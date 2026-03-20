ニトリ初の新構造スプリングを採用！車で持ち帰りが可能なソファベットが誕生しました。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年2月下旬からニトリの一部店舗およびニトリネットにて販売を開始した、「ソファベッドモチファ(MZシリーズ）」をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110300070790s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110300070790s/)

今回発売した新しいソファベッド「ソファベッドモチファ(MZシリーズ）」は、座り心地、寝心地にこだわった鋼製ばねと樹脂製ばねを組合せた新構造連結スプリングをニトリで初めて採用しました。

すべてのスプリングが縦横で連結されているため、へたりづらく耐久性に優れた仕様になっています。

梱包サイズ（約）

さらに、スプリングは取り外しが可能なのでお部屋の間口を気にすることなく何度も搬入、搬出が可能です。

コンパクトな梱包なので車でのお持ち帰りも可能です。

クッション部分には程よい弾力性を持たせ、快適な座り心地と寝心地を両立しています。

スチールフレームを採用したシンプルなデザインは、どんなインテリアにも馴染みやすく、軽やかな印象なので圧迫感がなく一人暮らしのお部屋にもぴったりです。ファブリック素材のやわらかな風合いで、どんなインテリアにも合わせやすくなっています。



この機会に、座り心地も寝心地もよいニトリのソファベッドで、快適に過ごしてみませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】ソファベッド 布張りタイプ (モチファ MZ01 肘あり)

【価格】39,990円

【カラー】ダークグレー、ブラウン

【サイズ（約）】幅198.5×奥行89×高さ77cm

【梱包サイズ（約）】幅65×奥行28×高さ108cm

【重量（約）】26.7Kg

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110300070790s/

【商品名】 ソファベッド 布張りタイプ (モチファ MZ02 肘なし)

【価格】 39,990円

【カラー】ライトグレー、ミドルブラウン

【サイズ（約）】幅197×奥行100.5×高さ78cm

【梱包サイズ（約）】幅65×奥行25×高さ129cm

【重量（約）】27Kg

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110300070813s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。

※商品はお取り寄せになる場合もございます。