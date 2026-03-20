エトロ X アイモ・エ・ナディア　イースターを祝うイタリアの伝統菓子「コロンバ」が登場

エトロ ジャパン

エトロは、イースターを祝してミシュラン星付きレストラン「イル・ルオゴ・アイモ・エ・ナディア」とのコラボレーションによる、イタリアの伝統菓子「コロンバ パスクァーレ」を、3月20日（金・祝）に発売します。

エトロとアイモ・エ・ナディア・ミラノは、卓越性への共通の情熱と伝統を背景に、同レストランのシェフ、アレッサンドロ・ネグリーニとファビオ・ピサーニとのコラボレーションを2023年より展開しています。

その取り組みは、パネットーネとパンドーロの制作から始まり、コロンバへと発展しました。

イタリア語で「鳩」を意味し、鳩の形に焼き上げた伝統的なイースター（復活祭）菓子、コロンバ パスクァーレ。愛と平和、そして復活の象徴として、春の訪れとイースターを祝う特別なスイーツとして親しまれています。

イタリア各地の厳選素材を使用し、天然酵母と新鮮なバター、卵を使用し、カラブリア産オレンジピールとプーリア産の有機アーモンドを加えています。約45時間かけて丁寧に発酵させ、砂糖を控えめにし、アカシア蜂蜜を加えることで、軽やかでふんわりとした口当たりと繊細な味わいに仕上げています。

コロンバ パスクァーレは、エトロ銀座本店および公式サイト ETRO.comにて販売します。

【商品詳細】

コロンバ パスクァーレ

価格： 21,060円（税込）

サイズ：34.5 x 25.6 x 14cm

内容量：1000g

※数量限定につき予定数に達し次第、 販売終了となります。