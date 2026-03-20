WEMADE、「ファンタスティックベースボール：日米プロ」のプロモーションモデルに佐々木朗希選手を起用！

株式会社Weｍade Japan

■プロ野球史上最年少で「完全試合」を達成した投手、現在はロサンゼルス・ドジャースで活躍中

■優勝者に佐々木朗希選手の直筆サイン入りグッズを贈呈するトーナメント大会を開催予定

■3月26日（木）にレギュラーシーズン開幕を記念したアップデートを実施する予定、ログイン時に佐々木朗希選手の【真】カードを配布

WEMADE Co., Ltd.(代表取締役CEO：Park KwanHo、以下WEMADE)は、自社がサービス運営を行い、Round1 Studio(代表取締役CEO：Lee GunHee)が開発したモバイル野球ゲーム「ファンタスティックベースボール：日米プロ」のプロモーションモデルとして、ロサンゼルス・ドジャース所属の佐々木朗希選手を起用したことをお知らせいたします。

◆佐々木朗希選手について

佐々木朗希選手は、1人の走者も出さない完全試合を20歳で達成し、プロ野球史上最年少記録を樹立した世界的投手です。現在はメジャーリーグのロサンゼルス・ドジャースで活躍しており、最速165km/hの速球と鋭いフォークボールを武器に、高い奪三振能力で世界中の野球ファンから注目を集めています。

◆佐々木朗希選手インタビュー

メジャーリーグへの挑戦を続ける佐々木朗希選手に、「ファンタスティックベースボール：日米プロ」のプレイ体験について、および次シーズンに向けた意気込みを伺いました。

佐々木朗希選手のメジャーリーグにかける熱い想いを、ぜひご覧ください。

▼ 佐々木朗希選手インタビュー動画



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=p_MnJsi-4XA ]

◆インゲームイベント

「ファンタスティックベースボール：日米プロ」にて、今回のモデル起用を契機に、市場における展開をさらに強化するため、さまざまなイベントを実施してまいります。優勝者に佐々木朗希選手の直筆サイン入りグッズを贈呈するトーナメント大会など、特別なイベントの開催を予定しております。

また、プロ野球のレギュラーシーズン開幕を記念し、3月26日（木）に大規模アップデートを実施いたします。ログインするだけで、【真】コンセプトカードの佐々木朗希選手カードを獲得できるイベントも同時に開催予定です。

Round1 Studio の関係者は、「唯一無二の存在として活躍を続ける佐々木朗希選手を起用できたことを大変光栄に思います」と述べ、「マウンドで見せる圧倒的なエネルギーと真摯な姿勢は、私たちがユーザーの皆様に提供したい野球ゲームの価値を最もよく体現しています」とコメントしました。

「ファンタスティックベースボール：日米プロ」の詳細は、公式サイトにてご覧いただけます。

なお、「ファンタスティックベースボール：日米プロ」は、日本ゲーム史上初、NPB(Nippon Professional Baseball、一般社団法人日本野球機構)とMLB(Major League Baseball)、MLB Players, Inc.の公式ライセンスを全て取得したモバイル野球ゲームです。WEMADEは日本法人である株式会社Wemade Japan（代表取締役社長：崔 鍾玖）を通じてNPBとライセンス契約を締結しました。

■「ファンタスティックベースボール：日米プロ」 参考サイト

・公式サイト：https://www.fantasticbaseball.jp/

・公式X(旧Twitter)：https://x.com/profb_jp

・公式Youtubeチャンネル: https://www.youtube.com/@fantasticbaseball_JP

【権利表記】

一般社団法人日本野球機構承認

プロ野球フランチャイズ球場承認

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ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2024年プロ野球ペナントシーズン中のデータを基に制作しています。

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※ゲーム内課金あり