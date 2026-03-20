【楽天イーグルス】日曜日はフィールドシートのチケットが子供500円！「キッズサンデー」登場！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、2026シーズン楽天モバイル 最強パーク宮城において開催する、日曜日の一軍公式戦全試合を対象に、キッズに嬉しい企画満載の「キッズサンデー」を実施することとなりましたので、お知らせいたします。

日曜日の試合は、スタジアムの迫力を間近で感じられるフィールドシート3塁側、サントリー フィールドシート1塁側の観戦チケット子供価格が500円になります。

さらに、キッズのためのスポット「京成電鉄 スカイライナー イーグルスキッズステーション」では、スタンプカードの来場スタンプが2倍にパワーアップするほか、Jrサイズのキャップが500円引きになるなど、キッズに嬉しい企画が盛りだくさん！

また、イーグルスキッズクラブ会員は、試合前の選手に直接インタビューができる「イーグルスキッズインタビュー」や、守備位置へ向かう選手たちを送り出す「スタメンハイタッチ」などのイベントにも抽選でご参加いただけます。

家族みんなで笑って、はしゃいで、思い出に残る日曜日を過ごしに、楽天モバイル 最強パーク宮城へお越しください。

＜『キッズサンデー』 概要＞

■対象試合：楽天モバイル 最強パーク宮城で開催する日曜日の一軍公式戦

■チケット

日曜日は観戦チケットの子供価格が500円になります。

・対象席種：フィールドシート3塁側、サントリー フィールドシート1塁側

・対象価格区分：子供（4歳～中学生）

・観戦チケット価格：500円（税込）

・申込方法：イーグルスチケットから購入

https://eagles.tstar.jp/?scid=wi_egl_newEgl_tic_993265

※ファンクラブ先行販売時のチケット500円割引特典は適用対象外です

※通路側の座席など、一部500円以上の料金となる座席があります

※3歳以下でも、一人で着席をご希望の場合や来場者プレゼントを受け取る場合は観戦チケットが必要です

フィールドシート3塁側サントリー フィールドシート1塁側

■イベント

≪イーグルスキッズ画伯≫

MyHERO選手の絵を描いて応援する気持ちを届けよう。完成した絵を集めて、後日選手たちが見てコメントしている様子を球団公式SNS等で公開します。

※詳細は決まり次第球団WEBサイトでご案内します

※画像はイメージです※画像はイメージです

≪【イーグルスキッズクラブ限定（抽選）】イーグルスキッズインタビュー≫

マイクを持って「どうしたらそんなにホームランが打てるの？」「試合前に必ずすることは？」など、試合前の選手に質問してみよう。

・場所：スタジアム正面 EAGLE STAGE

※詳細は決まり次第球団WEBサイトでご案内します

※画像はイメージです

≪【イーグルスキッズクラブ限定（抽選）】イーグルスキッズ スタメンハイタッチ≫

試合前にベンチから守備位置へ向かう選手たちを、ハイタッチで送り出して後押ししよう。

※詳細は決まり次第球団WEBサイトでご案内します

※画像はイメージです※画像はイメージです

≪イニング間イベント≫

・イニング間、スタジアムビジョンには通常の試合以上にキッズが映ります。

・「クラッチ・ザ・ボール」でチャレンジャーが成功したときの特典が、来場しているキッズ全員に嬉しい特典になります。

・【イーグルスキッズクラブ限定（抽選）】イーグルスキッズクラブ会員が参加できる新イニング間イベントでは、成功するとチャレンジャーに嬉しいプレゼントをお渡しします。日曜日はこのプレゼントがより豪華になります。

※各イニング間イベントの詳細は決まり次第球団WEBサイトでご案内します

≪「イーグルスキッズスタンプカード」スタンプ2倍≫

・対象：当日の観戦チケットをお持ちの中学生以下のお子様

・場所：京成電鉄 スカイライナー イーグルスキッズステーション

・内容：「イーグルスキッズスタンプカード」の来場スタンプを通常の2倍プレゼントします。来場スタンプをためると、素敵な賞品が当たるガラポン抽選にチャレンジいただけます。

※画像はイメージです

■グッズ

≪Jrサイズキャップ、ハット500円引き≫

日曜日は楽天イーグルスのJrサイズのキャップとハットが表示価格から500円割引になります。

・対象商品：Jrサイズのキャップ、Jrサイズのハット

※割引キャップは対象外です

・対象店舗：楽天イーグルス グッズショップ 全店舗

・Jrサイズのキャップまたはハットを購入すると、数量限定でミニフラッグをプレゼントします

※ミニフラッグのプレゼントは4月12日（日）オリックス・バファローズ戦より開始し、以降一軍公式戦全試合で実施します

※なくなり次第終了します

■グルメ

キッズサンデー限定企画のグルメも登場予定です。詳細は後日球団WEBサイトでお知らせします。

■詳細は以下ご参照ください

https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600993265.html

■楽天イーグルスの観戦チケット好評販売中！

https://www.rakuteneagles.jp/ticket/

■提供素材

https://rak.box.com/s/lqykbgmy7bdvldou1eqv1t4cvojwmcb3

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします