティング手法を通して、世界中の良いものを、必要としている人に届けることで、この世から”もったいない”を無くしたいという強い想いで事業を推進している。