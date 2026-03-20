TOKYO CRAFTS（トウキョウクラフト）からオグニスドーム専用「TPUベスティブル」と、EcoFlow別注「WAVE３ポータブルエアコン」が登場３月27日 19時より予約販売開始

株式会社タナクロ

TOKYO CRAFTSは、このたび、シェルター「オグニスドーム」の拡張性を高める専用オプション「オグニスドーム TPUベスティブル」と、EcoFlow別注モデル「WAVE 3 ポータブルエアコン」を発売し、2026年3月27日（金）19時より予約販売を開始いたします。

なお、「オグニスドーム TPUベスティブル」は2026年５月31日（日）までの約２ヶ月間限定で予約を受け付けており、商品のお届けは2026年10月末頃を予定しております。入荷後は通常販売へ移行予定です。



※TOKYO CRAFTSは、株式会社タナクロ（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：田中淳也、以下 当社）が運営するキャンプブランドです。

オグニスドームのキャンプ体験を広げる拡張アイテム

オグニスドームは、焚き火をより身近に楽しめるドーム型シェルター。

（オグニスドーム：https://tokyocrafts.jp/products/products-180-ognisdome ）

跳ね上げパネルにはTC生地を採用し、火の粉による穴あきリスクを軽減しながら、耐水性と軽量性も両立した、従来にないハイブリッド構造が特徴のテントです。

雨天時や寒い季節などシェルターをクローズして使用するシーンにおいても、外の景色や光を取り込みながら過ごせる空間づくりが求められます。

こうした使用シーンに対応するために開発されたのが、専用オプション「TPUベスティブル」です。

TC跳ね上げパネルに接続することで、シェルター前方に前室空間を拡張。

正面と両サイドの三面に透明TPUウィンドウを配置し、雨風を防ぎながら外の景色や光を取り込める設計となっています。

また、別売りのインナーテントと組み合わせることで、リビングと寝室を分けた2ルームスタイルのレイアウトにも対応します。

＜主な特徴＞

三面TPUウィンドウ

正面と両サイドの三面に透明TPUウィンドウを配置。

雨風を防ぎながら光と景色を取り込み、閉じた状態でも開放感のある空間を作ります。

空間拡張

TC跳ね上げパネルに接続することで、シェルター前方にリビングスペースを拡張。

チェアやテーブルを置いても余裕のあるレイアウトが可能です。

2ルームスタイル

別売りインナーテントと併用することで、寝室とリビングを分けた快適な居住空間を実現。

正面巻き上げ

正面ウィンドウは巻き上げが可能。出入り口として使用できます。

フルクローズ対応

すべてのTPUウィンドウは内側からファスナーでクローズ可能。就寝時やプライバシー確保にも対応します。

＜商品詳細＞

オグニスドーム TPUベスティブル：\36,960（税込）

【材質】ポリエステル、TPU、アルミニウム

【組み立てサイズ】

約幅(手前)220cm、(中間)300cm、(奥)350cm

約奥行き(全体)260cm、(本体からの飛び出し分)75cm、(オグニス本体からロープまで)210cm

約高さ(手前)185cm、(中間)260cm、(奥)185cm

【収納サイズ】約幅82×奥行き22×高さ22cm

【重さ】約5.0kg

商品ページ：https://tokyocrafts.jp/products/tc372-tognis-dome-tpu-vestibule

キャンプの温度環境を快適にするポータブル冷暖房

キャンプでは、自然の中で過ごす開放感が魅力である一方、真夏の熱帯夜や冬の厳しい冷え込みなど、気温環境が快適性を左右する課題もあります。

特にテント内の温度管理は難しく、暑さや寒さが睡眠や滞在の快適性に影響することも少なくありません。

こうしたアウトドア環境の課題に対応するため、TOKYO CRAFTSではEcoFlowのテクノロジーを採用した「WAVE 3 ポータブルエアコン」を展開します。

本製品は、冷房1.8kW・暖房2.0kWの冷暖房性能を備えたポータブル冷暖房システムです。約15分でテント内の温度を快適域に調整でき、専用バッテリー使用時には最長約8時間の連続運転が可能。電源環境が限られるアウトドアフィールドでも、テント内の温度環境を快適に保ちます。

＜主な特徴＞

TOKYO CRAFTS限定デザイン

TOKYO CRAFTSロゴを刻印した限定モデル。

高出力の速暖・速冷性能

冷房1.8kW / 暖房2.0kWのハイパワー。約15分で温度を大きく変化させることが可能です。

除湿モード搭載

湿度の高い日本の環境に対応。夏の蒸し暑さや冬の結露を抑えます。

330m³/hの大風量

広いテント内でも効率よく空気を循環。

静音おやすみモード

44dBの静かな運転音で夜間の使用にも対応。

アプリ操作対応

Wi-Fi / Bluetooth経由でスマートフォンから操作可能。

＜商品詳細＞

EcoFlow別注 「WAVE 3 ポータブルエアコン」：\119,900（税込）

【サイズ】約 幅297 × 奥行519 × 高さ336 mm

【重さ】約15.6kg

商品ページ：https://tokyocrafts.jp/products/tc459-ecoflow-wave3

※3月24日（火）19時公開予定

【TOKYO CRAFTSについて】

「自然とともに、澄んだ時間を生きる。」

自然とともにあるとき、時間は静かに澄みわたっていく。

朝の風、やわらかな陽だまり、焚き火の音。

そのひとつひとつの瞬間が、暮らしの中で忘れかけていた確かな灯を照らし出し、自然とともに生きる輪郭をやさしく整えてくれる。

TOKYO CRAFTSは、“自然とともにある時間”をより深く味わうためのプロダクトを提案し続けています。外では頼もしく、室内では穏やかに佇むデザイン。

特別と日常の境界を溶かし、自然のリズムを暮らしへと届けます。

▼TOKYO CRAFTS 公式オンラインストア

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