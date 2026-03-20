鍋やフライパンの仮置きにぴったり！コンパクトなキッチンで使いやすいマルチマットが299円～新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年3月中旬から全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、「多用途マルチマット（299円～）」をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200017908/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200017908/)

調理中のキッチンでは、キッチンツールの一時置き、加熱した鍋をいったん置く、洗った道具を乾かすなど、様々な作業を同時で行うのでスペースがなくなりがちです。「作業スペースが限られていると、非常に不便・・・」という声が寄せられていました。

そんな声にお応えし、キッチンで便利に使える「多用途マルチマット」を発売しました。

この商品は、調理中のおたま・ターナーなどの一時置きはもちろん、耐熱温度260℃まで対応しているので調理後の鍋敷きや水切りマットとしてもご使用いただけます。また、マット本体に溝があるので水切りマットとしても便利です。これひとつで、作業工程に合わせて多用途に使い方を切り替えられます。

サイズは、大小2種類をご用意しており（横30cm×縦15cmと横40cm×縦30cm）、コンロ横のちょい置きには小さめ、シンク横の水切りには大きめなど、スペースと用途に合わせて選べます。

フックにかけて収納できるので、マット自体の収納にも困りません。

食洗器も対応しており、汚れた際のお手入れもラクラクです。

「多用途マルチマット」で、毎日の調理を快適にしませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】多用途マルチマット(Sサイズ)

【価格】299円

【サイズ（約）】幅30×奥行15×高さ0.5cm

【カラー】 グレー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200017908/

【商品名】多用途マルチマット(Mサイズ)

【価格】499円

【サイズ（約）】幅40×奥行30×高さ0.5cm

【カラー】 グレー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200017908/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。