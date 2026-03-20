【CELFORD(セルフォード)】リカバリーフットウェア『TELIC』との初のコラボレーションアイテムが登場！〈3月20日(金)先行予約開始〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「CELFORD(セルフォード)」は2026年4月3日(金)より、アメリカで誕生したリカバリーフットウェアブランド“TELIC（テリック）”との初となるコラボレーションアイテムを全国直営店にて発売。また3月20日(金)12:00(正午)よりオフィシャルオンラインサイト、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて先行予約を開始いたします。

アメリカ発のリカバリーフットウェアブランド 『TELIC 』と CELFORD による初のコラボレーションが実現！

ジュエリーのように繊細な輝きを纏いながら、足をいたわる本格的なリカバリー機能も兼ね備えた名品サンダルが誕生しました。

思わず毎日手に取りたくなる可愛さと、履くたびに実感できる心地よさが魅力です。

機能性紹介

1.安定感を高めるストラップ＆ヒールカップ

2.衝撃を吸収し、長時間でも疲れにくい

3.「T」ロゴの凹凸ソールで刺激とグリップを両立

4.約4.5cmの厚底クッションでラクにスタイルアップ

5.足に合わせて調節できるマジックテープ仕様

6.湾曲ソールで自然な体重移動をサポート

MOCHA、IVORY、BLACKの3色展開です。

LOOK紹介

Tops \19,800

Pants \23,100

Earrings \7,700

Bag \18,700

[TELIC｜CELFORD]Recovery Sandals \19,800

Dress \23,100

Earrings \7,700

Bag \18,700

[TELIC｜CELFORD]Recovery Sandals \19,800

Jacket \26,400

Tops \9,350

Skirt \20,900

Earrings \12,100

Bag \18,700

[TELIC｜CELFORD]Recovery Sandals \19,800



(価格は全て税込み)

販売について

■オンライン先行予約：2026年3月20日(金) 12:00(正午)

・CELFORD OFFICIAL ONLINE STORE＜ https://celford.com ＞

・USAGI ONLINE＜ https://usagi-online.com/ ＞

■全国発売：2026年4月3日(金)

・CELFORD全国店舗＜ https://celford.com/Page/storelocation.aspx ＞

TELICについて

TELIC（テリック）は2012年、アメリカで誕生したリカバリーフットウェアブランド。

まるで”雲の上を歩くような履き心地”が履く人の実感とともに広まり、国境を越えて支持を集めてきました。日本初の足病医療の総合病院である「下北沢病院」に唯一推奨されているリカバリーフットウェアブランドです。機能性だけにとどまらず、日常に寄り添いながら、スタイリッシュさを兼ね備えたプロダクトへと進化し続けています。

アメリカで生まれ、日本で磨かれた機能美。 TELICは、足元に快適さと洗練を届ける新たなスタンダードを発信しています。

宮本茉由(みやもとまゆ)プロフィール

1995年5月9日生まれ、秋田県出身。2017年よりCanCamの専属モデルとして活動。2018年に「リーガルV～元弁護士・小鳥遊翔子～」で女優デビューを果たし、以降「監察医朝顔」「ドクターメ～外科医・大門未知子～」「大病院占拠」などの話題作に出演。2026年1月期「この愛は間違いですか～不倫の贖罪～」で民放ドラマ初主演を務める。

CELFORDについて

2018年春にデビュー。

コンセプトに”THE FIRST LADY(ザ・ファーストレディ) ”を掲げ 上質なシルエットで大人の女性を魅了するファッションを提案。

あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを展開しています。

現在は百貨店、ファッションビルを中心に17店舗展開しています。(2月12日時点店舗数）



<オフィシャルオンラインストア>：https://celford.com/

：https://usagi-online.com/brand/celford/

<インスタグラムアカウント>：https://www.instagram.com/celford_official/

＜CONCEPT>

-THE FIRST LADY-

デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。

各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディファッション。

ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。