『姉に恋人を奪われ使用人と結婚させられたけど、幸せを手に入れたのは私でした』ざまぁ系恋愛新作コミック、ピッコマで独占配信スタート！

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）が運営する日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」の漫画・小説制作部門である「漫画LABO」は本日3月20日（金）、新作コミック『姉に恋人を奪われ使用人と結婚させられたけど、幸せを手に入れたのは私でした』3巻12話分の独占配信を「ピッコマ」でスタートいたしました。





▼コミック作品はこちらからお読みいただけます（ピッコマ）https://piccoma.com/web/product/203970(https://piccoma.com/web/product/203970)※ピッコマ独占配信。ほかの書店では2026年6月20日（土）より配信。『姉に恋人を奪われ使用人と結婚させられたけど、幸せを手に入れたのは私でした』伯爵令嬢のエディーナは5歳のころから、姉・ミレイユの使用人のような生活を強いられていた。両親は花のように可愛らしいミレイユを溺愛し、地味で平凡なエディーナのことはぞんざいに扱う。ミレイユが事故で足が不自由になってからは、その傾向はさらに顕著になった。そんな辛く苦しい生活を強いられていたエディーナだが、ある舞踏会で転機が訪れる。偶然出会った公爵・ケヴィンに婚約を申し込まれたのであった。両親もきっと彼との婚約を祝福してくれるだろうとケヴィンを紹介したのだが、エディーナを一人をその場に残し、家族とケヴィンは話し合うと言っていなくなった。それから30分後、両親が告げたのは「ミレイユとケヴィンが婚約すること」そしてエディーナは「ケヴィンの屋敷の使用人と結婚をすること」さらに「そのままミレイユの世話を続けること」という衝撃の言葉であった……。失意のどん底に突き落とされたエディーナに、ミレイユがとろうとする行動はさらに残酷で―！？これは、姉に全てを奪われ続けたエディーナが幸せを手に入れる物語。作画：ユウキモナ／原作：天宮夕奈配信元： インカローズコミックス（C&R社）▼コミック作品はこちらからお読みいただけます（ピッコマ）https://piccoma.com/web/product/203970(https://piccoma.com/web/product/203970)※ピッコマ独占配信。ほかの書店では2026年6月20日（土）より配信。▼原作ノベルも絶賛配信中！（ピッコマ）https://jp.piccoma.com/web/product/160530?etype=episode(https://jp.piccoma.com/web/product/160530?etype=episode)

インカローズコミックスは、原作小説の面白さをもっと多くの読者に伝えたいをモットーとした、女性向けジャンルのコミックレーベルです。国内外へ向けて、ページ型マンガおよびタテ読みマンガをお届けするC&R社のオリジナルレーベルのひとつです。

C&R Creative Studiosの漫画・小説制作部門「漫画LABO」 について

【C&R Creaitive Studiosとは】

2002年にクリーク・アンド・リバー社に発足した映像やWebのための社内開発スタジオが年々増大し、ゲーム・Web・映像・XR・CG・動画・広告・漫画・小説・建築・ファッションにまでその分野を拡大しています。2021年にそれらのスタジオを包括し誕生したのが日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」です。現在、所属クリエイターは2,000名で年間6,000以上のプロジェクトに携わっています。

https://crdg.jp/

【漫画LABOとは】

C&R Creative Studiosの漫画・小説制作部門「漫画LABO」では、作画・線画・ストーリー・構成など、それぞれが得意な作家が分業して担当する制作体制と、独自マーケティングよる販売スタイルでヒット作を量産中。オリジナルのコミックやライトノベルを複数ブランドで発行するほか、縦スクロール型コミック「Webtoon」やカラー化にもいち早く取り組み、国内だけでなく海外へも配信・販売ネットワークを広げるなど、新たな電子書籍や書籍出版のスタイルに挑戦し続けています。

https://manga.crdg.jp/

「漫画LABO」発のコミック

(C)CREEK & RIVER Co., Ltd.

『前世の罪と今世の罰』

私は恋なんてしてはいけない――。家族に愛されて育った少女カンナは、憧れの令嬢スフィアにも可愛がられ仲睦まじく過ごしていた。だがある日、突然“前世の罪”を思い出してしまう。それは、恋をした男性・エドウィンとスフィアが両想いと知り、嫉妬に狂って許されないことをしてしまった記憶だった。また大切な人を傷つけてしまうかもしれない、二度と同じ過ちを繰り返してはいけない。カンナは罪に怯え、人との関わりを拒絶し、屋敷に閉じこもっていた。ところが、父親の策略で舞踏会に参加することになってしまう。しかもパートナーは、エドウィンとスフィアの息子であるウィルであった――。

https://www.cmoa.jp/title/346518/

(C)CREEK & RIVER Co., Ltd.

