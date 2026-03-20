UP-Tから自由な形で作れるキュートなアクリルヘアクリップが新登場！

丸井織物株式会社

オリジナルプリントのUP-Tから、自由な形で作れる「フリーカットアクリルヘアクリップ」が新登場しました。

7×7cmのデザインエディタに、お好きなイラストや写真を配置するだけで、自分だけのオリジナルヘアクリップが簡単に作成できます。UP-Tのデザインツールを使えばカットラインも自動生成されるため、丸型やキャラクター型など、思い描いたデザインをそのまま形にすることが可能です。

アクリル素材ならではのクリア感と高品質プリントで、デザインの魅力をしっかり表現。お気に入りの写真やイラストを使って、世界にひとつだけの特別なアクセサリーを楽しめます。好きなビジュアルを取り入れて、自分らしいデザインを自由に作れるのも魅力のひとつです。

前髪を留めるヘアアクセサリーとしてはもちろん、お子様用のヘアアイテム、ポーチやバッグのアクセントとしても活躍。普段使いからプレゼントまで、さまざまなシーンで使えるアイテムです。

イベントグッズやキャラクターグッズとしても活躍する、オリジナルデザインのアクセサリー作成におすすめです。

※クリップには両面テープを貼り付けた状態でお届けします。お客様ご自身でアクリルへの貼り付けをお願いいたします。

※画像が透過している場合、裏面のクリップが透けて見えることがあります。あらかじめご了承ください。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA/IT2850

カラー：全1色

素材： アクリル、金属

サイズ：最大7×7cm（厚み3mm）

通常価格：

935円（税込）

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム： Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格 ：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

◼︎本件に関するお問い合わせ先

企業名：丸井織物株式会社

担当者名：代表取締役専務 宮本智行

TEL：0120-86-4321 E-mail：info@up-t.jp