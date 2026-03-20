上品な輝きで気分を高めるネイル。「ツイード」「ガラスフレンチ」「オーロラ」デザインを発売しました♪

丸井織物株式会社ピンクのマットツイードネイル

https://jp.michimall.com/?pid=189449740

2,350円(税込)

ピンクのツイード部分のみをマットコートにし、凹凸を残してリアルなツイードに仕上げたネイルチップです。使用パーツのパールがミックスのため、パールサイズやカラー、カラー配置が若干異なる場合があります。

マグ×ガラスフレンチでキラキラネイル

https://jp.michimall.com/?pid=189411668

2,350円(税込)

マグネット×ガラスフレンチを組み合わせた上品なネイルに、フラッシュネイルを2本プラスした華やかなデザインです。結婚式などの特別なシーンから日常使いまで、指先を見るたびに気分が上がるキラキラネイルです。

ブルーオーロラの上品キラキラネイル

https://jp.michimall.com/?pid=189246988

2,350円(税込)

ブルーオーロラフィルムの埋め込みにミラーやラメをプラスし、キラキラ感をたっぷり楽しめるネイルチップです。角度によってオーロラフィルムの色が変わって見える、大人の上品な輝きが魅力のデザインです。

「ミチネイル」のサービス

「ミチネイル」は、丸井織物株式会社が提供するECサイトです。ネイルチップを始めとするネイル関連商品を取り揃え、手元から美しくなりたい人を応援しています。そんな「ミチネイル」では、毎日新作を発表中です。

ミチネイル｜公式サイト：https://jp.michimall.com/

即日販売品：https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n(https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n)

オーダーメイドチップ：https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160(https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160)

LINE登録：https://jp.michimall.com/?mode=f159

■会社概要

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年4月

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

URL ： https://www.maruig.co.jp/