『そんなことより猫が飼いたい ～乙女ゲームの世界に転生しました～』

伯爵令嬢エイミは第三王子の婚約者候補になったことで前世を思い出し、自分が乙女ゲームに転生したことを理解した……って、お母さんも転生者？お父さんも、お兄ちゃんも？前世の家族が、まるっと今の家族に転生してる！？この乙女ゲームの世界のことはよく覚えてないけれど、自分の外見や身分から、悪役令嬢ポジションであることが推測される。悪役令嬢といえば、婚約破棄からの断罪ルート…でもそんなことには絶対なりたくない。そもそも王子にも恋愛にも興味のないエイミは、それよりもどうしても叶えたい夢があった――。そう、猫を飼うこと！前世では体質のせいで飼えなかった動物を飼って、もふもふ生活を送りたい！幸せなもふもふライフのため、悪役令嬢回避のために…私、太ります！

https://piccoma.com/web/product/196519

(C)CREEK & RIVER Co., Ltd.

『ある日突然、夫が愛人を連れてくるものですから…』

皇后シエナと皇帝アーノルドは幼馴染であり、生まれた時から結婚することが決まっていた。

シエナが皇后となって3年、まだ子どもはいなかったが、二人の間にも確かに愛はあり、この国のために互いを信頼して支えあいながら歩んできたと思っていた。しかし、そう思っていたのはシエナだけだったのかもしれない……。「俺はこの娘を愛人として囲おうと思う」ある日突然、アーノルドが金髪碧眼の平民女性を連れてきた。趣味の悪いドレスを着て、挨拶もまともにできないようなアメリをかわいがる夫を見て、シエナは普段の冷静さを失い、取り乱す……はずだったが、シエナはまるで動じる様子もなく、宮廷にアメリを受け入れた。謎の愛人アメリの正体、アーノルドの思惑とは一体何なのか――。陰謀渦巻く宮中で、夫の浅はかな策略を逆手に取るしたたかな皇后のお話。

https://piccoma.com/web/product/185266

(C)CREEK & RIVER Co., Ltd.

『異世界でまったりこども食堂はじめます！～ラーラはみんなの大先生～』

「私は夢花じゃない…ラーラ・フィアロ…」伊原夢花は、両親が忙しくひとりぼっちの食卓で寂しい思いをしてきた。こどもが大好きな夢花は、幼稚園の先生として働きながら、平日はこども食堂でボランティアもしていた。ある日、幼稚園に不審者が侵入してしまう。こどもたちを守るために立ち向かった夢花は、包丁で背中を刺されてしまい……。目が覚めた夢花は、金髪の女の子ラーラ・フィアロになっていた――！？

https://piccoma.com/web/product/178192

(C)CREEK & RIVER Co., Ltd.

『悪役令嬢に、助けてくれるヒーローなんていません』

侯爵令嬢ヴィヴィエッタは、婚約者に近づく令嬢をビンタしたところを婚約者である第二王子に見られてしまう。 その時、日本人だった前世の記憶を思い出した。 このシチュエーション……まさか私っていわゆる悪役令嬢！？ このままでは婚約破棄されて破滅してしまう！ 異世界転生特有のざまぁ回避を目指そうとしても時すでに遅し。 味方もいない、前世の知識も役に立たない。 「私の人生詰んだ……」と途方に暮れていた。悪役令嬢として転生したなら、普通、助けてくれるヒーローがいるのでは？と、諦めつつも期待しながら奮闘する女性の物語。

C&R社が作画を担当。

https://piccoma.com/web/product/173118



＜そのほかの作品＞

C&R社のそのほかのオリジナルコミック

CCentertainment（シーシーエンタテインメント）は、中国や韓国などのタテ読み作品の翻訳出版のほか、オリジナル作品の開発を進め、国内外のタテ読み漫画をお届けするC&R社のコミックレーベルです。

『悪役令嬢に転生したけどなぜか神王に溺愛されています』

エリート外科医のアイリーンは手術の最中に突然倒れて、小説『神王伝説』の異世界に転生してしまったと気づく。しかし、小説のオープニングから神王に制裁されてしまう悪役令嬢になってしまっていた。元の世界に戻って、自分の患者を救いたい！その一心から、生き残るために奮闘していく。簡単に死なない！と誓い、転生前のスキルや小説を読んだ記憶を生かしながら、死の結末から逃れたけれど、まさか元の女性主人公の代わりに神王の花嫁となってしまうなんて…！新たな人生、未知の世界へ飛び込んでいくのだが…!? 絶望を超えた先にある、たった一つの愛の物語。

https://manga.line.me/product/periodic?id=S145555(https://manga.line.me/product/periodic?id=S145555)

