本体重量23kg！エアテントの常識を破壊する、超軽量大型ブラックエアテントがプレオーダー開始。

株式会社BlackishGear

黒いキャンプギアを追求するアウトドアブランドBlackishGearは公式オンラインショップにて「BLACK SHELTER AIR（ブラックシェルターエア）」のプレオーダーを2026年3月20日(金)よりスタートいたします。

販売価格（税込）：193,600円（20％OFF早期割引価格）

本体重量23kg！超軽量大型ブラックエアテント誕生。

商品ページ :https://blackishgear.com/products/black-shelter-air

BLACK SHELTER AIRは、トンネル型の大型エアシェルター。

従来の大型エアテントが抱える「40～50kg級の重量」という問題に挑み、ブラックシルナイロン40Dリップストップ生地を採用にすることによって、強度を維持しながら本体重量23kgという軽量化を実現しました。

設営はエアポンプのスイッチを入れて待つだけ。

幅500cm×奥行き435cm×高さ240cmという巨大な基地をスイッチひとつで設営できます。

広さ、快適性、扱いやすさ、そのすべてを手に入れた、次世代のシェルターテントです。

■ken10 /camp addictさんにBLACK SHELTER AIR取材いただきました！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xJv35Qiygz4 ]

「エアテントは重すぎる」という常識をぶっ壊す。

エアテントは便利だけど、重すぎると思いませんか？

エアテントは設営が簡単で快適です。

しかしその一方で、多くのユーザーがぶつかる現実があります。

それは「重さ」。

収納袋を持ち上げた瞬間に感じる圧倒的重量感。

積み込み、運搬、撤収…キャンプの楽しさよりも、疲労が先に来てしまう。



BLACK SHELTER AIRは、そんな“憧れと現実のギャップ”を埋めるために誕生しました。

シェルター特化だから軽く、自由。

BLACK SHELTER AIRは、一般的なエアテントに多い「インナーテント一体型」ではありません。

あえてシェルターに特化することで、必要以上の重量や構造を削ぎ落とし、広さと軽さを両立しました。

インナーを固定しないことで、内部レイアウトは自由自在。

リビング空間として、グループキャンプの共有スペースとして、冬のおこもり基地として、小型テントを入れてカンガルースタイルとして。

使い方を限定しない“自由な黒の空間”を生み出します。

40Dブラックシルナイロンが軽さとタフさを両立。

BLACK SHELTER AIRが軽量化を実現できた最大の理由。

それが、ブラックシルナイロン40Dリップストップ生地の採用です。

ナイロン素材にシリコンコーティングを施すことで、アウトドア環境に必要な引き裂き強度を確保し、耐水性も向上。

さらにリップストップ構造によって、万が一傷が入っても破れの進行を抑えます。

軽量化を優先すると、耐久性が犠牲になりがち。

しかしBLACK SHELTER AIRは、軽さだけでは終わりません。

過酷なフィールドでも安心して使える、“本物の軽量エアシェルター”として完成させました。

・乾きが早くケアがラク。シルナイロンという選択

シルナイロンの魅力は、軽さと強さだけではありません。

乾燥の早さと、扱いやすさも大きなメリットです。

エアテントは設営が簡単で、初心者から上級者まで選ばれやすい存在です。

しかしその一方で、大型モデルほど重量が増え、雨や結露で濡れた状態で撤収すると、運搬や乾燥が大きな負担になりがちです。



「設営はラクなのに、撤収が地獄」

そんな経験をした方も少なくありません。

TC素材（ポリコットン）は焚き火との相性や質感が魅力ですが、雨に濡れると水を含みやすく、乾燥に時間がかかります。

撤収時に湿ったまま収納すると、重くなり、乾かす手間も増え、カビのリスクにも繋がります。

その点、シルナイロンは水を含みにくく、雨や結露で濡れても乾きやすい素材。

撤収後の乾燥時間を短縮でき、軽量のため帰宅後のメンテナンスも格段にラクになります。

「濡れたら乾かす」という当たり前の作業もかんたんに。

BLACK SHELTER AIRは、キャンプの後片付けまでラクにするテントです。

6面すべてにメッシュを搭載。

大型シェルターで重要なのは、空間の広さだけではありません。

「空気が流れること」。

これが快適性を決定づけます。

BLACK SHELTER AIRは、前面と後面のドアに加え、側面窓にもメッシュを搭載。

