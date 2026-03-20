土地活用・資産運用をお考えのオーナー様へ｜岡崎市・賃貸アパート「Success One」4月24日（金）内覧会開催

ハタス株式会社

ハタス株式会社（愛知県刈谷市、代表取締役社長：塚本龍生）は岡崎市羽根町に完成した賃貸アパート「Success One」の完成内覧会を、2026年4月24日（金）に開催いたします。土地活用・資産運用をご検討中の地主様・オーナー様に、実際の建物を体感していただける機会として、この度の内覧会を開催いたします。

■ 「Success One」について

「Success One」は、ハタスの賃貸アパートブランド「Jouer（ジュール）」を冠した木造2階建て・1LDK全10戸の賃貸アパートです。「相続対策と不動産投資の両方を叶える」というJouerのブランドコンセプトのもと、デザインと居住性の両立にこだわって設計されました。

■「Success One」3つの見どころ

今回の「Success One」では、敷地条件を最大限に活かしながら、入居者目線の快適性とオーナー様の収益性を両立する工夫を随所に施しています。

1. 2階バルコニーにガラス腰壁を採用 - 上質な外観と明るい室内を実現

2階住戸のバルコニーにガラス腰壁を採用することで、建物外観に透明感と上質さをプラス。同時に、室内への採光性を高め、入居者が毎日心地よく過ごせる明るい住空間を実現しました。

2. 建物一体型サイクルポート - 限られた敷地でも駐輪スペースを確保

変形敷地という条件の中でも、建物と一体化したサイクルポートを設けることで、敷地を無駄なく活用。入居者の日常の利便性を損なうことなく、整然とした外構デザインを維持しています。

3. 充実の設備仕様 - 入居者の暮らしやすさをサポート

浴室暖房乾燥機、追い焚き機能をはじめ、独立洗面所、オートロックなど、入居者が快適に暮らせる設備を標準装備。「誰もが住みたくなる、憧れの低層賃貸アパート」を体現しました。

■ 開催概要

■ ご来場特典

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159998/table/27_1_bb8e6227112db23d367118c64687ff07.jpg?v=202603200351 ]

ご来場のお客様を対象に、豪華景品が当たるチャンスをご用意しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159998/table/27_2_f1b8be0dcd269ff26d2536e9cb81679c.jpg?v=202603200351 ]

※景品数に限りがございます。1組様につき1回・1点限りとなります。

■ Jouer（ジュール）ブランドについて

Jouerは、「相続対策と不動産投資の両方を叶える」を新たにブランドコンセプトに掲げた、ハタス株式会社の自由設計低層賃貸アパートシリーズです。住まいの美しさには「デザインの美しさ」と「そこで暮らす時間の美しさ」の二つがあると、ハタスは考えます。Jouerシリーズは、その両方に妥協しません。ハタスらしさであるスクエアデザインをベースに、木造がつくり出す新たな風景によって誰もが住みたくなる理想的なアパートを目指しています。

■ 土地活用・資産運用をご検討の方へ

代々受け継がれてきた土地に「家族の想い」と「未来」を建てたいとお考えのオーナー様や、資産の有効活用・相続対策をご検討の地主様に向けて、ハタスは長期的な視点での土地活用をご提案しています。今回の完成内覧会では、実際の建物をご覧いただきながら、担当スタッフによる個別相談も承ります。ぜひこの機会にご参加ください。

■ HATAS95周年 還元祭 Jouerまつり 同時開催中

ハタス株式会社では、創業95周年を記念した「HATAS95周年 還元祭 Jouerまつり～総額1億円相当 山分けキャンペーン～」を2026年3月31日まで実施中です（愛知県内限定・先着順）。建築のご契約をいただいた方には、契約金額に合わせて選べる豪華特典を進呈しています。

選べる特典例：国内旅行券プレゼント／プチ平屋（書斎・趣味部屋）／カーポート／ハーフガレージ／建築費サポート

還元祭の詳細はこちら :https://hatas-g.net/lp/005/ハタス株式会社

【会社概要】

会社名：ハタス株式会社

代表者：代表取締役社長 塚本龍生

設立：1930年

所在地：愛知県刈谷市熊野町

事業内容：建設・不動産業（土地活用、不動産投資、賃貸住宅建設、管理、仲介等）

URL：https://hatas-g.net/ 会社概要(https://hatas-g.net/about) お問合せ(https://hatas-g.net/contact/)