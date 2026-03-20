Kizuna AI （キズナアイ）フォートナイトで無料ライブ「Hello, Fortnite」3月27日（金）20時開催決定

Kizuna AI株式会社

Alche株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川大揮）、Kizuna AI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大坂武史、以下当社）は、共同で、Epic Gamesが提供する人気オンラインゲーム「Fortnite(フォートナイト)」において、世界初のバーチャルYouTuber、バーチャルタレント、Kizuna AI（キズナアイ）の無料のインゲームコンサート（ゲーム内での音楽ライブ） を2026年3月27日（木）20時より開催いたします。

本企画は、フォートナイトの新たなクリエイティブモード(Creative2.0)及び、”Unreal Editor for Fortnite” (UEFN)で開発されております。

■インゲームコンサートとは

インゲームコンサートとは、ゲームならではの表現やライブ演出を体験できる新しいエンターテインメント形式です。世界中のファンと同じ瞬間を共有しながら、臨場感あふれるコンサートに参加することができます。

『フォートナイト』では、これまでTravis ScottやAriana Grandeなど世界的アーティストによるインゲームコンサートが開催され、数千万人が同時に参加する一大イベントとして注目を集めてきました。今回、VTuber文化のパイオニアであるKizuna AIが、日本発のバーチャルアーティストとして、フォートナイト内マップでコンサートを実施します。この新しいコンサート体験は、誰でも無料で体験できます。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56735/table/72_1_a262b8818d982daf286161ebe788e14f.jpg?v=202603200351 ]

※『KizunaAI “Hello, Fortnite”』は、Epic Games, Inc. によってスポンサー、承認、または管理されているものではありません。独立して制作されたフォートナイトクリエイティブのコンテンツです。

※This is not sponsored, endorsed, or administered by Epic Games, Inc.

■「AIAIAI」を、世界中のプレイヤーと踊ろう

本インゲームコンサートでは、Kizuna AIの代表曲「AIAIAI」を、世界中のプレイヤーが同じ空間・同じ瞬間に踊り、一体感を共有できるダンスパーティーとして表現しました。

「AIAIAI」は、自然と声を上げ、同じリズムに身を委ねながら、会場全体がひとつになって盛り上がれる楽曲です。クラブで同じビートを感じながら、「ちゅめて ちゅめて」という掛け声を交わし、熱狂を分かち合うような高揚感を、Fortniteならではのインタラクティブな音楽体験として実現しました。

国や地域を越えて集まったプレイヤーたちが、Fortniteの中でひとつの輪のようにつながり、同じタイミングで踊り、同じ感情を共有する。そんな体験は、Kizuna AIがこれまで大切にしてきた“世界中の人とつながる”という想いとも深く重なっています。

Fortniteならではの大規模な演出と参加型の体験を通じて、プレイヤー一人ひとりがコンサートの一員となり、世界中の誰かと一緒に踊り、つながり、盛り上がる。そんな没入感あふれる音楽体験をお届けします。

■ワールド内で楽しめる最新曲「KAMACHO」のコンテンツも展開

インゲームコンサートに加え、マップ「Hello, Fortnite」内では、2026年2月27日にリリースされたKizuna AIの最新シングル「KAMACHO」を楽しめるコンテンツも公開します。

「KAMACHO」は、いまのKizuna AIの魅力をポップかつ親しみやすく体現した一曲です。キャッチーなサウンド、思わず真似したくなる愛らしいダンス、そして“もっと見てほしい”というストレートな感情がひとつになったこの楽曲は、Kizuna AIの新たな魅力を自然に感じていただける作品となっています。

本コンテンツは、Fortniteならではの参加型プラットフォームを活かし、ワールド内のフォトブースエリアで体験いただけます。プレイヤーはそれぞれお気に入りのスタイルで集まり、同じ空間の中で「KAMACHO」に合わせて一緒に踊ることができます。