暑い季節の蒸れを逃がし、長時間のおこもりでも快適な換気環境を確保します。

開放感のある空間に、風が通る。

それだけで、キャンプの居心地は別次元になります。

・完全に開けなくても換気できる、おこもり仕様の側面窓

BLACK SHELTER AIRの側面窓は、ただ大きいだけではありません。

通気窓を巻き上げることで、メッシュ窓として使用可能。

さらに、完全に開けることなく通気性を確保できる構造になっています。

この仕様は、暑い季節はもちろん、冬キャンプの“おこもり換気”で真価を発揮します。

締め切った空間で暖を取りながらも、空気を逃がす。

快適さと安全性の両方を追求した設計です。

煙突穴標準装備。冬キャンプの基地になる。

BLACK SHELTER AIRは、薪ストーブを想定した煙突穴を標準装備。

冬キャンプにおいて、暖房と居住性を両立する“本気のシェルター”として設計されています。

スイッチを入れるだけ。約20分で立ち上がる。

大型テントは設営が大変。

そのストレスを解消するために生まれたのが、エアテントという選択肢です。

BLACK SHELTER AIRは、自動ポンプが標準付属。

スイッチを入れて待つだけで、約20分でシェルターが立ち上がります。

面倒なポール作業も、時間のかかる組み立ても必要ありません。

キャンプ場に到着してすぐ、“黒の基地”を完成させることができます。

側面に刻まれるBlackishGearのミリタリーデザイン

BLACK SHELTER AIRは、本生産モデルで側面にBlackishGear独自のミリタリーデザインをグレープリント予定。

無骨でありながら洗練された存在感。

それは、黒を追求し続けてきたBlackishGearだからこそ表現できるスタイルです。

※掲載写真はイメージです。実際の仕様とは一部異なる場合があります。

先行販売記念！TPU窓2枚＋専用ハーフグランドシート2枚が無料で付属

先行販売期間の特典として、通常はオプションとなるTPU窓2枚と専用グランドシート2枚を無料でお付けします。

TPU窓があれば、雨や冬キャンプのおこもりでも景色を楽しむことができ、閉塞感を軽減。

専用グランドシートは、シェルター内をお座敷スタイルに変え、快適性と清潔性を大きく向上させます。

あとから揃えるとコストがかかる装備を、最初からフルセットで。

※この特典が付くのは先行販売期間のみです。

あなたのサイトを完成させる黒の空間

BLACK SHELTER AIRは、ただの大型テントではありません。

それは“キャンプの中心”になる存在です。

仲間が集まるグルキャンの共有スペースとして。

家族でくつろぐリビングとして。

おこもりキャンプでも快適に過ごせるシェルターとして。

その広さと機能性が、キャンプの過ごし方を変えます。

「外で寝る」ではなく、「外で暮らす」。

BLACK SHELTER AIRは、そのための空間です。

重さ・素材・価格すべてにこだわった大型エアシェルター

大型エアテント選びで重要なのは、重さ・設営・換気・冬対応・価格。

BLACK SHELTER AIRは、シェルター特化という設計思想と、40Dブラックシルナイロンの採用により、軽量化と耐久性を両立。

さらに、大型エアテント市場では異例とも言える20万円以下という価格帯を実現しました。

※20万円以下で購入できるのは予約期間のみです。

エアテントの常識をぶっこわす。

それがこのテントの使命です。

黒の基地を誰でも扱える重さと価格で

BLACK SHELTER AIRは、ただの大型エアテントではありません。

重さを理由に諦めていたユーザーへ向けた、“軽量大型エアシェルター”という新しい選択肢です。

・黒い巨大な基地の圧倒的存在感

・設営の手軽さ

・通気性とオールシーズン対応

・このスペックで20万円以下という挑戦的な価格

・安心保証も充実

さらにTPU窓2枚と専用グランドシート2枚が無料で付属する先行販売キャンペーンも実施中。

この先行販売は、あなたのキャンプサイトをアップデートする絶好のタイミングです。

商品スペック

内容品：エアテント本体×1/自動エアポンプ×1/ペグ×20/ガイロープ×20/幕体留め具×1/各種収納袋/【特典】TPU窓×2/ハーフグランドシート×2

設営時サイズ 幅500cm×奥行き435cm×高さ240cm

収納時サイズ 幅85cm×奥行き50cm×高さ32cm

本体重量：約23kg

総重量（ポンプ・付属品・オプション品含む）：約33kg

素材：シルナイロン40Dリップストップ/PVC

販売価格について