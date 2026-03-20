【京都・福岡初上陸！】大人気VR脱出ゲーム「vrCAVE」が2都市に登場！期間限定で没入型エンタメ体験を提供
株式会社日本XRセンター（本社：東京都中野区、代表取締役CEO／プロデューサー：小林大河）は、世界最大級のVR脱出ゲーム「vrCAVE」とのコラボレーションにより、京都・福岡の2都市で期間限定イベントを開催いたします。
本イベントは、中野で開催され全枠完売となった大人気VR脱出ゲーム体験イベントを受けて実施されるもので、話題の没入型コンテンツを京都・福岡でも体験できる特別企画です。高い評価と反響を得たコンテンツを、より多くの方にお届けするため、今回の2都市展開が実現しました。
実際に体を動かしながら仲間と協力してミッションに挑む“フリーローム型VR”により、これまでにない没入感と一体感を体験できるのが特徴です。観光やレジャーの新たな選択肢として、幅広い層に向けた非日常のエンターテインメントを提供します。
忍者となって試練に挑む「ニンジャトライアル」や、エイリアンの宇宙船から脱出するSFホラー体験「エイリアン・インフェクション」など、チームで協力しながらミッションをクリアしていく没入型VRアドベンチャーを是非京都・福岡でご体験ください！
大人気VR脱出ゲーム「vrCAVE」が京都・福岡の2都市に期間限定登場！
世界最大級のVR脱出ゲーム「vrCAVE」とのコラボレーションにより実現した本イベントでは、最大6人までのチームで同時に体験できるため、友人同士やカップル、ファミリーで協力しながら楽しめるのが大きな魅力です。参加者同士で声を掛け合い、役割分担をしながら課題をクリアしていくことで、単なるゲームを超えた強い没入感と達成感を味わうことができます。
アクション・謎解き・ストーリー体験が融合したコンテンツは、初めての方からゲーム好きの方まで幅広くお楽しみいただけます。
京都会場は河原町エリアに位置するMOVIX京都にて開催され、観光やショッピングの合間にも立ち寄りやすい好立地が魅力です。2026年3月20日から4月5日までの期間限定で、当日受付限定にてご体験いただけます。
また、福岡会場はキャナルシティ博多内の「XRセンターゲームスペース福岡店」にて、2026年3月23日から5月21日まで開催。平日は終日、土日祝は12時から18時を除く時間帯で体験可能となっており、ライフスタイルに合わせてお楽しみいただけます。
各会場ともに期間限定での開催となり、体験枠には限りがあります。話題のVR脱出ゲーム「vrCAVE」を体験できる貴重な機会を、ぜひお見逃しなく！
MOVIX京都
XRセンターゲームスペース福岡店
期間限定！体験できる2つのVR脱出ゲーム『ニンジャトライアル』
ここはニンジャの修行場。プレイヤーは師匠から与えられた3つの試練「戦い・隠密・精神」に挑戦。刀や手裏剣を使ったアクション、敵の攻撃をかわす回避、魔法の仕掛けなど、多彩なミッションを仲間と協力して攻略します。
最後には師匠とのボスバトルが待ち受け、全ての試練をクリアした者だけが真の忍者として認められます。仲間と協力しながら挑戦する、アクションとチームワークが融合したチーム型VR脱出ゲーム。
料金：平日3,000円・土日祝3,500円
体験時間：約45分（説明含め約60分）
同時体験人数：2～6名
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ScEbCy35OVo ]
『エイリアン・インフェクション』
森で発生した謎の事件を調査していたチームは、気がつくと未知のテクノロジーが広がるエイリアンの宇宙船の中に閉じ込められていました。
船内には複雑なパズルや不可思議な仕掛けが散りばめられており、迫りくる危機やエイリアンの感染拡大から逃れながら、仲間と協力して脱出を目指します。
声を掛け合い、連携し、謎を解き進める――スリルと緊張感あふれるチーム型SFホラーVR脱出ゲームです。
料金：平日3,000円・土日祝3,500円
体験時間：約45分（説明含め約60分）
同時体験人数：2～6名
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZyLLaPA9yQI ]
施設概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/110387/table/59_1_c8a61e42ce8b04859129d107d33ca25e.jpg?v=202603200351 ]
今後のイベント予定
東京・中野のXRセンターゲームスペース（中野ブロードウェイ）では、2026年3月19日から4月6日まで、先着限定の新イベントを開催予定です。イベントでは、人気コンテンツ「エイリアン・インフェクション」に加え、新作「ラナウェイ トレイン」を体験することができます。詳細はお楽しみに！
取材のご案内
メディアの皆様からの取材を歓迎しております。
施設内でのVR体験の様子や利用者のリアクション、代表へのインタビューなど、さまざまな取材に対応可能です。
対応可能な取材内容
・体験者のリアルなリアクション撮影
・代表取締役CEO 小林大河へのインタビュー
・施設内アトラクションの撮影
・VR脱出ゲーム導入の背景や今後の展開についてのコメント
お問い合わせ
customersuccess@vrarri.com
【会社概要】
日本XRセンターは、日本、インド、サンフランシスコに拠点を持ち、“ベストバリューでXR実装を促進する“をミッションに、XRゲーム・アトラクション及びXR研修のコンテンツ開発を行う会社です。XR業界の権威あるイベント「XR Kaigi2025」のコンシューマー部門で最優秀賞を獲得しました。
会社名：株式会社日本XRセンター
所在地：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1中野坂上サンブライトツイン14階 東京コンテンツインキュベーションセンター No.29
代表者：小林大河
設立：2023年5月22日
事業内容：VRアトラクション開発及び店舗運営
主な実績：XR Kaigi 2025 コンシューマー部門最優秀賞受賞・テレビ番組「有吉くんの正直さんぽ」出演
店舗展開：東京（中野ブロードウェイ）・福岡（キャナルシティ博多）・熊本（グリーンランド）
ホームページ：https://www.vrarri.com/
店舗ホームページ：https://xrcenter.space/
当社直営の常設店「XR Center Game Space」の最新情報は、当社公式LINEアカウントおよびSNSで随時お知らせいたします。
SNSアカウント
X: https://x.com/vrarricom
Instagram: https://www.instagram.com/xrcenter_gamespace/
TikTok: https://www.tiktok.com/@xr.center.game.sp