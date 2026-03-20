フォロワー1.2万人突破！Instagram「ペン学長」がAIを駆使した教育・子ども向け事業者専門「SNS運用代行・コンサルサービス」を本格展開

株式会社Pendemy

最先端のデジタル技術とものづくりを融合したSTEAM教育を企画開発する株式会社Pendemy(https://pendemy.co.jp/)（本社：東京都府中市、代表取締役：木村隼人）は、自社で運営する公式Instagramアカウント「ペン学長🎓｜自ら学ぶ賢い子の育て方（@pen_gakucho(https://www.instagram.com/pen_gakucho)）」のフォロワー数が2026年2月20日に1.2万人を突破したことをお知らせいたします。

また、この度、この自社アカウント運用で培った実践的なノウハウを活かし、教育やコンサルティング、子ども向けサービスを展開する事業者様向けに、最新のAIを駆使した効率的かつ効果的な「SNS運用代行・コンサルティングサービス」の提供を本格的に開始いたします。

■ 「ペン学長」フォロワー1.2万人突破の軌跡と発信の工夫

Instagramアカウント「ペン学長」。保護者の悩みに寄り添う発信が支持されています。※画像は2026年3月19日時点のものです

株式会社Pendemyは、「学びをもっと楽しく。」をビジョンに掲げ、ロボットプログラミング教室やわくわく実験教室などを展開しています。教室の枠を超え、家庭環境からも子どもたちの学びをサポートしたいという想いから、公式Instagram「ペン学長」にて、保護者向けの教育啓発コンテンツを無料で発信し続けてまいりました。

「自ら学ぶ賢い子の育て方」や「子どもの地頭を伸ばす習慣づくり」など、専門的な教育理論をわかりやすく図解した投稿は多くの共感を呼び、現在では約1.2万人の方々にフォローされるアカウントへと成長しました。

■ 自社ノウハウを還元！教育・子ども向け事業者特化の「SNS運用代行・コンサルティング」

自社運用に基づき、教育・子ども向け事業者様のSNSマーケティングをトータルサポートします。※画像は生成AIで作成したイメージです。

Pendemyでは、この自社アカウント育成で蓄積した「保護者に響くコンテンツ作りのノウハウ」を、外部の事業者様へ還元するマーケティング支援サービスを提供しています。 学習塾、スクール、教育コンサルティング、キッズ向け施設など、「集客や認知拡大にSNSを活用したいがノウハウがない」「運用するリソースが足りない」と悩む事業者様に伴走します。

【PendemyのSNS支援 3つのセールスポイント】

■ 今後の展望

- 教育業界・保護者インサイトに精通したコンテンツ企画自ら教育事業を営み、日々保護者と向き合っている当社だからこそ、ターゲット層（ファミリー層）の悩みや関心事に深く刺さる企画を立案できます。- AI（人工知能）を駆使した効率的・効果的な運用手法の提供トレンド分析、投稿アイデアの創出、テキスト作成、クリエイティブ制作の一部に最新のAI技術を積極的に活用します。AIを駆使することで、品質を落とさずに運用コスト・時間を大幅に削減し、スピーディーかつ効果的なSNSマーケティングを実現する手法をご提供します。- 運用代行から内製化コンサルティングまで柔軟に対応丸ごとお任せいただく「運用代行」から、将来的に自社で運用できるようになるための「内製化支援（コンサルティング）」まで、事業者様のフェーズやご予算に合わせた最適なプランをご提案します。

Pendemyは今後も、「ペン学長」を通じた有益な教育情報の発信を継続するとともに、教育業界全体のDX化やマーケティング課題の解決に貢献し、質の高い教育がより多くの子どもたちに届く社会を目指してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

右記の問い合わせフォームよりお願いいたします。https://pendemy.co.jp/contact/

■ 株式会社Pendemy

「最先端のデジタル技術×ものづくり」を軸としたSTEAM教育を展開する教育会社です。

自社教室の運営に加え、50回を超えるイベント実績に基づき、教材設計から現場運営、教育DX支援までをトータルにサポートしています。

【会社概要】

社名：株式会社Pendemy（ペンデミー）

所在地：東京都府中市寿町3丁目4番地10Max ole 府中 3階

代表者：代表取締役 木村 隼人

事業内容：STEAM教育、教育イベント企画・運営、教育DX・AI導入支援

コーポレートサイト：https://pendemy.co.jp/