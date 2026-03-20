【アガット】色を重ねる新作コレクション、3月20日(金)より順次発売！

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株式会社エーアンドエス


～Colors Ring～


ring 20.900yen~

一つとして同じものがない、天然石の色彩の魅力を楽しめる「Colors Ring」シリーズ。花びらのようなナチュラルなドロップカットと、シンプルなアームのデザインが、石そのものの魅力をより一層引き立てる。


特に異なる色のリング同士を合わせて色の重なりを楽しむ”レイヤードスタイル”がおすすめ。一見難しく感じる色同士の組み合わせも、天然石ならではのナチュラルなトーンで、自然に馴染むレイヤードを楽しめる。






大小の石のリングをずらして重ねた春らしいポップなコーディネート。ring上 /20,900yen 中 /27,500yen 下 /28,600yen

トレンドのシルバーリングと合わせてミニマルな印象に。ring上 /28,600yen 下 /24,200yen

アームの細いすっきりとしたリングは、ベーシックなダイヤのリングとも相性抜群。ring上 /27,500yen 下 /20,900yen

夏のスタイリングを彩る、天然石ネックレス＆チャームの新作





ネックレスとチャームを同系色でまとめて、統一感のある組み合わせに。necklace /29,700yen　charm/ 22,000yen

ネックレスのエンド部分にはアクセントカラーを。1本でもカラーコーディネートを楽しめる。necklace /40,700yen

人気のクリッカーパーツのネックレスにも色石を使用した新作が登場。necklace /44,000yen　charm/ 33,000yen

顔周りが明るくなるカラーネックレスや、重ね着けしやすいサイズのネックレスチャームもラインナップ。ネックレスチャームは、ミントやジャスミン、アイリスなどの植物の「香り」からインスパイアしたデザインで、まるでアロマを調合するようにチャームを重ね、柔らかな色彩の重なりを楽しめる。


ネックレスは長さを調節して、チョーカーの様に着けたり、他のネックレスと重ね着けしたりと、幅広いスタイリングが可能。色とりどりの天然石が、春夏の装いに彩りを添えてくれる。



スペシャルぺージ :
https://agete.com/pickup/2026newcollection_vol2
新作コレクション一覧 :
https://agete.com/item?goods_group_id=732


【agete 2026 New Collection】


発売日：2026年3月20日(金)～


展開店舗：アガット店舗及び公式オンラインストア


公式サイト：https://agete.com/


公式インスタグラム：https://www.instagram.com/agete_official/
公式LINE：https://lin.ee/1RU2JE4