『悪女の仮面～転生罪妻（つみづま）の復讐』

五条望海は、夫の命を狙った殺人未遂の濡れ衣を着せられ投獄されていた。夫は五条グループの社長 五条高清である。夫に捨てられ、世間の信頼を失い、これ以上ないほどの散々な人生ではあるが、唯一監獄まで訪ねてきてくれたのは、大親友の蘇我雪乃だった。「助けに来てくれた」と喜んだのもつかのま、夫との不倫動画を見せられ、心臓病の発作で死んでしまう。目覚めると、なんと！ 雪乃の妹である蘇我雅に転生していた。再び命を手に入れた望海は復讐を誓う！！

https://manga.line.me/product/periodic?id=S145554

C&Rグループのオリジナルコミック

CREEK & RIVER ENTERTAINMENT（CRE）は、C&R社の韓国のグループ会社です。CREは、8年ほど前からIP（intellectual property：知的財産）戦略を強化しており、オリジナルWebtoon（タテ型電子コミック）『夢から自由に』（原題『夢から自由に（꿈에서 자유로）』、著者：2L）を北米、フランス、日本、中国など9か国で配信しているほか、オリジナルWebtoon作品『猟犬達』は2023年Netflixドラマ化され放映されました。また、2022年10月に日本のピッコマでも連載を開始したオリジナルSMARTOON『ビギナーなのに強すぎる！』 （原題『ニュービーが強すぎる（뉴비가 너무 강함）』、原作：一等宝くじ）は、インドネシア・タイ・台湾など9か国で配信しています。また、『今月のオトコ』、『悪役様、家を間違えているようです。』、『神から愛を受ける子、金色のグラティア』など、日本国内でも積極的にオリジナルコミックを配信しています。

『神に愛された子 黄金のグラティア』

貧民街に暮らす10歳の少女・グラティア。 家族から日常的に虐待を受け、家事をする以外は倉庫に閉じこもるのが常だった。そんなある日、少女はある夢を見る。 「君はこの先、偉大な道を歩むことになる。誰もが君を仰ぎ見、君の選択を信じて疑わないだろう。」 夢の中の男は少女が偉大な人になると言った。 「未来で会おう。愛するグラティア。」 実に不思議で美しい夢だった。だが目を覚ましたグラティアはそれが夢ではなかったことを知る――。

https://piccoma.com/web/product/161651(https://piccoma.com/web/product/161651)

『ビギナーなのに強すぎる！』

児童養護施設「わかばの家」で孤児として育った「有本才慈」。自分を育ててくれたわかばの家が経営難で失われるという話を聞き、お金の援助を決意したが、金策のあてもなく悩んでいたところに、突然謎の塔「タワー」を登るネット配信者となった未来の自分の動画がスマホに送られてくる。7年前、いきなりこの世に現れ、無作為に人を連れて行く巨大建造物「タワー」。このタワーから無事帰還できた者は特別な力を持ち、大金を稼げるのだという。才慈の未来を見せた謎の動画は誰が送ってきたのか？「タワー」の目的とは？「すべてを知る初心者」才慈の旅が始まる！

https://piccoma.com/web/product/113033

【C&Rグループの出版関連サービスについて】

C&Rグループは2010年に中国・上海に現地法人CREEK & RIVER SHANGHAI Co., Ltd.を立ち上げ、日本の小説などを流通させる海外版権エージェンシー事業を展開してまいりました。同時に、国内の電子書店に小説やマンガなどを流通させる電子書籍取次事業や漫画・小説制作スタジオ「漫画LABO」によるオリジナル作品の開発・流通事業を展開しております。また、韓国の現地法人CREEK & RIVER ENTERTAINMENT Co., Ltd.（以下CRE）では、2022年にオリジナルSMARTOON『ビギナーなのに強すぎる！』 （原題『ニュービーが強すぎる（뉴비가 너무 강함）』、原作：一等宝くじ）、日本のピッコマをはじめ、インドネシア、タイ、台湾などでも配信するなどの実績を積み重ねております。さらには、中国や韓国などのタテ読み作品の翻訳出版を進めるほか、オリジナル作品の開発などをするタテ読みコミックレーベル「CCentertainment」も展開中。C&Rグループは今後も、さまざまな事業・サービスを通じて、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」「クライアントの価値創造への貢献」の実現をめざしてまいります。



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）

https://www.cri.co.jp/website-sns/ （公式サイト・SNS一覧）

https://www.creativevillage.ne.jp/ （プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」）