大切な方の新たな門出に産直ギフトを。生産者の顔が見える産直アウルで、受け取る人が自分で選べるギフトカードが登場。

レッドホースコーポレーション株式会社

産直通販サイト「産直アウル」（運営：レッドホースコーポレーション株式会社）は、贈り物やお祝いに最適な、オンラインでギフトカードを贈れるサービス「産直アウルギフトカード」を開始しました。

本ギフトカードは贈る人のご予算に合わせてご利用可能で、贈られた方がサイト内から季節やニーズに合わせてお好きな産直食材を自由に選べるオンラインギフトカードです。お中元やお歳暮、誕生日、出産祝い、特に今の時期には、新入学や就職、引っ越しなど、大切な方へのプレゼントにご利用いただけます。

操作は４ステップで、初めてオンラインギフトを利用する方でも簡単です。

大切な方へのギフトだからこそ、贈る人にも受け取る人にも “うれしいもの”を。生産者の顔が見えて安心できる産直食材の選べるギフトで、双方が喜ぶこだわりの食材を贈ってみませんか。

特集ページ：https://owl-food.com/features/giftcard(https://owl-food.com/features/giftcard)

「相手の欲しいものを贈りたい」「相手のタイミングに合わせて贈りたい」。そんな声に応えて、選べるオンラインギフトカードを開始。

産直アウルでは、生産者の顔が見える安心の産直食材を大切な人へのギフトとして贈りたいという利用者の声を数多く聞いてきました。そのような声に応えるため、贈答向けの商品を紹介した「ギフト・贈り物」を集めたページを設置しています。その結果、現在、10％程度の方が産直食材をギフトとして利用いただいています。

そんな中、利用者から「せっかく贈るのであれば相手の欲しいものを贈りたい」「相手のタイミングに合わせた商品を贈りたい」といった声が寄せられました。そのような方々の声にお応えすべく、贈られた方が食材やタイミングを自由に選べるオンラインギフトカード「産直アウルギフトカード」の提供を３月10日よりスタートしました。スタート以来、誕生日のプレゼントや赤ちゃんの誕生祝い、結婚のお祝いなど、大切な方への特別な日のギフトに素敵なメッセージとともにご利用いただいています。

初心者でも簡単。オンラインで気持ちを気軽にお届け。

産直アウルギフトカードは贈る人、受け取る人のタイミングで自由に利用できるオンラインギフトカードです。

贈る人は予算に合わせて3,000円/5,000円/10,000円の中からギフトカードを選び、好きなデザインを選んで差出人名とメッセージを入力いただきます。後は、内容を確認して注文（お支払いはクレジットカードのみ）すると、ギフトカードのURLが発行されるので、それをメールやSNSで受取先に送付するだけ。4ステップのみの操作で、相手先の住所などの入力も不要なので、初めての人でも簡単です。

ギフトカードを受け取った人は、ご自分のタイミングに合わせて届いたURLにアクセスし、商品を選び、注文いただければ、日本各地の生産者からこだわりの食材が送られてきます（会員登録必要）。有効期限は発行日より6ヶ月以内で、お好きな季節の日本の旬をお楽しみいただけます。

4月は新生活のスタートの季節。新入学や就職、引っ越しなど大きな生活の変化のこの時期に、相手の好みとタイミングに合わせて使えるギフトを贈ってみませんか。

特集ページ：https://owl-food.com/features/giftcard(https://owl-food.com/features/giftcard)

■産直アウル：サービス概要

産直アウルは、市場を通さず生産者と購入者をダイレクトにつなぐことで日本各地の食材を売買することができる産地直送のWebマーケットです。

野菜や果物、肉、魚介類、米などの食材をはじめ花・植物、ペットフードに至るまで17の豊富なカテゴリを取り揃えています。品種での検索機能により、食材ごとの好みの品種やまだ知らない新しい食材に出会うこともできます。

トップページ：https://owl-food.com/

■産直アウル：ストーリー紹介

産直アウルを運営するレッドホースコーポレーション株式会社は、2014年より自治体のふるさと納税事業を支援しており、同事業を通じて第一次産業の課題を目の当たりにしました。

「良いものを正当な価格で消費者に届ける仕組みをつくることで生産者・地域産業者自らが未来を切り拓けるようになってほしい」との思いから、市場を通さずに食材の売買ができ、従来の販売ルートよりも生産者のもとに利益が残りやすい産直ECサイトという形で産直アウルのサービスを開始しました。産直アウルは「サービスの主体は生産者である」という考えの元、「自立自走可能な地域創生」をミッションとして生産者のこだわりや努力が見える社会を目指しています。

・サービス提供開始日：2019年12月 23日

【レッドホースコーポレーション株式会社】

本社：〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5 KOKUGIKAN FRONT BUILDING 2階

設立：1964 年 3 月

代表者：執行役員 COO（最高執行責任者） 山田 健介

事業内容：地域産業支援及び活性化事業、コンシューマー事業

URL： https://www.redhorse.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

担当：見原（みはら）

電話番号：03-5637-7099

e-mail：service-info@redhorse.co.jp