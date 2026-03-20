【フジテレビ】『僕は今、憧れの存在になれていますか？-Rio NAKATA: Greatest Moment in 2030-』３月23日（月）正午よりFODプレミアムにて配信スタート！

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/015h （配信ページ）



フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、３月23日（月）正午より、フィギュアスケーター・中田璃士の素顔と成長の軌跡に迫るドキュメンタリー『僕は今、憧れの存在になれていますか？-Rio NAKATA: Greatest Moment in 2030-』を独占配信することが決定しました。本作では、中田璃士の素顔と2030年五輪へ向けた決意を描きます。

４年に一度の祭典、オリンピック。年齢制限によりミラノ・コルティナ五輪の出場資格を持たない17歳の中田璃士は、男子フィギュアスケートの会場を訪れ、４年後のオリンピックへ向けて思いを新たにしました。

コーチである父のもと３歳でスケートを始めると、瞬く間に頭角を現し、世界ジュニア選手権を連覇。憧れの存在である宇野昌磨を追い、４回転ジャンプを武器に世界へ挑み続けています。

怪我や挫折を乗り越え、目指すのはオリンピック金メダル。４年後のフランスアルプス五輪で最高の瞬間を迎えるため、ミラノで2030年への決意を新たにしました。

本作では、ノービス時代からジュニア最後の世界選手権まで、フジテレビが撮り溜めてきた映像を通じて、中田璃士の素顔と成長の軌跡を届けます。

◇ 番組概要

■タイトル：『僕は今、憧れの存在になれていますか？-Rio NAKATA: Greatest Moment in 2030-』

■配 信：３月23日（月）正午より独占配信開始

※配信時間は予告なく変更となる場合があります

■出 演：中田璃士

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/015h （配信ページ）

◇ フジテレビスケート「フジスケ」 概要

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◇ FOD 概要

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