【アガット】色を重ねる新作コレクション、3月20日(金)より順次発売！

～Colors Ring～

株式会社エーアンドエスring 20.900yen~

一つとして同じものがない、天然石の色彩の魅力を楽しめる「Colors Ring」シリーズ。花びらのようなナチュラルなドロップカットと、シンプルなアームのデザインが、石そのものの魅力をより一層引き立てる。

特に異なる色のリング同士を合わせて色の重なりを楽しむ”レイヤードスタイル”がおすすめ。一見難しく感じる色同士の組み合わせも、天然石ならではのナチュラルなトーンで、自然に馴染むレイヤードを楽しめる。

夏のスタイリングを彩る、天然石ネックレス＆チャームの新作

大小の石のリングをずらして重ねた春らしいポップなコーディネート。ring上 /20,900yen 中 /27,500yen 下 /28,600yenトレンドのシルバーリングと合わせてミニマルな印象に。ring上 /28,600yen 下 /24,200yenアームの細いすっきりとしたリングは、ベーシックなダイヤのリングとも相性抜群。ring上 /27,500yen 下 /20,900yenネックレスとチャームを同系色でまとめて、統一感のある組み合わせに。necklace /29,700yen charm/ 22,000yenネックレスのエンド部分にはアクセントカラーを。1本でもカラーコーディネートを楽しめる。necklace /40,700yen人気のクリッカーパーツのネックレスにも色石を使用した新作が登場。necklace /44,000yen charm/ 33,000yen

顔周りが明るくなるカラーネックレスや、重ね着けしやすいサイズのネックレスチャームもラインナップ。ネックレスチャームは、ミントやジャスミン、アイリスなどの植物の「香り」からインスパイアしたデザインで、まるでアロマを調合するようにチャームを重ね、柔らかな色彩の重なりを楽しめる。

ネックレスは長さを調節して、チョーカーの様に着けたり、他のネックレスと重ね着けしたりと、幅広いスタイリングが可能。色とりどりの天然石が、春夏の装いに彩りを添えてくれる。

スペシャルぺージ :https://agete.com/pickup/2026newcollection_vol2新作コレクション一覧 :https://agete.com/item?goods_group_id=732

【agete 2026 New Collection】

発売日：2026年3月20日(金)～

展開店舗：アガット店舗及び公式オンラインストア

公式サイト：https://agete.com/

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