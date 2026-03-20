劇場版最新作 公開記念！　『名探偵コナン』萩原千速＆世良真純がオリジナル描きおろしイラストシリーズ【リラックスモード】に登場4月10日より新商品発売決定

株式会社小学館集英社プロダクション※画像はイメージです。

株式会社小学館集英社プロダクション（ShoPro）は、キャラクター通販サイト「ShoPro Mall（ https://mall.shopro.co.jp ）」にて、TVアニメ『名探偵コナン』新作アイテムの販売を2026年4月10日（金）より開始いたします。

穏やかなひとときを描いた『名探偵コナン』のオリジナル描きおろしイラストシリーズ【リラックスモード】に、萩原千速と世良真純が新たに仲間入り。やわらかな色合いと自然体な表情をお楽しみいただけます。

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開を記念し、4月10日（金）よりShoPro Mallおよび一部上映館にて発売予定です。またShoPro Mallでは、発売日より期間限定でノベルティプレゼントキャンペーンの実施を予定しております。どうぞお楽しみに。

■『名探偵コナン』オリジナル描きおろしイラストシリーズ【リラックスモード】

【リラックスモード】は、『名探偵コナン』のオリジナル描きおろしイラストシリーズです。

キャラクターたちの穏やかなひとときをテーマに、ニュアンスカラーを基調としたやさしい世界観で展開しています。

昨年の展開でもご好評をいただき、第二弾となる今回は新たに萩原千速と世良真純の2人が加わります。2人の魅力を引き立てる凛とした佇まいに仕上げました。

※『名探偵コナン』【リラックス モード】シリーズ商品一覧はこちら(https://mall.shopro.co.jp/c/item/conan)

■新商品ラインアップ一部公開

アクリルキーホルダーやミニキャンバスなど昨年好評だったアイテムはそのままに、文具雑貨やコースター、刺繍ポーチなど、今年はさらにラインアップが広がります。人気アイテムにも萩原千速と世良真純バージョンが新たに登場します。

『名探偵コナン』アクリルキーホルダー（画像左上から）萩原千速／江戸川コナン／世良真純／灰原哀／怪盗キッド 各1,045円(税込)『名探偵コナン』付箋セット（画像左）990円(税込)／『名探偵コナン』アクリルチャーム付きボールペンセット（画像右）1,650円(税込)『名探偵コナン』合皮コースター（画像左上から）萩原千速／江戸川コナン／世良真純／灰原哀／怪盗キッド 各880円(税込)

※新商品の全ラインアップは、ShoPro Mallで先行公開中です。商品一覧はこちら(https://mall.shopro.co.jp/c/item/conan)

※一部商品は、発売日変更の可能性がございます。

■ShoPro Mall限定 ノベルティプレゼントキャンペーン

4月10日（金）より期間限定で、ShoPro Mallにて【リラックス モード】シリーズ商品を税込4,000円以上ご購入いただいた方に、描きおろしイラストを使用したShoPro Mall限定ノベルティをプレゼントいたします。

本キャンペーンは、ShoPro Mallでの販売開始を記念して実施する期間限定企画です。

キャンペーンおよびノベルティの詳細については、ShoPro Mall公式X（＠shopromall(https://x.com/shopromall)） にて順次ご案内予定です。どうぞお楽しみに！

■発売予定

2026年4月10日（金）

※詳細情報は、ShoPro Mall公式X（＠shopromall(https://x.com/shopromall)）にて順次公開予定です。続報をお待ちください。

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996