上品な輝きで気分を高めるネイル。「ツイード」「ガラスフレンチ」「オーロラ」デザインを発売しました♪
ピンクのマットツイードネイル
https://jp.michimall.com/?pid=189449740
2,350円(税込)
ピンクのツイード部分のみをマットコートにし、凹凸を残してリアルなツイードに仕上げたネイルチップです。使用パーツのパールがミックスのため、パールサイズやカラー、カラー配置が若干異なる場合があります。
マグ×ガラスフレンチでキラキラネイル
https://jp.michimall.com/?pid=189411668
2,350円(税込)
マグネット×ガラスフレンチを組み合わせた上品なネイルに、フラッシュネイルを2本プラスした華やかなデザインです。結婚式などの特別なシーンから日常使いまで、指先を見るたびに気分が上がるキラキラネイルです。
ブルーオーロラの上品キラキラネイル
https://jp.michimall.com/?pid=189246988
2,350円(税込)
ブルーオーロラフィルムの埋め込みにミラーやラメをプラスし、キラキラ感をたっぷり楽しめるネイルチップです。角度によってオーロラフィルムの色が変わって見える、大人の上品な輝きが魅力のデザインです。
「ミチネイル」のサービス
「ミチネイル」は、丸井織物株式会社が提供するECサイトです。ネイルチップを始めとするネイル関連商品を取り揃え、手元から美しくなりたい人を応援しています。そんな「ミチネイル」では、毎日新作を発表中です。
ミチネイル｜公式サイト：https://jp.michimall.com/
即日販売品：https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n(https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n)
オーダーメイドチップ：https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160(https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160)
LINE登録：https://jp.michimall.com/?mode=f159
■会社概要
会社名 ： 丸井織物株式会社
所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15
代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄
設立 ： 1956年4月
事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作
URL ： https://www.maruig.co.jp/