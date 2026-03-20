EXILE SHOKICHIの新たな食プロジェクト！『北海道の食を、誇りに。-EXILE SHOKICHI 食創造の旅-利尻富士編』３月２９日(日)ごご１時よりUHBで放送！

北海道文化放送株式会社エゾアワビを使った料理を開発するSHOKICHI/(C)UHB利尻島のエゾアワビ/(C)UHB

料理や食材に強いこだわりを持ち、今や音楽だけではなく食の表現者として活動するEXILE SHOKICHIが、故郷・北海道をシェフ仲間と旅し、地域の食材や風土と出会い、地元の人々と触れ合いながら、ともに＜新しい食＞を創出していく過程を描くフードドキュメンタリー『北海道の食を、誇りに。ーEXILE SHOKICHI 食創造の旅ー利尻富士編』を、UHB北海道文化放送で2026年3月29日(日)ごご１時より放送します。

舞台となる利尻富士町は、「世界一」とも言われる夏のウニや利尻昆布など、年間を通して豊かな海産物に恵まれた島です。しかし近年、ウニの漁獲量が激減する一方で、エゾアワビが大量に増えるという海の変化が起きています。それを知ったSHOKICHIさんは、バディとなるシェフ・韓洋（カン ヒロシ）さんとともに島を訪れ、住民の声を聞きながら、地域の食材、風土を知り、地元の人々にも愛される＜新しい食文化＞を地域の方々と共に創り出していきます。

放送概要

番組名：『北海道の食を、誇りに。‐EXILE SHOKICHI 食創造の旅-利尻富士編』

出演者： EXILE SHOKICHI

韓洋／加納綾

放送日時：2026年3月29日（日）ごご1時～2時

放送：北海道地上波ローカル（UHB 北海道文化放送）

公式HP：https://www.uhb.jp/program/syokusouzou

公式SNS：X ＠uhb_shokuso1／Instagram uhb_shokusozo1

※放送内容・放送日時は予告なく変更になる場合があります。

※本番組の写真・画像を、当番組に関する記事等以外で無断使用・転載することを禁じます。

番組概要

地域課題から始まる“食創造” ウニ漁獲量８割減の利尻島で見えた新しい可能性

利尻で獲れたエゾアワビ/(C)UHB

利尻島は、利尻昆布やウニなど全国的に知られる海の幸に恵まれた島です。近年、海の温暖化によりウニの漁獲量は急激に減少しています。利尻漁協によると、2022年と比べて8割以上減少するなど、地域の水産業にとって深刻な課題となっています。

一方で、近年、エゾアワビの資源量は増加傾向にあり、2022年と比べて約6割増加。漁の現場では豊富に生息している状況が見られます。しかし、サイズや流通の問題などから十分に活用されていない側面もあり、新たな食材としての可能性が模索されています。

番組では、こうした利尻島の海に起きている変化に着目し、島の自然や人々の暮らしに触れながら、SHOKICHIさんの感性とアイデアを生かし、地域のリアルな課題を“新しい食の価値”へとつなげる挑戦に迫ります。

単なるグルメ番組や旅番組ではなく、映像を中心とした地域活性化プロジェクト

利尻の漁師の家で料理をいただく/(C)UHB活エゾアワビを味見するSHOKICHI/(C)UHB

この番組・地域活性化プロジェクトのコンセプトは、「食を通して、その土地の声を聞く旅」。北海道の風土とともに生きてきた人々と出会い、いま直面する課題を知り、「未来へつなぐ“新しい食”を生み出す」ことを目的にしています。案内人は、食を愛し、故郷を想う一人の表現者、EXILE SHOKICHI。SHOKICHIさんが利尻島で出会うのは、観光では見えない島の暮らしと人々の思いです。

