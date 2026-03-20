【やっぱりステーキを食べて当てよう！】アメリカンビーフ1kgが150名様に当たるやっぱり祭り開催!!

株式会社ディーズプランニングアメリカンビーフ1kgが150名様に当たるやっぱり祭り開催!!

■やっぱりステーキ（ミスジステーキ）ご注文でアメリカンビーフ１kgなどが当たるチャンス！

3月23日(月)～4月22日(水)の期間中、

やっぱりステーキ（ミスジステーキ）をご注文のお客様にスクラッチカードをプレゼント！

スクラッチカードを削ってあたりが出ると、【アメリカンビーフステーキ肉１kg】や

【アメリカンビーフオリジナルクーラーバッグ】が当たるチャンス！

しかもアメリカンビーフステーキ肉１kgは150名様、アメリカンビーフオリジナルクーラーバッグは300名様にプレゼント！

ぜひこの機会にやっぱりステーキ自慢のミスジステーキをご賞味ください。

■キャンペーン詳細

キャンペーン期間：3月23日(月)～4月22日(水)

対象賞品：

やっぱりステーキ（ミスジ）100g・150g・200g・300g・ジャンボステーキ・やっぱり単品

※替え肉は対象外となります

賞品：A賞 150名様 アメリカンビーフステーキ肉 1kg

B賞 300名様 アメリカンビーフオリジナルクーラーバック

参加方法：

キャンペーン期間中、対象賞品をご注文頂いたお客様にスクラッチカードを配布致します。

スクラッチカードを削って「当たり」が出れば当選です。

スクラッチカード裏面にご住所、お名前、ご利用店舗など必要事項を記入の上、店舗スタッフ

よりお渡しする専用の応募封筒に当選したスクラッチカードを封入してポストへ投函してください。

キャンペーン事務局にて当選の確認後、賞品をご送付致します。

キャンペーン期間中でもスクラッチカードがなくなり次第、終了となります。ご了承ください。

■やっぱりステーキのミスジへのこだわり

アメリカンビーフを使用した、創業当時からの看板メニュー「やっぱりステーキ（ミスジステーキ）」

ミスジという部位はその名の通り３つの筋が通った部位です。

その筋１つ１つをやっぱりステーキでは肉職人が店内で丁寧に筋をとり、お客様へご提供する自慢のひと品です。

お店で捌くからこそ、『肉厚でも柔らかい』

ステーキを噛んだ時にお肉本来の味をお楽しみ頂けるよう努めております。

一度食べたらハマること間違いなし！

いつも食べて頂いている方も、まだ食べたことがない方も

この機会にご賞味ください。







やっぱりステーキHP

https://yapparigroup.jp/