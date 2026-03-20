【発売開始】赤小豆由来のPDRN配合！毛穴・ハリケアを叶えるウォーターセラムが新登場！

株式会社Goodai Global Japan

株式会社Goodai Global Japanが展開するコスメブランド「Beauty of Joseon（ビューティーオブジョソン）」は、ベタつきがちな従来のPDRNセラムとは異なり、インナードライや脂性肌の方でも使いやすさを実現した、すべての肌タイプに向けたセラムを、2026年3月20日（ 金）よりロフト、アットコスメをはじめとしたバラエティーショップの全国の取り扱い店舗にて順次発売いたします。

Beauty of Joseonより、赤小豆由来のPDRNとペプチドを配合し、ゆるみがちな毛穴にアプローチしながら肌にハリを与える毛穴ケアセラムが新登場。軽やかなウォーターテクスチャーが肌にすっとなじみ、毛穴の目立ちやキメの乱れにアプローチし、なめらかな肌印象へ導きます。内側から弾むようなハリ感のある肌へと導きます。





Beauty of Joseon

レッドビーンPDRNセラム

2,420円(税込)





アインズ&トルペ、アットコスメ、ドン・キホーテ、ハンズ、ロフト（五十音順）他バラエティーショップにて3/20(金)より順次発売。

※一部店舗ではお取り扱いのない場合がございます。





【POINT】

■毛穴悩みに多角的にアプローチするPDRN美容液

ベタつきを抑えた軽やかな使用感を実現。脂性肌や水分不足型脂性肌（インナードライ）の方でも使いやすく、すべての肌タイプの方にお使いいただけます。



■赤豆由来のPDRNでうるおいとハリをサポート

赤小豆にはビタミンB1や必須アミノ酸などの美容成分が含まれており、肌にうるおいと栄養を与えます。

赤小豆由来のPDRNを配合することで、乾燥によるざらつきが気になる肌をなめらかに整えます。





■毛穴の“数・ハリ・深さ・面積・ボリューム”までケア

肌表面のケアだけでなく、毛穴の印象に関わる複数の要素に着目。

毛穴悩みに多角的にアプローチし、ハリのある肌印象へ導きます。





■混合肌・脂性肌でも使いやすい軽やかなウォーターセラムタイプ

毛穴悩みが気になる肌は、脂性肌～混合肌（水分不足型脂性肌）の傾向が見られることがあります。

一方で、市販のPDRN配合セラムやアンプルの中には、脂性肌や混合肌の方にとってやや重たい使用感に感じられるという声も見受けられます。

本製品は、みずみずしく軽やかなテクスチャーにこだわり、ベタつきにくく肌になじみやすい使用感を目指しました。





【製品概要】

■商品名：レッドビーンPDRNセラム

■価格：2,420円（税込）

■容量：30 ml

■発売日：2026年3月20日（金）順次発売

■販路：アインズ&トルペ、アットコスメ、ドン・キホーテ、ハンズ、ロフト（五十音順）他バラエティーショップ

※一部店舗ではお取り扱いのない場合がございます。









【Beauty of Joseon（ビューティーオブジョセン) 】

伝統の知恵と現代的な技術を融合させ、

ナチュラルで美しい肌を目指す方に寄り添うスキンケアブランドです。







◼︎Beauty of Joseon 公式HP（韓国）

https://beautyofjoseon.com/

◼︎Beauty of Joseon Qoo10公式ストア

https://www.qoo10.jp/shop/beautyofjoseon_japan

◼︎Beauty of Joseon 公式Instagram

https://www.instagram.com/beautyofjoseon_japan/

◼︎Beauty of Joseon 公式X

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