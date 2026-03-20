【千葉/袖ケ浦】袖ケ浦公園に春がやってくる！「第３６回袖ケ浦公園まつり」を開催します！

袖ケ浦市

袖ケ浦公園の一大イベント！春の訪れを告げる「袖ケ浦公園まつり」を2026年4月4日（土）に開催します。色鮮やかに咲く花々を鑑賞しながら、ぜひお楽しみください。

- ＜袖ケ浦公園まつり概要＞

【開催日時】 ４月4日（土）９時から１５時まで

悪天候時は5日（日）に順延

【開催場所】 袖ケ浦公園（千葉県袖ケ浦市飯富２３６０番地）

【まつり内容】メイン会場…和太鼓から始まり、吹奏楽部による演奏や紅白餅の配布など

水辺の広場…親子で乗れる石炭焚きミニＳＬ運転（4日のみ）や、

射的・ストライクピッチなどの子供ゲーム

わいわい広場…フワフワガウラやキッチンカー等による飲食販売

【主催】 袖ケ浦公園管理組合

- ＜袖ケ浦公園について＞

袖ケ浦公園は「水と緑と花の公園」として親しまれています。また、面積は252,000平方メートル もある大きな公園です。

袖ケ浦公園の醍醐味といえば、一年を通して四季折々の花が鑑賞できるところです。また花だけではなく大型遊具や展望台、池の周りをぐるりと歩ける散策路も整備されており、一日楽しめる公園となっております。

- ＜袖ケ浦公園からのお願い＞

◎当日は会場付近の混雑が予想されます。路上駐車はおやめください。

◎駐車台数に限りがあります。相乗りでお越しいただくか路線バス等の公共交通機関をご利用ください。

◎臨時駐車場として郷土博物館と根形公民館の駐車場がご利用できます。