「KAMACHO」が持つ可愛らしさや高揚感、そしてKizuna AIの“いま”を、楽曲体験として立体的に味わえるコンテンツに仕上げました。

ライブ本編の「AIAIAI」とあわせて、世界中のプレイヤーがそれぞれ異なる形でKizuna AIの音楽世界に没入できる、2つの楽曲体験をお楽しみいただけます。

■インゲームコンサート配信に関して

2026年3月27日(金)18:00～4月10日(金)17:59の期間中は、「Hello, Fortnite」の体験をYouTubeで公開することができます。この期間に動画削除の通知はされない予定です。ただし、Fortnite内で再生されるその他の著作権保護楽曲等は対象外となります。配信の際は、事前にご自身での確認・対応をお願いいたします。

『フォートナイト』で著作権のある音声をオフにする方法(https://www.epicgames.com/help/ja/fortnite-battle-royale-c-202300000001636/gameplay-c-202300000001721/a202300000010365)

動画投稿に関するお問い合わせは、ご質問等あれば下記のメールにて受付しております。

e-mail: info@alche.studio

＜Kizuna AI によるコメント＞

Fortnite内での音楽ライブには、ずっと前から興味があったんです！

世界中のみんなが同じ場所に集まって、同じ体験を共有できる――

そんな取り組みに、今からワクワクが止まりません！



言語の壁を越えて、同じ音楽、同じ時間を共有して、

ひとつにつながれるのって、本当に素敵ですよね！



これからライブに向けて、このワールドをみんなと一緒に完成させて、

3月のライブを最高の体験にしたいです！



Fortniteでみんなに会えるのを、とっても楽しみにしています！

一緒に特別な時間を共有して、つながろう！

■協賛募集：ライブ会場に看板を掲示しませんか？

『KizunaAI “Hello, Fortnite”』は、世界中のプレイヤーが訪れる「渋谷」を舞台に、街が完成していく過程そのものが話題になる参加型コンテンツです。ワールド内の渋谷エリアには、街並みと自然に馴染む形で看板・サイネージ（屋外広告）を掲出でき、プレイ体験の中で継続的にブランドを想起させる露出が可能です。また、建設進捗に合わせた段階的アップデートにより、掲出開始後も新エリア解放や演出追加のタイミングで再注目が生まれやすく、“一度きりの広告”ではなく、期間を通じて話題が積み上がる協賛設計ができます。

渋谷の街の看板掲出や協賛プランにご興味のある企業様は、以下までお気軽にご連絡ください!

info@kizunaai.com

■KizunaAIプロフィール

KizunaAI（キズナアイ）

2016年12月「あなたとつながりたい」というテーマで活動を開始した世界初のバーチャルYouTuber、バーチャルタレント。

登録者数300万人超のYouTubeチャンネル「A.I.Channel」をはじめ、主要SNSの総フォロワー数は1,000万人を突破。テレビ出演やCM、本格的な音楽アーティスト活動など、バーチャルとリアルの壁を越える先駆者としてVTuber市場の拡大を牽引。2022年よりさらなるアップデートを目的とした無期限活動休止（スリープ）期間に入り、3年の時を経て2025年2月26日に活動再開を果たした。 現在は、言語や心の壁を越えて世界中の人とつながるための手段として“音楽”を活動の軸に据え、日々奮闘している。活動10周年イヤーとなる2026年、これまでの軌跡をもとに、さらに次の時代にむけて新たな挑戦を続ける。

YouTube：https://www.youtube.com/@AIChannel

TikTok：https://www.tiktok.com/@kizunaai0630

X：https://x.com/aichan_nel

HP：https://kizunaai.com/

各種音楽ストリーミングサービス：https://lnk.to/kizunaai_top

【Kizuna AI株式会社について】

Kizuna AI株式会社は、世界初のバーチャルYouTuber KizunaAI（キズナアイ）のプロデュースおよびコンテンツ制作を中心に事業を展開する企業です。KizunaAIは2016年のデビュー以来、YouTubeを中心に多彩なコンテンツを発信し、VTuber文化を牽引する存在として世界中で人気を博してきました。バーチャルとリアルをつなぐ新たなエンターテインメント体験を創出するとともに、テクノロジーと文化の融合による未来のコンテンツ産業の発展に貢献しています。

・所在地：東京都渋谷区

・代表者：代表取締役社長 大坂武史

■本件に関するお問い合わせ

Kizuna AI株式会社 広報PR担当

info@kizunaai.com