豪華客船脱出パズルアクション『Gift』PARCO GAMESの『南極計画』とのバンドル割引を開始！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明）は、Steamで発売中の豪華客船脱出パズルアクション『Gift』と、パルコのゲームレーベル・PARCO GAMESから発売中のサバイバルアドベンチャー『南極計画』との期間限定バンドル割引を開始したことをお知らせします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

『Gift』と『南極計画』の期間限定バンドル割引を実施中！

沈みゆく豪華客船からの脱出を目指すパズルアクションゲームの『Gift』。

地球上でもっとも幻想的で過酷な場所、南極を舞台にしたサバイバルアドベンチャーゲームの『南極計画』。

どこかかわいらしさのあるキャラクターとハードな環境が舞台の2タイトルをお得に楽しめる期間限定バンドル割引「荒れ狂う旅路、その果てに ― A Turbulent Journey ―」を開始しました！

Steamだけのお得なバンドル割引を是非チェックしてみてください！

【バンドル情報】

Steamバンドルページ：https://store.steampowered.com/bundle/69724/

割引期間：2026年3月20日(金・祝)～5月31日(日)まで

バンドル割引率：通常価格より25%OFF

『Gift』ゲーム概要

『Gift』はギミックを利用して道を切り開いていくパズル要素と、迫りくる波や襲い掛かる敵から逃げるアクション要素が船からの脱出と言うコンセプトに落とし込まれたサイドスクロールアクションゲームです。

主人公の老人は目を覚ますとなぜか豪華客船に乗っていました。船にはどこか懐かしさを感じる乗客達もいますが、突然大きな音を立てて沈み始めてしまいます。残された乗客達を探しつつ脱出を目指しましょう。

Steamストア：https://store.steampowered.com/app/2322900/Gift/

『南極計画』ゲーム概要

『南極計画』は900年後の荒廃した南極を舞台に南極点から発せられる謎のシグナルを目指し、主人公とそこに住む動物たちが旅をする物語です。

サバイバル、クラフト、広大な探索、そして野生動物たちとの絆。世界で最も過酷な大地を生き延び、900年の歴史の中に隠された人類の真実を解き明かします。

Steamストア：https://store.steampowered.com/app/2054310/_/

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)Toydium Inc. (C)MillionEdge Inc. (C)bushiroad

(C)PARCO (C)RexLabo