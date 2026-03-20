【先着20台限定で自転車が7,678円！】自転車専門店ダイワサイクルSTYLEららぽーと海老名店が3/20(金)オープン！

DAIWA CYCLE株式会社

自転車の「新しいアタリマエ」を創る自転車専門店、DAIWA CYCLE株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：涌本宜央）は、2026年3月20日(金・祝)に「ダイワサイクルSTYLEららぽーと海老名店」（神奈川県海老名市）をグランドオープンします。

ダイワサイクルSTYLEららぽーと海老名店 店舗情報：https://www.daiwa-cycle.co.jp/shop/lalaport_ebina

全国158店舗目！「DAIWA CYCLE STYLE ららぽーと海老名店」が3/20(金・祝)オープン！

全国158店舗目となるダイワサイクルSTYLEららぽーと海老名店が3月20日（金・祝）にオープンいたします。

ダイワサイクルSTYLEららぽーと海老名店は、神奈川県の中央に位置する海老名市内に初出店いたします。3路線が乗り入れる海老名駅周辺は大型商業施設が充実しており、ダイワサイクルがオープンするららぽーと海老名へは駅直結の連絡デッキからご来店いただけます。ダイワサイクル以外でご購入になられた自転車でも修理可能ですので、通勤通学やお買い物の際にお気軽にお立ち寄りください。

ダイワサイクルSTYLEららぽーと海老名店は1フロアの店舗で、電動アシスト自転車、シティサイクル、スポーツサイクル、ミニベロ・折畳車、子供車と幅広い年齢の方に向けた自転車をご用意いたしております。

常時100台以上の自転車を展示しておりますので、買い求めいただきやすい価格のダイワサイクルオリジナル自転車から、お買い物におすすめのカゴの大きな電動アシスト自転車まで多様なラインナップの中からお選びいただけます。

ダイワサイクルは、日々の生活に大切なタイヤの無料空気補充サービスや、修理・点検等、自転車の「困った」を解決できるような各種サービスをご用意し、地域の皆様方に安心で快適なサイクルライフをお届けいたします。

オープニングセール

オープンを記念して、3月20日（金・祝）から4月19日(日）までオープニングセールを実施いたします。

期間：2026年3月20日(金・祝)※オープン日～2026年4月19日(日)

オープニングイベント開催

詳細を見る :https://www.daiwa-cycle.co.jp/feature/open_lalaport_ebina

3/20(金・祝)から３日間限定でガラガラ抽選会を開催いたします。

ダイワサイクルのアプリ登録またはダイワサイクルのインスタグラムをフォローして画面をご提示いただきますと、素敵な景品が当たるガラガラ抽選に１回ご参加いただけます。参加費無料でご参加いただけますので、この機会に是非お越しください。

時間：11:00～18:00

期間：2026年3月20日(金・祝)※オープン日～2026年3月22日(日)

DAIWA CYCLEとは

DAIWA CYCLEは全国150店舗以上を展開する自転車大型専門店です。一般的なシティサイクルや電動アシスト自転車はもちろん、スポーツバイクからお子さまの自転車まで豊富な品揃えをご用意いたしております。

自転車の購入だけでなく、空気入れや点検などのメンテナンスから修理、不要な自転車の処分など、自転車にまつわるサービスを幅広く提供しております。

また、DAIWA CYCLEでは、パンクやチェーン外れなど突然のトラブルが起きた際にバイクでお伺いしてその場で修理対応する「出張修理」サービスを行っています。鍵の紛失などのトラブルで走行不能な時には電話１本で迅速に駆けつけますので、重い自転車をお店まで運ぶ必要がありません。

全ての店舗においても、お客様一人ひとりにとってベストパートナーとなれるような一台をお届けするため、創業からの「思いやり」マインドを大切にしたサービスをご提供してまいります。

「ダイワサイクル STYLE ららぽーと海老名店」店舗概要

店 舗 名：ダイワサイクル STYLE ららぽーと海老名店

住 所：〒243-0482 神奈川県海老名市扇町13-1 ららぽーと海老名 １F 1200号室

営 業：平日 10：00～20：00

土曜 10：00～21：00

日・祝 10：00～20：00

定 休 日：ショッピングモールの営業日時に準ずる

T E L：046-244-6118

ア ク セ ス：JR相模原線海老名駅から徒歩2分、小田急線海老名駅から徒歩4分

店 舗 情 報：https://www.daiwa-cycle.co.jp/shop/lalaport_ebina

会社概要

社 名：DAIWA CYCLE株式会社（代表取締役社長：涌本宜央）

本社所在地：〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目12番38号 江坂ソリトンビル5F

連 絡 先：TEL 06-6380-3338(代） FAX 06-6380-3538

資 本 金：5億6,221万円（2026年1月31日現在）

事 業 内 容：自転車専門店「ダイワサイクル」「ダイワサイクルスタイル」「ダイワサイクルプロ」の運営

自転車及び関連商品の販売、各種整備及び修理などの付帯サービスの提供

会 社 H P ：https://www.daiwa-cycle.co.jp/

【お問い合わせ先】

DAIWA CYCLE株式会社 お客様相談室（平日10：00～18：00）

E-mail：customer@daiwa-cycle.co.jp