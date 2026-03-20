小籔千豊・小嶋花梨・アキナ山名文和が見守る中、吉田たち・豪快キャプテンら芸人コンビが“運とハッタリ”で挑む心理バトル『ブラフ×カード』放送！

テレビ大阪株式会社究極の心理戦が勃発！

芸人コンビが「運」と「ハッタリ」を武器にチップを奪い合う、スリリングなオリジナルカードバトルが開幕！

手元に配られるカードは「有利 or 不利」そして「勝負 or 撤退」。

最後まで誰が残るか分からない、緊張感たっぷりの展開が繰り広げられます。

(C)テレビ大阪

【出演者】

ブラフカードディーラー

・山名文和（アキナ）

見届け人

・小籔千豊

・お～い！久馬（ザ・プラン9）

・小嶋花梨

プレイヤー

・吉田たち

・豪快キャプテン

・ジョックロック

・はるかぜに告ぐ

■みどころ

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◎「ブラフ × カード」が生む究極の心理バトル

芸人同士が、嘘とハッタリを駆使して戦う斬新なカードゲーム。

勝利のカギとなるのは「ブラフ」。

弱いカードでも、強いフリで相手を降ろせれば勝負をせずにチップを獲得することも可能です。

◎「お笑い × テキサスホールデム」の融合

配られた“お題カード”と“自分の手札”を組み合わせて勝負。

運だけでは勝てず、ハッタリだけでも勝てない--

両方を使いこなしたコンビがチップを総取りします。

■お題カードの内容（一部）

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● サイコロ勝負

カードに書かれた数だけサイコロを振り、合計値が最大のコンビが勝利。

● コーヒー豆移し替えレース

割り当てられたアイテムを使ってコーヒー豆を30秒で最も多く運べたコンビが勝利。

● ギャルを笑わせろ

カードのお題で一番ギャルを笑わせたコンビが勝利。

● ペアストロー完飲タイムレース

カードに書かれた飲み物を、2人で協力して素早く飲み切れば勝利。

● 二人羽織完食レース

カード指定の食べ物を二人羽織で実食し、最速のコンビが勝利。

■ゲームルール

・初期チップは10枚

・毎ラウンド「強さの異なるカード」をランダム配布

・お互いのカードは非公開

・強いカードは「勝負」、弱いカードなら「降りる」を選択

・勝負を選んだ者同士のみ対決し、勝者がチップ総取り

・ただし「降り続ける」ことは不可

・ラウンドごとに参加チップが増額

・参加チップが払えない、またはチップがゼロになれば即脱落！

ハッタリで勝ち取るか、チップが尽きて脱落するか…最後に残るのはどのコンビか？

■3/28(土)放送情報

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【放送日時】

3/28(土)24:55～25:25放送

【出演者】

ブラフカードディーラー

山名文和（アキナ）

見届け人

小籔千豊

トキ（藤崎マーケット）

小嶋花梨

プレイヤー

隣人

もも

フースーヤ

cacao

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