Hi-STANDARD　“Screaming Newborn Baby Tour”　4月19日(日)ツアーファイナル公演の生中継がニコニコ生放送にて決定

株式会社ドワンゴ

2025年11月にリリースされたミニアルバム「Screaming Newborn Baby」を引っ提げ、

ライブハウスとアリーナを巡る全国ツアー “Screaming Newborn Baby Tour” を開催中のHi-STANDARD。

ライブチケットは全会場SOLD OUT。

2026年4月19日(日)にKアリーナ横浜で開催されるツアーファイナル公演の生中継がニコニコ生放送にて決定いたしました。





アーカイブ配信は無し、貴重なステージをぜひお見逃しなくご覧ください。またニコニコ生放送では投稿したコメントが画面上にリアルタイムに表示をすることが可能です。

視聴者の間でコミュニケーションをとることができます。

コメントしながら盛り上がろう！

放送概要

放送日時： 2026年4月19日(日) 18:00開演

※視聴ページの開場は30分前です

視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349915782(https://live.nicovideo.jp/watch/lv349915782)

チケット情報

チケット購入ページ

https://dwango-ticket.jp/project/Aemx7R6DJG

販売価格

3,300円（税込）

販売期間

2026年3月20日(金)12:00 ～ 2026年4月19日(日)19:00まで

注意事項

本公演は生配信のみとなります。アーカイブ(見逃し)配信はございませんのでご注意ください。

本公演の開演時間は、4月19日(日)18:00を予定しております。

（※配信視聴チケット販売時間は4月19日(日)19:00まで）

時間に余裕をもってご購入ください。

配信中に途中から視聴した場合はその時点からのライブ配信となり、巻き戻しての再生はできません。

関連サイト

Hi-STANDARD公式サイト： https://hi-standard.jp/

ツアー特設サイト： https://hi-standard.jp/snbtour/