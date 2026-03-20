モースマイクロ、ジョー・ベデウィを最高財務責任者に任命

Morse Micro PTY. LTD.

2026年3月20日

<<報道資料>>

Morse Micro PTY. LTD.

モースマイクロ CFO ジョー・ペデウィ

Wi-Fi HaLowチップベンダーの世界的リーダーであるモースマイクロ（Morse Micro PTY. LTD.、本社；オーストラリア・ニューサウスウェールズ州）は本日、同社が新たな成長段階に移行するのに伴い、経営陣を強化すべく、ジョー・ベデウィ（Joe Bedew）を最高財務責任者（CFO）に任命したことを発表しました。



ジョーは、戦略的財務計画、業務改善、システム導入、M&A、資金調達など、30年以上にわたる管理職経験を持ち、上場・非上場企業を問わず半導体ビジネス全般に精通しています。モースマイクロに入社する以前は、NASDAQおよびASX上場企業での輝かしい経歴を築き、半導体企業を戦略的マイルストーンへと導いた実績を上げました。



ジョーは、デジタルイメージングレーダー企業であるUhnderでCFOを務め、同社の成長、資金調達活動、および上場準備を支援しました。それ以前は、ASX上場企業のAltiumでCFOを務め、同社は二桁の売上成長を達成し、時価総額を数十億ドル規模にまで拡大させました。また、複数の法人におけるオペレーションおよび管理体制の改善を主導し、数多くの買収を支援しました。

彼はキャリアの初期に ラティス・セミコンダクター（Lattice Semiconductor） のコーポレート・バイス・プレジデント兼CFOとして、大規模な買収を主導し、重要な事業改革を支えました。 また、インテルでは15年以上にわたり、ファブレス、組立・テスト、サプライチェーン、戦略的システム導入の各部門で財務およびオペレーション関連の役職を歴任しました。



ジョーはアリゾナ州立大学で定量的ビジネス分析の理学士号を取得しています。現在はテキサス州オースティンに居住していますが、今回の就任に伴いシドニーへ転居する予定です。



Morse Microの共同創業者兼CEOであるマイケル・デニル（Michael De Nil）は次のように述べています。「ジョーは、当社が次の成長段階に入るにあたり、当社が重視するまさに理想的な財務および運営面のリーダーシップをもたらしてくれます。彼は、半導体領域における豊富な実務経験を有し、高成長テクノロジー企業の支援に不可欠なシステム構築、組織規律、および戦略的アプローチに関する卓越した能力を備えています。 彼をチームに迎えられることを大変嬉しく思います」



モースマイクロのCFOに就任したジョー・ベデウィは次のように述べました。「モースマイクロには、傑出した半導体企業の成功物語に必要な要素がすべて揃っています。それは、ダイナミックな経営陣、差別化された技術、そして今後待ち受ける大きなグローバル市場の機会です。これらの強みが、オーストラリアに力強い半導体ビジネスを構築する絶好の機会を創出します。チームに加わり、モースマイクロの次の成長段階を実現するための財務および運営の基盤を強化できることを楽しみにしています」

●モースマイクロについて

モースマイクロはWi-Fi HaLowファブレス半導体のリーダー企業であり、数多くの賞を受賞した技術によりモノのインターネット（IoT）の接続性を変革します。同社は、シドニーに本社を置き、米国、台湾、中国、インド、日本、英国に海外オフィスを構えており、次世代の長距離・低消費電力Wi-Fi HaLowソリューションの普及を推進しています。当社の第一世代MM6108と最新発表のMM8108チップは、市場の中で最速、最小サイズ、最低消費電力、最長伝送距離を持つWi-Fi HaLow接続を提供するチップの一つです。

モースマイクロのWi-Fi HaLowテクノロジーは、接続されたデバイスが従来のWi-Fiネットワークの10倍の通信距離、100倍の面積をカバーし、世界的に留まることを知らない勢いで普及しています。この躍進は、スマートホーム、産業オートメーション、スマートシティなど、さまざまな分野におけるIoT接続を変革させています。詳細は、https://www.morsemicro.com/ja/をご覧ください。(https://www.morsemicro.com/ja/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

以上