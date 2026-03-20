「もう寿命？」と諦める前に　愛車に永く乗るための“内部メンテナンス”という選択肢

有限会社D1ケミカル

福岡市博多区のオイルメンテナンス専門店「D1ガレージ」（有限会社D1ケミカル）は、オープン1周年を記念し、2026年4月より「SOD-1Plus無料添加キャンペーン」を実施します。

同店では、エンジンやトランスミッションなど、外からは見えない機械内部の状態を整える「内部メンテナンス」という考え方を提案しています。

走行距離が増えた車でも、内部状態を見直すことで、まだ永く乗り続けられる可能性があります。

■ 愛車に現れる小さな違和感

「最近、アクセルを踏んだときの加速がもたつく」

「信号待ちからの発進で、変速ショックが気になる」

長年乗り続けてきた愛車に、こうした小さな違和感を覚えたことはないでしょうか。

走行距離が増えてくると、周囲から

「そろそろ買い替えでは？」

と言われることもあります。

それでも、できることならこれからも乗り続けたい。そう考えるオーナーは少なくありません。

ディーラーや整備工場に相談しても、

「過走行車のフルード交換はリスクがある」

「交換して故障しても保証できない」

と、対応を断られてしまうケースもあります。

愛車を大切に乗り続けたいだけなのに、どこへ相談しても解決策が見つからない。

そうしたオーナーがたどり着く場所として、

福岡市博多区のオイルメンテナンス専門店

「D1ガレージ」には県内外から“駆け込み寺”のように相談が寄せられています。

■ AT不調の相談が増加

園田 直人（左）と辻本 英史（ともに2級自動車整備士）

D1ガレージでは、近年AT（オートマチックトランスミッション）まわりの相談が増えています。

来店のきっかけとなる症状には、「加速がもたつく」「踏んでも前に出にくい」「発進時にギクシャクする」「走行中にガクンとショックが出る」「燃費が悪くなった気がする」といったものがあります。

こうした症状の背景には、AT内部のコンディション低下が関係している場合もあります。しかし走行距離が多い車両では、フルード交換自体を断られてしまうことも多く、結果として高額修理やミッション載せ替えを提案されるケースもあります。

■ なぜ多走行車のAT交換は断られるのか

そもそも、なぜ多くの整備工場は多走行車のAT（オートマチックトランスミッション）フルード交換を断るのでしょうか。

その理由は、トランスミッション内部に溜まった「汚れ」にあります。

長年蓄積されたスラッジ（油泥）が、新しいフルードによって一気に動き出し、細い油圧路に影響を与えてしまう可能性があるためです。整備業界では、これが交換後の不具合リスクとして慎重に考えられています。

人間の体にたとえるなら、血流の中で詰まりやすい部分に急な変化が起きるようなもので、AT内部でも急激な状態変化がトラブルの引き金になることがあります。

しかし、D1ガレージでは考え方が異なります。

私たちが重視しているのは、走行距離やフルードの色だけで一律に判断するのではなく、まず内部状態を確認することです。

そこで提案しているのが、摩耗診断からフルード交換、SOD-1Plus添加までを一連で行う「D1式フルード交換」です。

■ D1式フルード交換

「診断 → 交換 → 内部環境安定化」という工程で対応しています。

１.内部摩耗の診断

特殊フィルターを使用し、AT内部の摩耗状態を確認。交換可能かどうかを事前に判断します。

２.フルード交換

摩耗によって発生した鉄粉や劣化したフルードを排出します。

３.SOD-1Plus添加

内部環境の安定化とトラブル予防を目的に添加します。

AT不調の背景には、油路のスラッジ堆積 / 金属摩耗 / ゴムやシールの硬化 / 油圧低下 など、複数の要因があります。これらは外からは見えません。

だからこそ、SOD-1Plusを添加することにより、通常のフルード交換だけでは対応が難しい不調の改善が期待できます。

■ 「SOD-1Plus」が実現する内部メンテナンス

SOD-1PlusでATの性能回復と不具合予防

D1ガレージが“駆け込み寺”のように相談を集めている背景には、そのメンテナンスの中心にある 万能オイル添加剤「SOD-1Plus（エスオーディーワンプラス）」 があります。

SOD-1Plusは1998年、福岡県自動車整備振興会との共同開発により整備士専用商材として発売されました。さらに2014年からは崇城大学（熊本）との基礎研究を継続し、2019年には特許を取得しています。

SOD-1Plusは、エンジンやトランスミッションなど外からは見えない機械内部の状態を整えることを目的としたオイル添加剤です。

実際の整備現場では、内部状態が整うことで、変速ショック / 発進時のジャダー（振動）/ シフト操作の入りにくさ / 白煙・黒煙/パワステ異音/オイル漏れの改善といった変化を体感する声もあります。

その働きから、ユーザーや整備の現場では「魔法のオイル」と表現されることもあります。

崇城大学との共同研究においても、

“魔法の油の正体を解き明かす”