利尻富士町の漁師や生産者、島民の家庭の食卓を訪ねながら、この土地が育んできた食文化の背景を知り、利尻の食材や風土、島の課題を自分ごととして受け止め、新しい食の可能性を模索していきます。 地域の食創造とは何か。 SHOKICHIさんは、その問いを考え続けます。このプロジェクトは、EXILE SHOKICHIプロデュースの飲食店『Yagien Ballpark』を運営するNorth Culture 8、UHB北海道文化放送、北海道博報堂、北海道を拠点とするふるさと納税中間事業者であるスプレスの4社がパートナーシップを組み、＜新しい食文化創造＞をテーマに、TV番組、映像コンテンツ制作、商品開発、イベントなどを通じて地域の魅力を広く発信し、北海道各地の活性化に貢献していくことを目的に立ち上がりました。

第1弾として、北海道を拠点とするふるさと納税中間事業者である株式会社スプレスの参加協力を得て、利尻富士町を舞台に、地域の声を聞きながら地域の方々とともに新しい食のブランドを創造し、地域の新たな誇りや物語を生み出していきたいと考えています。

料理を開発する２人（左・韓洋、右・SHOKICHI）/(C)UHBガイドから利尻の自然環境について聞く一行/(C)UHB

音楽活動だけでなく、和牛の育成や食文化の発信にも取り組む“食の表現者”であるEXILE SHOKICHIは、 「自分の食の知見を使って、故郷北海道に貢献したい」という思いから利尻島を訪れます。

旅のバディとなるシェフ・韓洋さんとともに、漁師や住民の声を聞き、実際に島の家庭の食卓にも足を運びながら、利尻の食文化と向き合います。そこで出会ったのは、昆布の香りをまとった、エゾアワビでした。エゾアワビの魅力をもっと知ってほしいと、SHOKICHIさんに相談を持ちかけたのが、株式会社スプレス代表・加納綾さん。何度も島に通い、住民の声を聞き続けながら地域の価値を発信してきた彼女の姿勢は、SHOKICHIさんにも大きな刺激を与えます。SHOKICHIさんは韓洋さんとともに、利尻昆布の旨味を最大限に生かす新しい料理を考案。島の人々を招いて試食会を開きます。果たして、地域の人々にとって“誇り”となる食の創造は生まれるのでしょうか。

■EXILE SHOKICHIコメント

「天然利尻アワビは、とても個性的で印象的な食材でした。実際に食べたとき、これは本当にすごい食材だと驚きました。地元の皆さんが魂を込めて収穫しているものだからこそ、その思いをしっかり受け取り、自分の役割として心を込めてもっと多くの人に届けていきたいと感じました。生産者の思いを次の人へつないでいく、そんな“情熱のリレー”を続けていけたらうれしいです。」

(C)LDHEXILE SHOKICHI

北海道苫小牧市出身。EXILEのボーカルとして活躍するアーティストで、作詞・作曲も手がけるグループの中心メンバー。500店舗以上の肉店を食べ歩いた“肉マニア”としても知られ、J.S.Aワインエキスパートの資格を取得するなど食への造詣も深い。番組で出会った生産者との縁から、大空町の大橋牧場とともに純血但馬牛「八将牛」を育てるプロジェクトを発足し、自ら和牛の育成にも関わっている。、エスコンフィールド北海道の肉のファストフード店「Yagien Ballpark」をプロデュースするなど、食文化の発信にも力を注いでいる。

(C)UHB韓 洋(カン ヒロシ)

フランス料理の世界でキャリアをスタート、名古屋のフランス料理店で7年間料理人として経験を積む。2000年に居酒屋業態の企業へ転身し、店長、メニュー開発、エリアマネージャーとして店舗運営に携わる。2006年には「旗籠家」「小樽食堂」の事業本部長として全国90店舗規模の事業を統括、常務取締役として経営にも携わった。2011年に独立後は飲食店コンサルタントとして国内外で活動し、店舗プロデュースやメニュー開発、人材育成などを手掛ける。