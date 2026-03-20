【京都・福岡初上陸！】大人気VR脱出ゲーム「vrCAVE」が2都市に登場！期間限定で没入型エンタメ体験を提供

株式会社日本XRセンター

株式会社日本XRセンター（本社：東京都中野区、代表取締役CEO／プロデューサー：小林大河）は、世界最大級のVR脱出ゲーム「vrCAVE」とのコラボレーションにより、京都・福岡の2都市で期間限定イベントを開催いたします。

本イベントは、中野で開催され全枠完売となった大人気VR脱出ゲーム体験イベントを受けて実施されるもので、話題の没入型コンテンツを京都・福岡でも体験できる特別企画です。高い評価と反響を得たコンテンツを、より多くの方にお届けするため、今回の2都市展開が実現しました。

実際に体を動かしながら仲間と協力してミッションに挑む“フリーローム型VR”により、これまでにない没入感と一体感を体験できるのが特徴です。観光やレジャーの新たな選択肢として、幅広い層に向けた非日常のエンターテインメントを提供します。

忍者となって試練に挑む「ニンジャトライアル」や、エイリアンの宇宙船から脱出するSFホラー体験「エイリアン・インフェクション」など、チームで協力しながらミッションをクリアしていく没入型VRアドベンチャーを是非京都・福岡でご体験ください！

大人気VR脱出ゲーム「vrCAVE」が京都・福岡の2都市に期間限定登場！

世界最大級のVR脱出ゲーム「vrCAVE」とのコラボレーションにより実現した本イベントでは、最大6人までのチームで同時に体験できるため、友人同士やカップル、ファミリーで協力しながら楽しめるのが大きな魅力です。参加者同士で声を掛け合い、役割分担をしながら課題をクリアしていくことで、単なるゲームを超えた強い没入感と達成感を味わうことができます。

アクション・謎解き・ストーリー体験が融合したコンテンツは、初めての方からゲーム好きの方まで幅広くお楽しみいただけます。

京都会場は河原町エリアに位置するMOVIX京都にて開催され、観光やショッピングの合間にも立ち寄りやすい好立地が魅力です。2026年3月20日から4月5日までの期間限定で、当日受付限定にてご体験いただけます。

また、福岡会場はキャナルシティ博多内の「XRセンターゲームスペース福岡店」にて、2026年3月23日から5月21日まで開催。平日は終日、土日祝は12時から18時を除く時間帯で体験可能となっており、ライフスタイルに合わせてお楽しみいただけます。

各会場ともに期間限定での開催となり、体験枠には限りがあります。話題のVR脱出ゲーム「vrCAVE」を体験できる貴重な機会を、ぜひお見逃しなく！

期間限定！体験できる2つのVR脱出ゲーム

MOVIX京都XRセンターゲームスペース福岡店『ニンジャトライアル』

ここはニンジャの修行場。プレイヤーは師匠から与えられた3つの試練「戦い・隠密・精神」に挑戦。刀や手裏剣を使ったアクション、敵の攻撃をかわす回避、魔法の仕掛けなど、多彩なミッションを仲間と協力して攻略します。

最後には師匠とのボスバトルが待ち受け、全ての試練をクリアした者だけが真の忍者として認められます。仲間と協力しながら挑戦する、アクションとチームワークが融合したチーム型VR脱出ゲーム。

料金：平日3,000円・土日祝3,500円

体験時間：約45分（説明含め約60分）

同時体験人数：2～6名

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ScEbCy35OVo ]

『エイリアン・インフェクション』

森で発生した謎の事件を調査していたチームは、気がつくと未知のテクノロジーが広がるエイリアンの宇宙船の中に閉じ込められていました。

船内には複雑なパズルや不可思議な仕掛けが散りばめられており、迫りくる危機やエイリアンの感染拡大から逃れながら、仲間と協力して脱出を目指します。

声を掛け合い、連携し、謎を解き進める――スリルと緊張感あふれるチーム型SFホラーVR脱出ゲームです。

料金：平日3,000円・土日祝3,500円

体験時間：約45分（説明含め約60分）

同時体験人数：2～6名

施設概要

今後のイベント予定

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZyLLaPA9yQI ][表: https://prtimes.jp/data/corp/110387/table/59_1_c8a61e42ce8b04859129d107d33ca25e.jpg?v=202603200351 ]

東京・中野のXRセンターゲームスペース（中野ブロードウェイ）では、2026年3月19日から4月6日まで、先着限定の新イベントを開催予定です。イベントでは、人気コンテンツ「エイリアン・インフェクション」に加え、新作「ラナウェイ トレイン」を体験することができます。詳細はお楽しみに！

取材のご案内

メディアの皆様からの取材を歓迎しております。

施設内でのVR体験の様子や利用者のリアクション、代表へのインタビューなど、さまざまな取材に対応可能です。

対応可能な取材内容

・体験者のリアルなリアクション撮影

・代表取締役CEO 小林大河へのインタビュー

・施設内アトラクションの撮影

・VR脱出ゲーム導入の背景や今後の展開についてのコメント

お問い合わせ

customersuccess@vrarri.com

【会社概要】

日本XRセンターは、日本、インド、サンフランシスコに拠点を持ち、“ベストバリューでXR実装を促進する“をミッションに、XRゲーム・アトラクション及びXR研修のコンテンツ開発を行う会社です。XR業界の権威あるイベント「XR Kaigi2025」のコンシューマー部門で最優秀賞を獲得しました。

会社名：株式会社日本XRセンター

所在地：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1中野坂上サンブライトツイン14階 東京コンテンツインキュベーションセンター No.29

代表者：小林大河

設立：2023年5月22日

事業内容：VRアトラクション開発及び店舗運営

主な実績：XR Kaigi 2025 コンシューマー部門最優秀賞受賞・テレビ番組「有吉くんの正直さんぽ」出演

店舗展開：東京（中野ブロードウェイ）・福岡（キャナルシティ博多）・熊本（グリーンランド）

ホームページ：https://www.vrarri.com/

店舗ホームページ：https://xrcenter.space/

当社直営の常設店「XR Center Game Space」の最新情報は、当社公式LINEアカウントおよびSNSで随時お知らせいたします。

SNSアカウント

X: https://x.com/vrarricom

Instagram: https://www.instagram.com/xrcenter_gamespace/

TikTok: https://www.tiktok.com/@xr.center.game.sp