というテーマで研究が進められています。

■ 症状ではなく、原因に向き合うという考え方

崇城大学 工学部 機械工学科 里永 憲昭教授

一般的に、添加剤は不調として現れている症状に対して使われるもの、というイメージを持たれることも少なくありません。

しかしSOD-1Plusは、目の前の症状だけに対処するためのものではなく、その背景にある機械内部の状態や原因に目を向けるという考え方を大切にしています。

車の不調に対して、その場しのぎで症状だけに対処するのではなく、不調の原因に向き合うこと。

それが、D1ケミカルが提案する「内部メンテナンス」です。

こうした考えが、SOD-1Plusが28年にわたり整備の現場で活用されてきた理由の一つです。

■ 洗浄・保護・回復の3つの機能

不調の原因に向き合うための具体的な働きが、「洗浄」「保護」「回復」の3つの機能です。

これらが同時に作用することで、機械内部のコンディションを整えていきます。

【洗浄】

汚れ（スラッジ・カーボン）を走行しながら分解し、内部をクリーンに保ちます。

【保護】

厚い油膜を形成し、金属摩耗を抑えます。

【回復】

経年劣化で硬化したゴムやシール類に柔軟性を取り戻し、オイル漏れや滲みの改善・予防につながります。

■ メーカー直営工場としての安心と役割

万能オイル添加剤「SOD-1Plus」4L缶SOD-1Plusの3つの機能（洗浄・保護・回復）のイメージ

福岡市博多区にある「D1ガレージ」は、SOD-1PlusのメーカーであるD1ケミカルの直営整備工場です。

自社製品を熟知したスタッフが、国家2級整備士の技術で施工にあたり、エンジン / AT・CVTフルード / ミッション / デフ / パワーステアリングなど、オイルに関わる主要機構のメンテナンスに対応しています。

また、整備の待ち時間も快適に過ごせるよう、店内にはフリーWi-Fiやドリンクサービス、長時間座っても疲れにくいゲルクッション椅子なども用意されています。

オイルメンテナンスの専門工場であると同時に、愛車を大切にしたいオーナーの気持ちに寄り添う場所でありたいという考えが、こうした環境づくりにも表れています。

さらに同工場は、単なる整備工場ではなく、SOD-1Plusを活用したオイル・フルード交換の取り組みを検証・発信する実践拠点としての役割も担っています。

「SOD-1製品でできること」の施工事例や整備データを蓄積し、整備工場が安心して取り組める環境づくりを目指しています。

加えて、エンドユーザーがSOD-1Plusの効果を体験できる場所としても機能しており、実際の整備事例やユーザーの声を通じて、製品の理解と認知の拡大につながる拠点にもなっています。

■ 愛車に永く乗るという選択

代表取締役 園田 智之 4月より沼田明菜 代表取締役就任

「10万キロを超えたら寿命」

かつてはそう言われることもありました。

「もう寿命？」と諦める前に、愛車に永く乗るための“内部メンテナンス”という選択肢があります。

しかし今は、一台の車を永く乗り続ける時代です。だからこそ、外から見える部分だけでなく、外からは見えない内部状態にも目を向けるメンテナンスの考え方が、これからますます重要になっていくと考えています。

「もう古いから仕方ない」と諦めてしまう前に、一度車の状態を見直してみるという選択肢もあります。他店でフルード交換を断られてしまった場合でも、D1ガレージや全国のSOD-1Plus取扱店では、車両の状態を確認したうえで整備方法を検討しています。

壊れてから直すのではなく、壊れる前に守る予防整備。

D1ガレージでは、エンジン、AT・CVT、ミッション、デフ、パワーステアリングなど、オイルに関わる各機構を対象に、SOD-1Plusを活用した「内部メンテナンス」を提案しています。

愛車を永く大切に乗りたい。

そんなオーナーの想いに寄り添いながら、これからも「まだ乗れる」という選択肢を支えていきます。

■ D1ガレージ1周年キャンペーン開催

D1ガレージでは、オープン1周年を記念し、SOD-1Plus無料添加キャンペーンを実施します。

対象メニュー（エンジンオイル / AT・CVTフルード / ギアオイル / デフオイル交換）をご予約のうえご来店いただいたお客様に、SOD-1Plusを1か所無料で添加します。

複数箇所をご希望の場合は、2か所目以降のSOD-1Plus添加を半額で提供します。

【キャンペーン概要】

実施期間：2026年4月1日～6月30日

対象：四輪乗用車

特典：SOD-1Plus添加 1か所無料（1台につき1か所）

※先着30台に達し次第終了

https://d1-chemical.com/pickup-ja/d1garage-1st/

【ご予約・お問い合わせ】

LINE・お問い合わせフォーム・お電話のいずれかでご連絡ください。

・作業メニュー

・希望日時

をお知らせください。

https://d1-chemical.com/contact/#c-d1-garage

■会社概要

会社名：有限会社D1ケミカル

設立：2005年8月

代表者：代表取締役 園田 智之

所在地：〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋1丁目3-45

事業内容：オイル添加剤「SOD-1Plus」の製造・卸・販売/自動車分解整備事業

開発協力：福岡県自動車整備振興会 福岡県自動車整備商工組合

公式サイト https://d1-chemical.com/

お問い合わせ https://d1-chemical.com/contact/