桜シーズンの京都で味わう和牛すき焼き鴨川沿い「京都三条 箔」が2026年3月30日(月)～4月10日(金)の期間限定で平日ランチ営業を実施

株式会社ジーライオン

GLION GROUP(ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武)は、同グループが運営する京都三条 箔(キョウトサンジョウハク／所在地：京都府京都市中京区)にて2026年3月30日(月)～4月10日（金）までの期間限定で平日もランチ営業を致します。

鴨川沿いに佇む京都三条 箔では、桜シーズンとなる2026年3月30日(月)～4月10日(金)の期間限定で、春の京都を訪れる国内外の観光客に向けて、通常は土日祝のみ営業しているランチ営業を平日にも拡大して実施いたします。

鴨川や坪庭を眺めながら味わう和牛すき焼き

京都・三条、鴨川沿いに佇む「京都三条 箔」では、個室を完備し、鴨川の景色を望む席や、静かな趣を感じられる坪庭を眺める個室など、京都らしい空間でゆったりと和牛すき焼きをお楽しみいただけます。同店のすき焼きは、厳選した和牛を使用し、スタッフがお客様の目の前で一枚一枚丁寧に焼き上げるスタイル。肉の旨みを最大限に引き出しながら仕上げるすき焼きを、落ち着いた空間でゆっくりと味わえるのも魅力のひとつです。

桜シーズン限定で平日ランチ営業を実施

春の京都は、桜の名所を巡る国内外の観光客で街が賑わう特別な季節。

鴨川沿いの散策や東山エリアの観光とあわせて食事を楽しめるよう、「京都三条 箔」では桜シーズンに合わせて期間限定で平日ランチ営業を実施いたします。

通常は土日祝のみのランチ営業ですが、桜の季節に合わせて営業日を拡大することで、京都観光の合間にもゆったりと食事を楽しめる時間をご用意しました。

春の京都ならではの食体験を、昼のひとときにもご堪能ください。

平日限定プランも登場期間中、平日限定プランも登場！

【箔特製の割り下】を使用した絶品の「和牛すき焼き」をお得にご堪能いただける桜のお花見シーズン平日限定のプランです。和牛とこだわりの割り下が織りなす至福の味わいを、ぜひこの機会にお楽しみください。

メニュー内容：箔特製和牛すき焼き/ご飯

価格：8,800円(消費税込み)

※別途サービス料10％を申し受けます。

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/kyoryori-haku/reserve

京都三条 箔 期間限定ランチ営業概要

開催日程：

2026年3月30日(月)～4月10日(金)

※期間中、ディナータイムも休まず営業いたします。

ランチメニュー：

・和牛すき焼き 8,800円(すき焼き/ご飯)

・和牛すき焼き会席 11,000円（先付, 甘味付き）

・和牛・近江牛食べ比べすき焼き会席 16,500円（先付, 甘味付き）

・近江牛すき焼き会席 22,000円（先付, 甘味付き）

※価格は消費税込み、別途サービス料10％を申し受けます

京都三条 箔 https://www.haku.kyoto/(https://www.haku.kyoto/)

三条大橋からほど近くの鴨川沿いに佇む京都三条 箔では、特製割下でいただく和牛すき焼き会席をご提供しております。

箔の建物は、幕末当時は四国屋丹虎という料亭で、土佐四天王の一人である「武市半平太」が上洛の折、暮らしていた場所とされております。武市が過ごしていた【半平の間】の床の間や、玄関にございます箱階段跡が残る土壁は当時のままの姿で残存。各お部屋には偉人たちの書を設えるなど、歴史を受け継いできた証を随所に感じていただくことができます。また、2階の広間のお部屋からは鴨川や東海道五十三次の終着点となった三条大橋、東山、将軍塚と京都の風景をご堪能頂けます。

住所

〒604-8001

京都市中京区木屋町通三条上ル上大阪町528-3



電話番号

075-254-8717



営業時間

お昼 12:00-15:00(最終入店13:00) ※土日祝のみの営業です

夜 17:00-22:00(最終入店19:00)



定休日

火曜

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/