NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル、東ティモールの新たな再資源化パートナーとしてKJTLとの連携を開始

NPO法人Clean Ocean Ensemble

海洋ごみ問題の解決に向けて活動するNPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（香川県小豆郡小豆島町、共同代表理事：江川裕基、田中秀典）は、東ティモールの新たな再資源化パートナーとしてKJTLとの連携を開始しました。

2026年3月1日、東ティモールでリサイクルプラスチックから造花を制作する活動を行っているKJTL（Kreativu Juventude Timor-Leste）に対し、海洋ごみ由来の硬質プラスチック約1.25 kgを提供しました。

本取り組みの背景と意義

集合写真 左：当団体代表 江川、中央：KJTL創業者 Constancio氏、右：当団体ティモールメンバー シルビノ

本取り組みは、海洋ごみの再資源化量をさらに増やすためのトライアルです。

回収した海洋ごみに新たな活用先をつくることで、再資源化の可能性を広げることを目指しています。

提供の内容

・提供先：KJTL

・提供日：2026年3月1日

・提供素材：海洋ごみ由来の硬質プラスチック約1.25 kg

・予定用途：造花の制作

・位置づけ：再資源化量拡大に向けたトライアル

今後の進捗

回収した海洋ごみを渡している様子、左：ティモールチーム シルビノ、右：KJTL創業者 Constancio氏

提供した海洋ごみ由来の硬質プラスチックは、今後KJTLにより造花へと再資源化される予定です。

制作の進捗や今後の展開については、NPO法人クリーンオーシャンアンサンブルの公式SNS等で順次発信してまいります。

KJTLによって制作されたリサイクルプラスチック造花

クリーンオーシャンアンサンブルは共に未来を変える仲間を募集しています

クリーンオーシャンアンサンブルは、海洋ごみゼロの世界の実現を目指し、日々挑戦を続けています。

この取り組みをさらに前進させるためには、皆さまの力が必要です。

以下の方法で、ぜひご支援・ご参加ください。

●寄付・協賛で支援する

いただいた寄付は、海洋ごみ回収装置の設置、データ化ツールの開発、現場活動の継続などに活用されます。

単発寄付／マンスリーサポーターとしてのご参加、いずれも歓迎しております。

▶詳細はこちら： https://donation.cleanoceanensemble.com/(https://donation.cleanoceanensemble.com/)

企業様におかれましては、CSR活動の実践として、当団体HPへのロゴ掲載、回収支援証明書の発行、

共同PRなどの連携が可能です。

▶詳細はこちら：https://cleanoceanensemble.com/support/partner/

●ボランティア・プロボノとして参加する

当団体では、以下の分野のスキルを活かしてくださる仲間を募集しています。

- ITエンジニア- マーケティング- 営業・協賛パートナー支援- 人事- 現場エンジニア（小豆島）

詳細を知りたい方は月1回プロボノ説明会を開催しておりますので是非ご参加ください。

プロボノ参加以外に当団体の活動などに対する質問も受け付けております。

▶ プロボノ/ボランティア説明会はこちら：https://peatix.com/group/12922636

団体概要

・名称：NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（NGO Clean Ocean Ensemble）

・住所：香川県小豆郡小豆島町坂手甲986番地

・設立：2020年12月

・代表理事：江川 裕基、田中 秀典

・主な活動国：日本、東ティモール

・公式サイト：https://cleanoceanensemble.com/

・公式SNS：https://cleanoceanensemble.com/support/follow/

団体の名前は、Clean（綺麗な）Ocean（海を）Ensemble（より多くの人と一緒に）というメッセージを込めています。